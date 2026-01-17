Khởi công dự án nhà ở xã hội hơn 1.100 tỷ đồng cho lực lượng Công an

TPO - Ngày 17/1, Bộ Công an khởi công dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân với tổng mức đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng tại phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh.

Dự án được xây dựng tại 2 khu đất thuộc Khu đô thị số 13, phân khu số 2, phường Tân Tiến, với quy mô gồm 2 khối nhà ở xã hội cao tầng, mỗi khối 15 tầng nổi, 1 tầng tum và 1 tầng hầm, được đầu tư đồng bộ về kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật và các tiện ích thiết yếu phục vụ sinh hoạt của cư dân.

Với tổng mức đầu tư hơn 1.134 tỷ đồng, dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng đến năm 2028, bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, chất lượng công trình, an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy.

Dự án được triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở ổn định, lâu dài cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách nhà ở xã hội, đồng thời nâng cao chất lượng đời sống cho lực lượng vũ trang, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Khu đất triển khai dự án.

Tại lễ khởi công, Trung tướng Đặng Hồng Đức – Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị chủ đầu tư tập trung triển khai dự án với chất lượng tốt nhất, đẹp nhất và nhanh nhất. Dự án không chỉ là nhà ở mà còn là công trình kiến trúc. Việc triển khai công trình trong thời gian nhanh nhất giúp chủ đầu tư tiết kiệm và giảm chi phí.

Bộ Công an khởi công dự án. Ảnh: Nguyễn Thắng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh cho hay, tỉnh Bắc Ninh rất quan tâm phát triển nhà xã hội. Bắc Ninh cố gắng đáp ứng nhu cầu nhà ở cho cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang và đối tượng được mua, góp phần phát triển bền vững. Tỉnh Bắc Ninh cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho triển khai dự án, tháo gỡ vướng mắc.

Chủ đầu tư dự án (Công ty TNHH Tây Bắc Housing) cho biết, tập trung tối đa nguồn lực để tổ chức triển khai dự án bảo đảm chất lượng công trình ở mức cao nhất, tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định.