Bên trong căn nhà ẩn sau cánh cổng xanh

TPO - Công trình là một mái ấm tinh tế nằm giữa con hẻm xanh mát ở TPHCM, nơi mỗi góc nhỏ đều khắc khoải những kỷ niệm và câu chuyện riêng của gia chủ.

Được thiết kế dành cho một gia đình yêu cây xanh và có niềm đam mê sưu tầm những vật dụng lưu giữ ký ức sau những chuyến đi, ngôi nhà mang phong thái nhẹ nhàng, giản dị mà sâu lắng.

Những vật liệu cũ được lựa chọn cẩn trọng hòa quyện với ánh sáng tự nhiên, tạo nên “màu thời gian” ấm áp trong nội thất, khiến bất cứ ai bước vào cũng cảm nhận được sự thân thuộc và yên bình. Khoảng sân xanh trước và sau nhà như những hơi thở mát lành, mời gọi nắng và gió lùa khắp không gian sống.

Bên cạnh những mảng tường thô mộc, nội thất gỗ trầm tĩnh, các mảng miếng màu sắc cũng được sử dụng tạo không khí đa dạng cho không gian.