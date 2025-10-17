Gần 8 tỷ USD kiều hối vừa đổ về TPHCM

TPO - 9 tháng năm nay, tổng lượng kiều hối chuyển về thành phố đạt gần 8 tỷ USD, tăng 6,25% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng kiều hối từ châu Phi chuyển về TPHCM gần đây có tốc độ tăng trưởng cao.

Ngày 17/10, bà Trần Thị Ngọc Liên - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2, TPHCM - cho biết, lượng kiều hối chuyển về qua các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế ở TPHCM trong quý III năm 2025 đạt hơn 2,7 tỷ USD giảm nhẹ so với quý trước và tăng 18% so với cùng kỳ năm trước.

Xét trên 9 tháng năm nay, tổng lượng kiều hối chuyển về thành phố đạt gần 8 tỷ USD, tăng 6,25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo bà Liên, các quốc gia và vùng lãnh thổ ở khu vực châu Á có lượng kiều hối chuyển về TPHCM cao nhất, chiếm tỷ trọng 50,4% trong 9 tháng năm 2025; tiếp đến châu Mỹ chiếm 30,2%, châu Âu chiếm 9,0%, châu Đại Dương chiếm 8,4%, châu Phi chiếm 2,0%.

Kiều hối đổ về TPHCM liên tục tăng.

Trong 9 tháng, lượng kiều hối từ các quốc gia châu Phi chuyển về TPHCM có tốc độ tăng trưởng cao nhất, đạt 150,3% so với cùng kỳ, châu Âu tăng 16,7%, châu Đại Dương tăng 11,1%, châu Mỹ tăng 10,3%, châu Á giảm 2,8% so với cùng kỳ.

Lượng kiều hối từ châu Phi chuyển về TPHCM gần đây có tốc độ tăng trưởng cao, trong quý III lượng kiều hối từ các quốc gia khu vực này có tốc độ tăng 266,0% so với cùng kỳ năm ngoái; trong khi đó quý III năm nay châu Âu (tăng 19%), châu Á (tăng 16,9%), châu Đại Dương (tăng 15,5%), châu Mỹ (tăng 8%) so với cùng kỳ năm ngoái.

“Lượng kiều hối thông qua các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế ghi nhận chủ yếu thuộc địa bàn các phường, xã TPHCM (cũ). Các địa bàn phường, xã thuộc Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Dương (cũ) chiếm tỷ trọng thấp. ước khoảng 2% trong tổng số kiều hối chuyển về trên địa bàn thành phố. Do đó, lượng kiều hối của khu vực này không có sự thay đổi nhiều sau khi thực hiện đơn vị hành chính mới” - bà Liên nói.

Tương tự, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện nay cũng nằm trong sự quản lý tiền tệ - ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2. Tính đến 30/9, không có tổ chức kinh tế hoạt động trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ. Số liệu kiều hối trên địa bàn này là số liệu chuyển tiền từ nước ngoài cho cá nhân là người cư trú của Việt Nam thông qua tổ chức tín dụng.

Theo bà Liên, quý IV hằng năm là mùa cao điểm của kiều hối do cận năm mới dương lịch, Tết Nguyên đán, Việt kiều về quê đón Tết du xuân và kiều hối cùng theo đó về hỗ trợ thân nhân. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 dự báo tổng lượng kiều hối cả năm nay có khả năng cao hơn so với năm 2024.