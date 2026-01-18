Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Địa ốc

Google News

Đà Nẵng miễn lệ phí cấp sổ đỏ khi điều chỉnh đơn vị hành chính

Nguyễn Thành
TPO - Nghị quyết mới của HĐND thành phố Đà Nẵng sẽ góp phần giảm chi phí, tạo thuận lợi cho người dân và tổ chức trong quá trình hoàn thiện hồ sơ đất đai sau sắp xếp đơn vị hành chính.

HĐND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Nghị quyết quy định về việc miễn thu phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất khi thực hiện việc chuyển đổi giấy tờ do sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn.

anh-1.jpg
Một góc thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, Nghị quyết này quy định miễn thu phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất khi thực hiện việc chuyển đổi giấy tờ do sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố, cụ thể:

Thành phố Đà Nẵng sẽ miễn thu phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi chứng nhận biến động vào giấy chứng nhận đã cấp do điều chỉnh tên đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới hành chính theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (không bao gồm cấp đổi, cấp lại, cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

Miễn thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất khi chứng nhận đăng ký biến động về đất đai do điều chỉnh tên đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới hành chính theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đối tượng áp dụng là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất theo quy định được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện chứng nhận biến động vào giấy chứng nhận đã cấp khi điều chỉnh tên đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới hành chính theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Đà Nẵng và các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc miễn thu phí, lệ phí theo quy định.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành đến ngày 31/12/2027.

Nguyễn Thành
#Chính sách miễn phí đất đai Đà Nẵng #Chuyển đổi giấy tờ đất đai #Điều chỉnh địa giới hành chính #Hỗ trợ người dân trong sắp xếp đất đai #Giảm phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất #Quyền sử dụng đất #Đà Nẵng #Miễn giảm #Chuyển đổi mục đích sử dụng

