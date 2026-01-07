Xi Măng Xuân Thành: Xuất khẩu bứt phá, tăng trưởng ấn tượng

Xuất khẩu bứt phá, khẳng định thương hiệu xi măng Việt

Trong bối cảnh ngành xi măng còn nhiều thách thức, Xi Măng Xuân Thành tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những doanh nghiệp xuất khẩu xi măng hàng đầu Việt Nam. Năm 2025, sản lượng xuất khẩu của Xi măng Xuân Thành đạt gần 5 triệu tấn, tăng hơn 50% so với năm 2024. Thị trường xuất khẩu của Xi Măng Xuân Thành tiếp tục được mở rộng và gia tăng sản lượng. Trong đó, phải kể đến việc doanh nghiệp liên tiếp xuất khẩu thành công các lô hàng lớn đến các thị trường khó tính, đòi hỏi yêu cầu tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng và môi trường như Mỹ, Úc, Canada, Singapore, khu vực châu Mỹ Latin…

Xi Măng Xuân Thành được thị trường quốc tế ưa chuộng nhờ chất lượng sản phẩm ổn định vượt trội, phát thải CO₂ thấp

Không chỉ tăng trưởng về lượng, giá trị xuất khẩu của doanh nghiệp cũng ghi nhận mức tăng đáng kể nhờ các dòng sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn xanh, bền vững, phù hợp với xu hướng sử dụng vật liệu thân thiện môi trường trên toàn cầu.

Xi Măng Xuân Thành liên tục xuất khẩu các lô hàng lớn đến các thị trường khó tính

Kết quả ấn tượng trên không chỉ phản ánh năng lực sản xuất và cung ứng vượt trội của Xi Măng Xuân Thành mà còn cho thấy tầm nhìn chiến lược của doanh nghiệp trong việc tiên phong đầu tư công nghệ hiện đại và phát triển sản phẩm chất lượng cao, thân thiện với môi trường.

SGBP và EPD: “Hộ chiếu xanh” đưa Xi Măng Xuân Thành vươn xa

Sở hữu EPD - Xi Măng Xuân Thành tiếp tục khẳng định sức mạnh trong kỷ nguyên xanh toàn cầu

Trong bối cảnh thị trường quốc tế chuyển dịch mạnh mẽ sang hướng phát triển bền vững, việc Xi Măng Xuân Thành đạt đồng thời chứng nhận Sản phẩm công trình xanh Singapore (SGBP) và Tuyên bố Sản phẩm môi trường (EPD - bản công bố minh bạch về tác động môi trường của sản phẩm do tổ chức EPD International AB - Tổ chức quốc tế uy tín, giàu kinh nghiệm triển khai EPD có trụ sở tại Thụy Điển phê duyệt và công bố trên Hệ thống EPD® quốc tế) cho các sản phẩm của Xi măng Xuân Thành là bước tiến chiến lược, mở rộng cánh cửa đưa thương hiệu Việt vươn xa trên thị trường quốc tế.

Đặc biệt, tại các quốc gia đang siết chặt các tiêu chí môi trường trong lĩnh vực xây dựng nhằm hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” như châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Singapore… các yêu cầu về phát triển bền vững ngày càng trở nên khắt khe. Nổi bật là thị trường châu Âu – khu vực đi đầu trong việc đặt ra các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chất lượng sản phẩm, kiểm soát phát thải CO₂, đồng thời triển khai chính sách Mua sắm công xanh (Green Public Procurement – GPP), theo đó các cơ quan công quyền ưu tiên lựa chọn những sản phẩm và dịch vụ có tác động môi trường thấp trong suốt vòng đời sử dụng.

Việc sở hữu SGBP và EPD mở ra lợi thế rõ nét cho Xi Măng Xuân Thành, góp phần nâng cao sức cạnh tranh khi tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, tạo cơ hội thuận lợi để các sản phẩm của doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận và tham gia vào các công trình, dự án đạt tiêu chuẩn LEED, Green Mark, BREEAM…

Với đà tăng trưởng ấn tượng trong hoạt động xuất khẩu năm 2025 cùng nền tảng công nghệ hiện đại, chất lượng chuẩn xanh toàn cầu, Xi Măng Xuân Thành tự tin bước vào năm 2026 trong tâm thế chủ động, sẵn sàng chinh phục và vươn xa trong hành trình tiến vào kỷ nguyên mới, góp phần khẳng định tầm vóc, vị thế thương hiệu xi măng Việt trên bản đồ thế giới.