Giá xăng dầu biến động trái chiều

TPO - Giá xăng trong nước từ 15h hôm nay (22/1) tiếp tục giảm nhẹ, trong khi giá các mặt hàng dầu tăng khá mạnh, phản ánh rõ biến động của thị trường xăng dầu thế giới những ngày qua.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ chiều nay giá xăng E5 RON92 được điều chỉnh giảm 93 đồng/lít, xuống mức 18.283 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 81 đồng/lít, còn 18.631 đồng/lít.

Ngược chiều xăng, giá dầu tăng mạnh trong kỳ này. Cụ thể, dầu diesel 0.05S tăng 413 đồng/lít, lên 17.700 đồng/lít; dầu hỏa tăng 253 đồng/lít, lên 17.950 đồng/lít; dầu mazut tăng 471 đồng/kg, lên 13.872 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, liên bộ không trích lập và không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng.

Lý giải diễn biến trên, cơ quan điều hành cho biết, giá xăng thành phẩm thế giới bình quân giảm nhẹ, trong khi giá dầu tăng khá mạnh. Cụ thể, bình quân giá xăng RON92 ở mức 71 USD/thùng (giảm 0,72%), xăng RON95 ở mức 72,3 USD/thùng (giảm 0,58%). Ngược lại, giá dầu diesel tăng tới 2,91%, dầu hỏa tăng 1,74%, còn dầu mazut tăng gần 4,74% so với kỳ trước.

Giá xăng giảm từ 15h chiều 22/1.

Theo Bộ Công Thương, trên thị trường quốc tế, giá xăng dầu những tuần gần đây tiếp tục vận động trong trạng thái nhạy cảm và khó đoán, chịu tác động đan xen từ cả yếu tố địa chính trị lẫn cung - cầu. Nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Iran, tiến độ xuất khẩu dầu của Venezuela chậm lại, hoạt động khai thác tại Kazakhstan bị gián đoạn, cùng căng thẳng địa chính trị kéo dài tại khu vực Đông Âu khiến giá dầu duy trì mặt bằng cao, đặc biệt với các mặt hàng trung gian như diesel, dầu hỏa và mazut.

Trong khi đó, giá xăng thành phẩm có xu hướng điều chỉnh nhẹ do nhu cầu tiêu thụ xăng tại một số nền kinh tế lớn chưa phục hồi mạnh sau giai đoạn cao điểm cuối năm.

Diễn biến này phản ánh rõ xu hướng chung của thị trường dầu mỏ toàn cầu: xăng hạ nhiệt chậm, nhưng dầu vẫn chịu áp lực tăng, nhất là trong bối cảnh mùa đông tại nhiều khu vực chưa kết thúc và nhu cầu năng lượng cho sản xuất, vận tải vẫn ở mức cao.