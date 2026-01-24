Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Địa ốc

Căn hộ 140m2 cải tạo theo phong cách Japandi

Thúy Hiền
TPO - Dự án cải tạo nội thất không chỉ phục vụ công năng mà còn trở thành “ngôn ngữ” thể hiện gu thẩm mỹ. Dự án thông tầng với diện tích mặt sàn 140m2 được khoác lên mình hơi thở của phong cách Japandi, nơi vẻ đẹp tinh giản Nhật Bản hòa quyện với sự ấm áp, dịu dàng.

Không gian khách trở thành trung tâm của sự chú ý với khoảng thông tầng cao rộng. Phần thông tầng sử dụng những đường cong uốn lượn, không theo quy luật và xuyên suốt từ sàn lên trần tạo cảm giác thu hút về mặt thị giác cho cả không gian.

img-1768531116230-1768880067968.jpg
img-1768531116258-1768880068291.jpg
img-1768531116279-1768880068984.jpg
img-1768531116322-1768880070592.jpg

Sự liền mạch 70m2 giữa không gian khách - bếp không chỉ mở ra một tầm nhìn thoáng rộng mà còn tạo nên sự gắn kết giữa các thành viên.

img-1768531116388-1768880073780.jpg
img-1768531116415-1768880074965.jpg
img-1768531116459-1768880075612.jpg
img-1768531116449-1768880075246.jpg
img-1768531116468-1768880075896.jpg
img-1768531116530-1768880079014.jpg

Tất cả các không gian chức năng như thang máy, thang bộ và khu vệ sinh được bố trí tinh gọn sang một bên, nhường chỗ cho các khu vực sinh hoạt chính. Thiết kế thông minh này giúp tận dụng hai mặt thoáng để mang ánh sáng và luồng gió tự nhiên tràn ngập từng góc nhỏ.

img-1768531116539-1768880079329.jpg
img-1768531116582-1768880080945.jpg
img-1768531116565-1768880080396.jpg
img-1768531116574-1768880080696.jpg

Đối diện với nhịp sống bận rộn, không gian trà đạo được bố trí ngay sau không gian khách như một nốt trầm tĩnh lặng, nơi có thể lắng nghe bản thân mình và tận hưởng cảm giác an yên. Khu vực này sàn nâng cốt tạo sự tách biệt nhẹ nhàng, nơi các chi tiết nội thất được tiết chế tối đa.

img-1768531116512-1768880078131.jpg

Phòng ngủ master theo đuổi tinh thần mềm mại, tối giản nhưng giàu chiều sâu, với bảng màu trung tính ấm áp làm nền cho những chi tiết thiết kế mang tính tạo hình rõ nét.

img-1768531116591-1768880081447.jpg
img-1768531116599-1768880081762.jpg
img-1768531116608-1768880082330.jpg

Khu vực nhà vệ sinh master được thiết kế như một không gian thư giãn riêng tư, tiếp nối tinh thần tối giản nhưng giàu cảm xúc của toàn bộ căn phòng. Vật liệu được lựa chọn kỹ lưỡng sáng màu, tạo nên sự cân bằng giữa cảm giác sạch sẽ và ấm áp.

img-1768531116617-1768880082812.jpg
img-1768531116650-1768880084446.jpg
img-1768531116667-1768880085130.jpg
img-1768531116676-1768880085665.jpg

Các phòng ngủ bé được thiết kế theo tinh thần hiện đại, tối giản và ấm áp, trong đó yếu tố an toàn, công năng và cảm xúc của trẻ được đặt lên hàng đầu. Toàn bộ không gian sử dụng bảng màu trung tính gồm be, kem và gỗ sáng, tạo cảm giác nhẹ nhàng, nữ tính nhưng không quá “trẻ con”, giúp căn phòng có thể đồng hành cùng bé trong nhiều năm mà không lỗi thời.

img-1768531116728-1768880087847.jpg
img-1768531116694-1768880086347.jpg
img-1768531116685-1768880086013.jpg
img-1768531116736-1768880088170.jpg
Thúy Hiền
TG Architects
#căn hộ #Japandi #cải tạo #nội thất #phong cách #140m2 #thiết kế

