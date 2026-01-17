Thị trường bất động sản đã vượt qua giai đoạn nhạy cảm

TPO - Thị trường bất động sản đang bước vào trạng thái phục hồi có chọn lọc. Dòng tiền chưa quay lại ồ ạt nhưng đã xuất hiện sự quan tâm ở các phân khúc có giá trị sử dụng và khả năng khai thác dòng tiền.

Duy trì đà tăng

Theo báo cáo diễn biến thị trường bất động sản của Batdongsan.com.vn, tháng 12/2025, thị trường xuất hiện một số tín hiệu phục hồi sau những biến động về lãi suất huy động vào tháng 11/2025. Trước đó, việc các ngân hàng thương mại điều chỉnh tăng lãi suất huy động do thiếu hụt nguồn tín dụng đã dấy lên lo ngại về chi phí vốn của doanh nghiệp và lãi suất cho vay trong giai đoạn tới.

Tuy nhiên, dữ liệu thực tế từ Batdongsan.com.vn cho thấy, cả mức độ quan tâm và lượng tin đăng bất động sản toàn quốc trong tháng 12/2025 đều tăng so với tháng 11. Cụ thể, mức độ quan tâm đối với bất động sản bán tăng khoảng 10%. Lượng tin đăng bán và cho thuê cũng cải thiện tương ứng 8% và 10%. Diễn biến này phản ánh tâm lý mở hàng trở lại của các bên bán sau biến động lãi suất tháng 11.

Báo cáo của Batdongsan.com.vn chỉ ra, sự phục hồi này diễn ra khá đồng đều giữa các khu vực. Hà Nội, TPHCM (cũ), TPHCM (mới) và các tỉnh thành khác đều ghi nhận tăng trưởng cả về lượng tin đăng lẫn mức độ quan tâm, dù tốc độ có sự khác biệt.

Cụ thể, mức độ quan tâm đối với nhà mặt phố trong tháng 12/2025 tăng khoảng 16%, biệt thự tăng khoảng 15% so với tháng 11. Lượng tin đăng bán ở hai phân khúc này cũng tăng trưởng hai chữ số.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn cho biết, điều này phản ánh mối quan tâm đang dần quay trở lại với các sản phẩm có giá trị cao, vị trí tốt và khả năng khai thác dòng tiền. Trong khi đó, chung cư, nhà riêng và đất nền vẫn giữ mức tăng ổn định, cho thấy nhu cầu ở thực tiếp tục là “xương sống” của thị trường.

Xét trên bình diện dài hạn, Batdongsan.com.vn cho rằng, giá rao bán bất động sản trên toàn quốc duy trì đà tăng trong suốt 2 năm qua. Chung cư là phân khúc ghi nhận mức tăng mạnh nhất, phản ánh áp lực nguồn cung hạn chế trong khi nhu cầu vẫn ở mức cao, đặc biệt tại các đô thị lớn. Tính đến quý IV/2025, giá rao bán trung bình chung cư toàn quốc đã tăng 56% so với quý I/2024.

Phục hồi có chọn lọc

Theo Batdongsan.com.vn, Hà Nội ghi nhận nhiều chỉ số tích cực trong tháng 12. Sau nhịp chững do biến động lãi suất tháng 11, mức độ quan tâm bất động sản bán tại Hà Nội đã tăng khoảng 11% so với tháng liền trước. Các phân khúc biệt thự, nhà riêng và nhà mặt phố ở Hà Nội đều có mức tăng hai chữ số về lượng quan tâm.

Thị trường nhà đất TPHCM (cũ) cũng tăng trưởng trong tháng 12/2025, nhưng với tốc độ chậm hơn Hà Nội. Cụ thể, lượng tìm kiếm bất động sản bán tăng 6% so với tháng liền trước.

Phân khúc nhà mặt phố TPHCM (cũ) chứng kiến mức độ quan tâm tăng 19% và lượng tin đăng bán tăng 20%. Phân khúc biệt thự cũng cho thấy sự sôi động với mức tăng trưởng lần lượt là 15% về nhu cầu tìm kiếm và 16% về nguồn cung mới so với tháng 11/2025. Ngược lại, phân khúc chung cư bán tại TPHCM (cũ) lại có dấu hiệu chững lại khi mức độ quan tâm sụt giảm 4%.

Đáng chú ý, Batdongsan.com.vn cho biết, mảng bất động sản cho thuê duy trì sự ổn định về nhu cầu nhưng có dấu hiệu đi lên về nguồn cung. Lượng tin đăng cho thuê trên toàn quốc tăng 10% trong tháng 12/2025. Tại Hà Nội, lượng tin đăng cho thuê nhà trọ và nhà mặt phố tăng lần lượt là 20% và 22% so với tháng 11.

Phân khúc nhà trọ trở thành điểm sáng khi mức độ quan tâm tăng 14% so với tháng liền trước. Về mặt chi phí, nhà mặt phố có tốc độ tăng giá cho thuê cao nhất trong vòng 2 năm qua (tăng 21%), trong khi các phân khúc khác như chung cư hay nhà riêng vẫn duy trì mức giá thuê ổn định.

Ông Nguyễn Quốc Anh nhận định, trong tháng cuối năm 2025, thị trường bất động sản đã vượt qua giai đoạn nhạy cảm của biến động lãi suất, bước vào trạng thái phục hồi có chọn lọc. Dòng tiền chưa quay lại ồ ạt nhưng đã xuất hiện sự quan tâm ở các phân khúc có giá trị sử dụng và khả năng khai thác dòng tiền.

“Năm 2026, cùng với các chính sách minh bạch hóa dữ liệu và định danh bất động sản, thị trường được kỳ vọng sẽ vận hành theo hướng thực chất hơn, nơi giá trị thật dần thay thế các kỳ vọng đầu cơ ngắn hạn”, ông Quốc Anh nói.