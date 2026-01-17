Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Khởi công dự án nhà ở xã hội hơn 1.100 tỷ đồng cho lực lượng Công an

Nguyễn Thắng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 17/1, Bộ Công an khởi công dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân với tổng mức đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng tại phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh.

Dự án được xây dựng tại 2 khu đất thuộc Khu đô thị số 13, phân khu số 2, phường Tân Tiến, với quy mô gồm 2 khối nhà ở xã hội cao tầng, mỗi khối 15 tầng nổi, 1 tầng tum và 1 tầng hầm, được đầu tư đồng bộ về kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật và các tiện ích thiết yếu phục vụ sinh hoạt của cư dân.

Với tổng mức đầu tư hơn 1.134 tỷ đồng, dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng đến năm 2028, bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, chất lượng công trình, an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy.

Dự án được triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở ổn định, lâu dài cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách nhà ở xã hội, đồng thời nâng cao chất lượng đời sống cho lực lượng vũ trang, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

tp-1.jpg
Khu đất triển khai dự án.

Tại lễ khởi công, Trung tướng Đặng Hồng Đức – Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị chủ đầu tư tập trung triển khai dự án với chất lượng tốt nhất, đẹp nhất và nhanh nhất. Dự án không chỉ là nhà ở mà còn là công trình kiến trúc. Việc triển khai công trình trong thời gian nhanh nhất giúp chủ đầu tư tiết kiệm và giảm chi phí.

tp-2.jpg
Bộ Công an khởi công dự án. Ảnh: Nguyễn Thắng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh cho hay, tỉnh Bắc Ninh rất quan tâm phát triển nhà xã hội. Bắc Ninh cố gắng đáp ứng nhu cầu nhà ở cho cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang và đối tượng được mua, góp phần phát triển bền vững. Tỉnh Bắc Ninh cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho triển khai dự án, tháo gỡ vướng mắc.

Chủ đầu tư dự án (Công ty TNHH Tây Bắc Housing) cho biết, tập trung tối đa nguồn lực để tổ chức triển khai dự án bảo đảm chất lượng công trình ở mức cao nhất, tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định.

Nguyễn Thắng
#Dự án nhà ở xã hội lực lượng Công an #Đầu tư xây dựng nhà ở công an #Phát triển nhà ở xã hội Bắc Ninh #Chính sách nhà ở cho cán bộ chiến sĩ #Nâng cao đời sống lực lượng vũ trang #Hoàn thành dự án năm 2028 #Phường Tân Tiến

Xem thêm

Cùng chuyên mục