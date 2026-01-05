Biến động tại Venezuela có tác động tới giá xăng dầu Việt Nam?

TPO - Theo doanh nghiệp đầu mối xăng dầu, vụ việc tại Venezuela dù chưa tạo áp lực chi phí nhập khẩu tức thời đối với doanh nghiệp Việt Nam, nhưng làm gia tăng rõ rệt rủi ro biến động giá trong thời gian tới. Các doanh nghiệp đang theo dõi sát tác động từ vụ việc để xây dựng kịch bản ứng phó khi giá biến động mạnh.

Sáng 5/1, thị trường dầu thô thế giới tiếp tục ghi nhận những diễn biến bất ổn rõ rệt ngay từ phiên giao dịch đầu tuần, khi giới đầu tư vẫn chưa thể định hình đầy đủ tác động từ cuộc khủng hoảng tại Venezuela đến nguồn cung dầu toàn cầu.

Theo dữ liệu từ Trading Economics, giá dầu trong phiên sáng nay diễn biến trái chiều. Dầu WTI giao ngay được chào bán ở mức 57,2 USD/thùng, giảm 0,06 USD/thùng, tương đương mức giảm 0,11% so với phiên trước. Trong khi đó, dầu Brent ngọt nhẹ giao dịch quanh 60,75 USD/thùng, nhích nhẹ 0,06 USD/thùng, tương đương mức tăng 0,01%.

Diễn biến giằng co này phản ánh tâm lý thận trọng của thị trường, nhất là trong bối cảnh giá dầu thô đã giảm mạnh trong tuần trước, kéo theo mức giá bình quân sụt sâu so với tháng trước. Tính chung, giá dầu thô bình quân tháng 1 giảm trên 4,7% so với tháng 12/2025. So với cùng kỳ năm trước, giá dầu thế giới vẫn duy trì xu hướng suy giảm hai con số, dao động từ 20% đến trên 22%.

Theo phân tích của các chuyên gia trên Trading Economics, điểm nhấn lớn nhất của thị trường hiện nay không nằm ở biến động giá tức thời, mà ở sự bất định kéo dài do rủi ro địa chính trị. Giá dầu liên tục “lên rồi lại xuống”, khiến việc dự báo xu hướng ngắn hạn trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Ở trong nước, các doanh nghiệp đang phản ứng tương đối thận trọng trước những biến động từ thị trường quốc tế.

Chia sẻ với PV Tiền Phong, lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối xăng dầu phía Bắc đánh giá, các doanh nghiệp trong trước đang theo dõi sát tác động từ sự kiện tại Venezuela để xây dựng kịch bản ứng phó khi giá biến động mạnh. Dù sự kiện này chưa tạo áp lực chi phí nhập khẩu tức thời đối với doanh nghiệp Việt Nam, nhưng làm gia tăng rõ rệt rủi ro biến động giá.

Theo vị này, Venezuela sở hữu trữ lượng dầu lớn, nhưng hiện chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong nguồn cung toàn cầu nên chưa tạo ra cú sốc giá đáng kể. Tuy nhiên, tác động rõ nét nhất ở thời điểm này là yếu tố tâm lý thị trường, khi giá dầu trở nên khó dự báo hơn, biên độ dao động ngắn hạn gia tăng, buộc các doanh nghiệp phải thận trọng hơn trong việc chốt giá và quản trị tồn kho.

"Nếu giá tăng nhanh, chi phí nhập khẩu bị đẩy lên trong khi giá bán lẻ điều chỉnh theo chu kỳ, tạo độ trễ bất lợi cho biên lợi nhuận. Ngược lại, nếu doanh nghiệp gia tăng tồn kho khi giá thấp nhưng thị trường đảo chiều giảm mạnh, nguy cơ kẹt tồn kho giá cao sẽ tác động trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh và dòng tiền", vị này nói.

Đánh giá về xu hướng thời gian tới, các doanh nghiệp đầu mối cho rằng, với diễn biến giá dầu thế giới còn nhiều bất ổn nhưng chưa xuất hiện cú sốc lớn, giá xăng dầu trong nước điều chỉnh vào Thứ Năm (8/1) trong tuần này có thể tiếp tục giảm nhẹ, với mức giảm dự kiến khoảng 50-100 đồng/lít, nếu các yếu tố quốc tế không phát sinh biến động mới.

Hiện giá bán lẻ xăng E5RON92 đang giao dịch ở mức 18.438 đồng/lít, trong khi xăng RON95-III là 18.917 đồng/lít.