Vinaconex chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt

P.V

Trong các ngày 18–20/12/2025, đoàn công tác của Tổng công ty do đồng chí Nguyễn Hữu Tới - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT dẫn đầu đã trực tiếp đến những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua để thăm hỏi, động viên và trao tặng kinh phí hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.

Tham gia đoàn công tác còn có các đồng chí đại diện Ban Tổng giám đốc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tổng công ty cùng đại diện Cha mẹ & học sinh, giáo viên, CBCNV Hệ thống giáo dục Lý Thái Tổ, đơn vị thành viên của Tổng công ty

1-2485.jpg
Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hữu Tới trân trọng trao quà tặng của Tổng công ty ủng hộ nhân dân tỉnh Quảng Ngãi với số tiền 500 triệu đồng

Thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tại các tỉnh miền Trung là Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hoà, Đắk Lắk, TCT đã trao tặng, ủng hộ đồng bào vùng lũ với tổng giá trị 4 tỷ đồng. Nguồn kinh phí hỗ trợ được trích từ Quỹ an sinh xã hội của doanh nghiệp và chương trình quyên góp, ủng hộ của tập thể người lao động VINACONEX. Bên cạnh đó, số tiền 500 triệu đồng do cha mẹ học sinh, học sinh, giáo viên và cán bộ, công nhân viên Hệ thống giáo dục Lý Thái Tổ ủng hộ cũng đã được chuyển tới đồng bào vùng lũ.

2-5210.jpg
Thông qua Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hữu Tới và đoàn công tác Tổng công ty đã trao tặng, ủng hộ nhân dân trên địa bàn Tỉnh số tiền trị giá 1 tỷ đồng

Đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam các tỉnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của VINACONEX và Cha mẹ & học sinh, giáo viên, CBCNV Hệ thống Giáo dục Lý Thái Tổ; đồng thời khẳng định đây là nguồn động viên thiết thực, góp phần giúp các địa phương và người dân vùng bị ảnh hưởng sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Tại tỉnh Khánh Hòa, Tổng công ty đã trao tặng 1,1 tỷ đồng góp phần hỗ trợ người dân sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất sau mưa lũ.

Cũng trong chương trình, tại địa điểm tiếp nhận hàng cứu trợ của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, đoàn công tác Tổng công ty đã đến thăm, động viên và ủng hộ nhân dân tỉnh Đắk Lắk với kinh phí 1,6 tỷ đồng, trong đó 1,2 tỷ đồng chuyển khoản vào tài khoản Uỷ ban MTTQ tỉnh Đắk Lắk; 400 triệu đồng thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk đoàn đã đến trao tặng trực tiếp cho 40 hộ gia đình tại xã Xuân Cảnh có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại do bão lũ số tiền 10 triệu đồng/ hộ gia đình .

4-8686.jpg
Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Hải Đăng và đoàn công tác Tổng công ty trao tặng kinh phí 1,5 tỷ đồng ủng hộ nhân dân bị thiên tai bão lũ tại tỉnh Đắk Lắk

Đại diện Uỷ ban MTTQ Việt Nam các tỉnh đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Tổng công ty; đồng thời khẳng định nguồn kinh phí sẽ được sử dụng đúng mục đích, công khai, minh bạch, bổ sung thêm vào nguồn kinh phí để hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung” do Thủ tướng Chính phủ phát động theo đúng kế hoạch; qua đó góp phần động viên các địa phương và người dân vùng bị ảnh hưởng sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và đảm bảo mọi nhà đều được vui Xuân đón Tết Bính Ngọ 2025.

Phát biểu trong chương trình tiếp nhận, đồng chí Nguyễn Hữu Tới, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty nhấn mạnh song hành cùng hoạt động sản xuất – kinh doanh, công tác an sinh xã hội luôn được TCT xác định là một phần cốt lõi trong định hướng phát triển bền vững. Việc hỗ trợ đồng bào vùng khó khăn, chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt hàng năm là một trong những ưu tiên của VINACONEX nhằm chung tay cùng Chính phủ và cộng đồng giúp người dân sớm vượt lên khó khăn, ổn định cuộc sống.

Song song với các chương trình thiện nguyện, sự sẻ chia kịp thời của VINACONEX và Cha mẹ & học sinh, giáo viên, CBCNV Hệ thống Giáo dục Lý Thái Tổ đối với đồng bào bị lũ lụt tại các tỉnh miền Trung không chỉ góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình và sự đồng hành bền chặt của VINACONEX với cộng đồng.

P.V
