Địa ốc

Google News

Hàng ngàn căn hộ, đất nền ở TPHCM sắp được cấp sổ

Duy Quang
TPO - Khu chung cư tháp G6 và tháp E2 xã Nhà Bè, chung cư Ehomes Nam Sài Gòn, khu nhà ở Dragon Village, khu nhà ở Trường Lưu được Tổ Công tác 1645 tháo gỡ vướng mắc để tiến hành cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Tổ công tác 1645 do ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM, vừa làm việc với chủ đầu tư 4 dự án đang gặp khó khăn về thủ tục pháp lý nhằm tháo gỡ vướng mắc trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho cư dân.

2.jpg
Khu chung cư tại tháp G6 và tháp E2 ở xã Nhà Bè sẽ được xem xét cấp sổ hồng cho dự án sau khi chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ môi trường và các thủ tục liên quan.

Cụ thể, khu chung cư tại tháp G6 và tháp E2 ở xã Nhà Bè do Công ty TNHH Bất động sản Nova Riverside làm chủ đầu tư. Dự án gồm 2 block chung cư lô G và lô E, với tổng cộng 2.243 căn hộ, 112 căn thương mại dịch vụ và 874 căn officetel.

Đến nay, chủ đầu tư đã hoàn tất cấp sổ hồng cho 1.415 căn hộ tại các tháp G1-G5 và E1, đồng thời đề nghị cấp sổ cho hơn 1.000 căn còn lại tại tháp G6 và E2. Sau khi nghe ý kiến của các thành viên Tổ công tác 1645, ông Nguyễn Toàn Thắng thống nhất xem xét cấp sổ hồng cho dự án sau khi chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ môi trường và các thủ tục liên quan.

Dự án chung cư Ehomes Nam Sài Gòn tại xã Bình Hưng do Công ty CP Bất động sản Nguyên Sơn làm chủ đầu tư, có quy mô 1.678 căn hộ, trong đó gồm 282 căn bán thương mại và 1.396 căn nhà ở xã hội.

Hiện, các đơn vị chức năng rà soát việc bàn giao hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nghĩa vụ bàn giao 2% quỹ bảo trì. Đây là dự án nhà ở xã hội với số lượng căn lớn nên Tổ công tác 1645 yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục để sớm cấp sổ hồng cho người mua nhà.

1.jpg
Khu nhà ở Trường Lưu ở phường Long Trường sẽ được cấp giấy chứng nhận cho người dân trong thời gian sớm nhất.

Tiếp đó, dự án khu nhà ở Dragon Village tại phường Long Trường do Công ty CP Bất động sản Dragon Village làm chủ đầu tư, với quy mô 609 căn nhà. Hiện đã có 543 căn được cấp giấy chứng nhận. Sau khi nghe các đơn vị báo cáo về việc bàn giao hạ tầng kỹ thuật và kết quả giải quyết tranh chấp ranh giới, ông Nguyễn Toàn Thắng thống nhất tiếp tục hoàn tất thủ tục để cấp sổ cho các căn còn lại.

Dự án cuối cùng là khu nhà ở Trường Lưu ở phường Long Trường do Công ty CP Đầu tư và Phát triển Kim Oanh TPHCM làm chủ đầu tư rộng 9,3ha. Tổ công tác 1645 đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp hoàn thiện hồ sơ để cấp giấy chứng nhận cho người dân trong thời gian sớm nhất.

Duy Quang
