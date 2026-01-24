An tâm sở hữu không gian sống đậm chất thương mại và nghệ thuật tại Essensia Broadway

Giữa vùng xanh sôi động Nam Sài Gòn, Essensia Broadway xuất hiện như một lát cắt đô thị mang tính chọn lọc. Không gian sống tại đây được tổ chức theo mô hình Art-Urban, hướng đến trải nghiệm cân bằng giữa an cư, thương mại, nghệ thuật và khả năng gắn bó của chủ nhân tinh hoa.

Essensia Broadway – Mô hình Art-Urban đầu tiên tại Nam Sài Gòn

Ở những thành phố đang hướng tới tầm vóc “siêu đô thị quốc tế” của Đông Nam Á như TP.HCM, giá trị của một dự án bất động sản không còn nằm ở vị trí mà là khả năng tạo lập môi trường sống đẳng cấp, có thể hòa nhịp cùng thành phố và phản chiếu phong cách sống của cộng đồng tinh hoa.

Mặt khác, khi đô thị vận hành ngày càng nhanh hơn, nhu cầu về những không gian đủ bản sắc để dừng lại, đủ cảm hứng để sống trọn vẹn và đủ bền vững để gắn bó lâu dài cũng rõ nét hơn bao giờ hết.

Trên mặt tiền đại lộ Nguyễn Hữu Thọ, Essensia Broadway hiện diện như một lát cắt tinh tế của đời sống đô thị đương đại

Phố thị thương mại và nghệ thuật Essensia Broadway – một dấu ấn mới của Nhà phát triển Phú Long được kiến tạo như lời hồi đáp cho sự dịch chuyển ấy. Trên mặt tiền đại lộ Nguyễn Hữu Thọ, trục giao thông huyết mạch của khu Nam với lộ giới quy hoạch lên đến 60 m, dự án không chỉ sở hữu lợi thế kết nối chiến lược với lõi trung tâm TP.HCM mà còn hiện diện như một lát cắt tinh tế của đời sống đô thị đương đại.

Trong bối cảnh Nam Sài Gòn đang định hình vai trò một cực tăng trưởng mới, Essensia Broadway càng góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị bằng một không gian sống hài hòa, mang đậm tinh thần Art-Urban đặc trưng.

Sự cộng hưởng đô thị tiếp tục được củng cố bởi nền tảng cộng đồng và hạ tầng. Việc tiếp cận trực tiếp khoảng 30.000 cư dân hiện hữu tại các khu đô thị quy mô như Celesta City và Dragon City tạo nên một hệ sinh thái cư dân tinh hoa, giàu sức sống ngay từ giai đoạn đầu.

Khoảng cách chỉ gần 1 km đến trạm Metro số 4 đưa Essensia Broadway vào cấu trúc phát triển theo định hướng TOD của Nam Sài Gòn, nơi mạng lưới hạ tầng giao thông hoàn chỉnh không chỉ tối ưu hóa khả năng di chuyển mà còn kiến tạo một nhịp sống đô thị bền vững – nền tảng cho giá trị bất động sản trên các trục phát triển dài hạn.

Phong cách kiến trúc Art-Deco tạo dấu ấn khác biệt cho tuyến phố thương mại.

Dưới biệt tài thiết kế của Ong&Ong, Essensia Broadway ghi dấu ấn thẩm mỹ với phong cách kiến trúc Art-Deco – di sản gắn liền với những đại lộ phồn hoa và các đô thị mang tính biểu tượng trên thế giới.

Tại đây, Art-Deco được viết lại bằng ngôn ngữ hiện đại thông qua tỷ lệ hình khối cân xứng, đường nét mạch lạc, các mảng kính phản sáng và hệ vật liệu có sắc độ tương phản rõ nét. Chính tinh thần này đã tạo nên một diện mạo Essensia Broadway sang trọng, bền vững và vượt khỏi những trào lưu ngắn hạn.

Đặc biệt, trên quỹ đất hơn 25.000 m², Essensia Broadway thể hiện rõ định hướng phát triển bền vững với việc đặt chất lượng sống làm trọng tâm. Theo đó, mật độ xây dựng được kiểm soát ở mức gần 42% – một tỷ lệ hợp lý để bảo đảm tính khai thác nhưng vẫn dành phần lớn diện tích cho cảnh quan và các lớp chuyển tiếp giữa công trình với đời sống đô thị.

