Sử dụng ngôn ngữ của hình khối để thiết kế không gian thú vị

TPO - Công trình gây ấn tượng bởi cách sử dụng hình khối kiến trúc ô như một ngôn ngữ để dẫn dắt cảm xúc và trải nghiệm sống.

Công trình gây ấn tượng bởi cách sử dụng hình khối kiến trúc ô như một ngôn ngữ để dẫn dắt cảm xúc và trải nghiệm sống. Những khoảng đặc rỗng được tính toán cẩn trọng, tạo nên sự chuyển tiếp mềm mại giữa trong và ngoài, giữa ánh sáng và bóng đổ.

Khi ánh nắng thay đổi theo thời gian trong ngày, không gian cũng biến chuyển liên tục, mang đến cho gia chủ cảm giác chiêm nghiệm, tĩnh tại và kết nối sâu sắc với thiên nhiên.

Ngôi nhà không chỉ là nơi ở mà còn là một không gian sống chậm, nơi cảm xúc được nuôi dưỡng qua từng khoảnh khắc.