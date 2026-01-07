Ngân hàng quy mô tài sản lớn nhất nước đạt lợi nhuận hơn 36.000 tỷ, nợ xấu 1,2%

Năm 2025, với sự chủ động, quyết tâm, nỗ lực phát huy tối đa mọi nguồn lực… hoạt động kinh doanh của BIDV diễn ra an toàn, thông suốt, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh; thực hiện tinh gọn bộ máy, chuyển đổi tích cực hoạt động kinh doanh.

Những thông tin tích cực này vừa được BIDV công bố tại Hội nghị Triển khai nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh năm 2026. Hội nghị có sự tham dự và chỉ đạo của ông Phạm Quang Dũng - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN); ông Dương Quốc Huy - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ ngành Trung ương và lãnh đạo chủ chốt trong toàn hệ thống BIDV.

Phó Thống đốc NHNN Phạm Quang Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, tính đến hết 31/12/2025, BIDV có tổng tài sản đạt trên 3,25 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với năm 2024; tiếp tục là ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô tổng tài sản lớn nhất tại Việt Nam; Huy động vốn đạt trên 2,4 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 13,7%; Dư nợ tín dụng đạt trên 2,3 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 15,2%; Chất lượng tín dụng được kiểm soát trong giới hạn; tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 31 kiểm soát ở mức 1,2%; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt trên 36.000 tỷ đồng. Các chỉ tiêu sinh lời, chỉ tiêu an toàn hoạt động được đảm bảo: ROA đạt 1,01%; ROE đạt 19,02%; Hệ số an toàn vốn (CAR) đạt 9%.

Năm 2025, BIDV bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước. Vốn chủ sở hữu riêng ngân hàng đạt 163.000 tỷ đồng, tăng trưởng 19,6%. Vốn điều lệ đạt trên 70 nghìn tỷ đồng. Giá trị vốn hóa đạt 273.000 tỷ đồng (tương đương 10,5 tỷ USD). Nộp ngân sách trên 12.700 tỷ đồng, thuộc nhóm các doanh nghiệp dẫn đầu về nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Hoạt động các công ty con, liên doanh, liên kết tại BIDV duy trì ổn định. Lợi nhuận trước thuế khối công ty con đạt trên 1.490 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế khối công ty liên doanh, liên kết đạt trên 1.470 tỷ đồng.

Chủ tịch HĐQT BIDV Phan Đức Tú phát biểu tại Hội nghị

Phát huy tốt vai trò là công cụ đắc lực của Đảng, Nhà nước, BIDV đã nghiêm túc quán triệt, tuân thủ, chủ động triển khai kịp thời, có hiệu quả chính sách tiền tệ và các chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước. Đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn, BIDV chủ động tiết giảm chi phí, giảm thu nhập hơn 5.600 tỷ đồng để hạ lãi suất cho vay.

Trong năm qua, ngân hàng đã hỗ trợ gần 400 nghìn khách hàng với mức giảm lãi suất từ 0,5% đến 2%/năm, đồng thời cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng. BIDV là ngân hàng tích cực tham gia chương trình cho vay nhà ở xã hội với quy mô 30 nghìn tỷ đồng, chương trình tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực lâm sản, thủy sản với quy mô giải ngân đạt 22 nghìn tỷ đồng; triển khai chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn; đồng thời tiên phong hưởng ứng các chương trình an sinh xã hội theo chủ trương của Đảng, Chính phủ với tổng kinh phí hơn 500 tỷ đồng, khẳng định thương hiệu “ngân hàng vì cộng đồng”...

Phó Thống đốc NHNN Phạm Quang Dũng trao Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho các cá nhân tại BIDV

BIDV tiếp tục giữ vai trò tiên phong, tích cực phối hợp với các cơ quan quản lý trong thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, đơn giản hóa thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp như: kết nối thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, triển khai thanh toán thuế điện tử qua Etax Mobile, thực hiện các điểm đại lý dịch vụ công trực tuyến ngay tại ngân hàng; triển khai MyShop Pro - phần mềm quản lý bán hàng tích hợp trên ứng dụng ngân hàng, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi theo chủ trương của Chính phủ.

BIDV cũng tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong lĩnh vực tài chính bền vững và thực hành ESG với dư nợ tín dụng xanh năm 2025 đạt 81 nghìn tỷ đồng, chiếm trên 10,8% tổng tín dụng xanh toàn nền kinh tế; hoàn thành xây dựng Chiến lược phát triển bền vững và thực hành ESG tại BIDV giai đoạn 2026 - 2030; xây dựng thành công Báo cáo Phát triển bền vững BIDV 2024 theo tiêu chuẩn quốc tế…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thống đốc NHNN Phạm Quang Dũng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, kết quả nổi bật của BIDV trong năm 2025. Đồng thời khẳng định, trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, BIDV đã duy trì hoạt động an toàn, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch; tiếp tục khẳng định vai trò là ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô tổng tài sản lớn nhất Việt Nam và là trụ cột vững chắc của hệ thống ngân hàng. BIDV đã thể hiện rõ trách nhiệm xã hội khi chủ động chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp và người dân, đồng hành cùng Chính phủ, NHNN trong ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng.

Phó Thống đốc cũng đánh giá cao vai trò tiên phong của BIDV trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển tài chính bền vững và thực hành ESG. “Với bề dày lịch sử và những nền tảng vững chắc đã tạo dựng được, đặc biệt là những kết quả tích cực trong năm 2025, Ban Lãnh đạo NHNN tin tưởng BIDV sẽ tiếp tục đoàn kết, bản lĩnh, đổi mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong năm 2026”, Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng nhấn mạnh.

Năm 2026, quán triệt chủ trương của Chính phủ, định hướng điều hành của NHNN, nhận thức rõ vai trò là ngân hàng có quy mô hoạt động lớn nhất trên thị trường, có vị thế chủ lực, chủ đạo trong ngành ngân hàng; BIDV đề ra các chỉ tiêu kinh doanh chính: Dư nợ tín dụng điều hành theo giới hạn tín dụng NHNN giao, dự kiến tăng trưởng 15% - 16%; Huy động vốn điều hành phù hợp với sử dụng vốn, đảm bảo an toàn, hiệu quả; Kiểm soát tỷ lệ nợ xấu ở mức ≤1,5%; Lợi nhuận trước thuế phấn đấu tăng trưởng 10%; Đảm bảo tuân thủ các tỷ lệ an toàn theo quy định của NHNN…