Không gian nhà phố liền kề – nơi trải nghiệm sống sang trọng được định hình rõ nét.

Trên nền tảng quy hoạch đó, dự án giới thiệu ra thị trường một bộ sưu tập giới hạn gồm 31 căn nhà phố thương mại (160 – 393 m²) và 56 căn nhà phố liền kề (146 – 345 m²). Các sản phẩm được tổ chức trong một cấu trúc mở, nơi từng dãy nhà, tuyến phố và khoảng xanh được kết nối chặt chẽ nhằm mang đến trải nghiệm sống liền mạch và giàu tính nhân văn.

Hoàn thiện bức tranh không gian sống là hệ tiện ích và cảnh quan được đầu tư bài bản. Broadway Clubhouse đóng vai trò trung tâm sinh hoạt cộng đồng – nơi cư dân gặp gỡ và kết nối trong những trải nghiệm được chăm chút. Tổ hợp công viên và quảng trường quy mô hơn 3.000 m² mở ra khoảng thở xanh giữa lòng đô thị, trong khi các tuyến phố Broadway Lightwalk – Broadway Greenline – Broadway Starwalk được thiết kế như những lát cắt sinh động của đời sống Art-Urban.

An tâm sở hữu Essensia Broadway với chính sách linh hoạt

Khi không gian sống đã đáp ứng tiêu chí chất lượng và bản sắc, câu hỏi tiếp theo của người mua không phải “có nên sở hữu” mà là “sở hữu như thế nào để phù hợp với kế hoạch cá nhân”, đặc biệt trong bối cảnh thị trường ngày càng đề cao sự chủ động và an toàn tài chính. Do vậy, chính sách thanh toán trở thành một phần quan trọng trong trải nghiệm bất động sản cao cấp.

Tại Essensia Broadway, các giải pháp tài chính được thiết kế linh hoạt, giúp chủ nhân dễ dàng hình dung những lộ trình sở hữu và đồng hành cùng quá trình hình thành giá trị của tài sản. Với ba phương án thanh toán mang tính tham khảo, dự án trao quyền chủ động cho khách hàng trong việc lựa chọn kịch bản phù hợp với kế hoạch tài chính cá nhân.

Essensia Broadway mở ra những đặc quyền trải nghiệm khác biệt tại khu Nam thành phố.

Trong đó, phương án thanh toán chuẩn với mức chiết khấu 4% được xem là phù hợp với nhóm khách hàng có dòng tiền nhàn rỗi và mong muốn tối ưu bài toán giá trị ngay từ giai đoạn đầu.

Song song, Essensia Broadway mang đến lựa chọn vay với hạn mức lên đến 80% giá trị hợp đồng, hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc trong 18 tháng. Giải pháp này phù hợp với những khách hàng mong muốn duy trì tính linh hoạt cho dòng vốn cũng như các nhà đầu tư đang tối ưu chiến lược phân bổ tài sản trong giai đoạn thị trường đề cao sự bền vững.

Với phương án thanh toán đặc biệt, khách hàng chỉ cần thanh toán 5% mỗi 2 tháng, kéo dài đến khi đạt 55% giá trị. Với cách tiếp cận này, áp lực tài chính được giảm nhẹ trong giai đoạn đầu, tạo điều kiện để khách hàng chủ động theo dõi tiến độ hình thành dự án, chờ đợi hạ tầng khu vực hoàn thiện và giá trị bất động sản từng bước được định hình rõ nét hơn.

Ở góc nhìn tài chính, đây có thể xem là một cách vận dụng đòn bẩy tài chính theo hướng thận trọng: người quan tâm sớm nắm giữ vị thế tại một dự án thấp tầng giàu tiềm năng, trong khi dòng tiền được phân bổ theo nhịp hợp lý để tối ưu hiệu quả trong trung và dài hạn.

Trong một thị trường đã bước qua giai đoạn tăng trưởng theo quán tính, những dự án được lựa chọn không chỉ vì hình thức mà bởi cách đồng hành cùng chủ nhân trong suốt hành trình dài lâu. Essensia Broadway, với không gian Art-Urban giàu bản sắc và chính sách thanh toán linh hoạt, đang góp phần định hình một chuẩn mực sống mới – nơi giá trị không chỉ được kiến tạo bằng kiến trúc, mà còn bằng cách thức sở hữu bền vững và tinh tế.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Hotline: 090.629.68.68.