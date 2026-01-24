Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Sáng mai diễn ra Hội thảo 'Nhận định thị trường BĐS 2026: Dòng tiền nhà đầu tư chảy vào phân khúc nào'?

Ngọc Mai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - 8h30 sáng mai (25/1), Báo Tiền Phong tổ chức Hội thảo “Nhận định thị trường Bất động sản 2026: Dòng tiền nhà đầu tư chảy vào phân khúc nào?” tại khách sạn Fortuna (6B Láng Hạ, Hà Nội) với sự tham gia của cơ quan quản lý Nhà nước cùng nhiều chuyên gia, doanh nghiệp.

Thị trường bất động sản (BĐS) Việt Nam đang đứng trước những chuyển động quan trọng khi hàng loạt chính sách mới liên quan đến đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản từng bước đi vào thực tiễn. Cùng với đó, mặt bằng lãi suất có sự điều chỉnh theo hướng linh hoạt hơn; dòng vốn tín dụng, trái phiếu doanh nghiệp và đầu tư tư nhân đang được tái cơ cấu mạnh mẽ, thận trọng nhưng cũng chọn lọc hơn.

Sau giai đoạn trầm lắng và thanh lọc sâu, thị trường bất động sản không còn vận hành theo quán tính cũ, mà đang bước vào một chu kỳ mới – nơi yếu tố pháp lý, năng lực tài chính, nhu cầu thực và tính bền vững trở thành những tiêu chí then chốt.

anh-man-hinh-2026-01-24-luc-143313.png
Hội thảo diễn ra vào sáng mai.

Bước sang năm 2026, một câu hỏi lớn được đặt ra đối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp cũng như các nhà hoạch định chính sách là: Dòng tiền sẽ dịch chuyển về đâu? Phân khúc nào có khả năng phục hồi sớm, tạo động lực và dẫn dắt thị trường trong chu kỳ mới?

Sáng 25/1, Báo Tiền Phong tổ chức Hội thảo “Nhận định thị trường Bất động sản 2026: Dòng tiền nhà đầu tư chảy vào phân khúc nào?”

Hội thảo là dịp để các chuyên gia kinh tế, nhà quản lý, doanh nghiệp và nhà đầu tư cùng nhìn lại bức tranh toàn cảnh của thị trường, phân tích xu hướng, nhận diện cơ hội và thách thức, qua đó góp phần định hình những quyết sách và chiến lược đầu tư phù hợp cho giai đoạn tới.

Các khách mời tham gia hội thảo gồm: Bà Đoàn Thị Thanh Mỹ, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường; TS. Cấn Văn Lực – Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV kiêm Giám đốc Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ; TS Lê Xuân Nghĩa - thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ; GS.TSKH Đặng Hùng Võ - nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;TS Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA); Bà Phạm Thị Miền, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam; PGS.TS Nguyễn Huy Nga – Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng - Bộ Y tế; Ông Trần Quang Trung, Giám đốc phát triển kinh doanh OneHousing; Ông Tomita Takahisa – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Onsen Fuji...

Ngọc Mai
#bất động sản #thị trường 2026 #hội thảo #đầu tư #chuyên gia

Xem thêm

Cùng chuyên mục