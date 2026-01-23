'Ông lớn' AFC Nhật Bản bước vào thị trường TPCN Việt

Tập đoàn AFC-HD AMS Life Science (AFC Nhật Bản) - nhà sản xuất TPCN hàng đầu xứ sở hoa anh đào - đã chính thức hiện diện thông qua AFC Việt Nam.

Chân dung "Gã khổng lồ" 56 năm tuổi

Trong giới kinh doanh hàng Nhật, cái tên AFC không còn xa lạ. Tuy nhiên, ít ai biết rằng đằng sau những sản phẩm được săn đón đó là một đế chế sản xuất hùng mạnh.

AFC sở hữu hệ sinh thái sản xuất khép kín đáng nể: Từ Viện nghiên cứu Y học dự phòng Nhật Bản đến hệ thống 4 nhà máy đạt chuẩn GMP, JAS, ISO/ IEC 17025: 2005. Với kho tàng hơn 3.500 công thức độc quyền, AFC được xem là nhà máy uy tín đứng sau thành công của hàng ngàn thương hiệu sức khỏe tại Châu Á.

Tập đoàn AFC là một trong những "ông lớn" có lịch sử lâu đời và tiềm lực sản xuất mạnh nhất Nhật Bản.

AFC Việt Nam là AFC Nhật Bản: Đại diện chính thức

Trước đây, người tiêu dùng hoặc các đơn vị kinh doanh tại Việt Nam muốn tiếp cận sản phẩm AFC thường phải qua con đường xách tay hoặc các đơn vị nhập khẩu trung gian nhỏ lẻ. Điều này dẫn đến tình trạng giá cả không ổn định và rủi ro hàng trôi nổi.

Sự xuất hiện của AFC Việt Nam đã thay đổi hoàn toàn cục diện này. Không đơn thuần là một nhà phân phối, AFC Việt Nam được định vị là sự hiện diện chính thức của Tập đoàn mẹ tại thị trường bản địa.

Đại diện thương hiệu khẳng định: "Giữa AFC Việt Nam và AFC Nhật Bản không phải mối quan hệ trung gian. Chúng tôi là một thể thống nhất. Mọi sản phẩm khi đến tay người dùng Việt Nam đều xuất phát trực tiếp từ dây chuyền nhà máy tại Nhật, với tiêu chuẩn chất lượng, quy trình bảo quản và chính sách hậu mãi y hệt như những gì người dân Nhật Bản đang nhận được."

Sự hiện diện của AFC Việt Nam giúp xóa bỏ rào cản trung gian, kết nối trực tiếp thị trường Việt với nhà máy Nhật.

Cú hích cho thị trường kinh doanh TPCN và người tiêu dùng

Việc "ông lớn" này trực tiếp tham gia sân chơi Việt Nam mang lại lợi ích kép cho thị trường:

Đối với người tiêu dùng: Khách hàng Việt được tiếp cận các dòng sản phẩm Best-seller như Bộ sản phẩm trị liệu tóc rụng Soukaikan hay Viên uống hỗ trợ giảm mỡ Ellagic Acid, Viên uống bổ sung Coenzyme Q10 dạng khử,... với nguồn gốc chính hãng 100%, đầy đủ tem chống giả điện tử truy soát nguồn gốc và được pháp luật bảo vệ, xóa tan nỗi lo hàng giả.

Đối với đối tác kinh doanh: Đây là cơ hội vàng cho các doanh nghiệp, đại lý muốn phân phối hàng Nhật chính hãng. Thay vì phải bay sang Nhật đàm phán hay nhập hàng qua trung gian với chi phí cao, họ có thể làm việc trực tiếp với AFC Việt Nam để nhập nguồn hàng tận gốc từ nhà máy mẹ với chi phí tối ưu và quy trình pháp lý trọn gói.

Với nguồn hàng ổn định và chính ngạch, AFC Việt Nam đang trở thành đối tác chiến lược của nhiều chuỗi nhà thuốc và đại lý lớn.

Sự "đổ bộ" trực tiếp của AFC Nhật Bản được dự báo sẽ tạo nên một làn sóng nâng chuẩn chất lượng mới, buộc thị trường thực phẩm chức năng tại Việt Nam phải minh bạch và chuyên nghiệp hơn trong thời gian tới.

Cơ hội hợp tác chiến lược cùng AFC Nhật Bản

Trong giai đoạn mở rộng thị trường trọng điểm năm 2026, AFC Việt Nam chính thức công bố chiến lược "trải thảm đỏ" tìm kiếm các đối tác phân phối trên toàn quốc.

Với nền tảng tài chính và công nghệ vững chắc, AFC đang là đối tác tin cậy của nhiều doanh nghiệp kinh doanh TPCN, mỹ phẩm tại Việt Nam.

Với lợi thế là đơn vị đại diện chính thức, AFC Việt Nam mang đến chính sách hợp tác chưa từng có: Kết nối trực tiếp - Lợi nhuận tối đa. Các Nhà thuốc, Đại lý, Spa hay các Doanh nghiệp muốn kinh doanh, phân phối TPCN, mỹ phẩm Nhật Bản sẽ được làm việc trực tiếp với quy trình chuẩn của tập đoàn mẹ, hưởng mức chiết khấu tận gốc và được hỗ trợ toàn diện về đào tạo, hình ảnh, tài liệu marketing chuyên nghiệp.

Đây là thời điểm vàng để các đơn vị kinh doanh tại Việt Nam nắm bắt cơ hội, trở thành đối tác chiến lược của một trong những thương hiệu dược phẩm uy tín nhất Nhật Bản, cùng nhau khai thác thị trường chăm sóc sức khỏe đầy tiềm năng.

THÔNG TIN LIÊN HỆ HỢP TÁC CHÍNH THỨC:

AFC VIỆT NAM (Đại diện chính thức của Tập đoàn AFC-HD AMS Life Science Nhật Bản)

Showroom: LK06-07, Phố Hồng Tiến, Phường Bồ Đề, TP. Hà Nội

Hotline Hợp tác Đại lý/OEM: 0932.731.555

Website: https://www.afcjapan.vn/afc

Fanpage: https://www.facebook.com/afcvietnamshop

Email: contact@jinsei.vn