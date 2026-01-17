'Nở rộ' hành lang chung cư bị biến thành kho chứa, nơi sử dụng riêng

TPO - Tại nhiều chung cư, việc chiếm dụng hành lang chung cư là phổ biến. Nhiều gia đình đã biến hành lang chung cư thành 'kho chứa đồ', 'phòng khách' của gia đình.

Mới đây, dư luận xôn xao chuyện chị N.T.H (trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội) bị hành hung, mà nguyên nhân xuất phát từ việc chị phản ánh việc hàng xóm lấn chiếm hành lang chung cư, biến thành nơi để giày dép.

Không riêng trường hợp chị H, tình trạng lấn chiếm hành lang, khu vực chung tại nhiều chung cư trên địa bàn thành phố đang diễn ra khá phổ biến.

Ghi nhận tại các tòa nhà trong Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, hầu hết hành lang đều bị cư dân chiếm dụng làm không gian riêng. Tại tòa N3A đơn nguyên 1, hành lang các tầng 2,3,4, bị cư dân bày bàn ghế, xe đạp, tủ giày, ván gỗ, xe đạp, tủ hồ sơ giấy tờ.

Tương tự, tòa N3A đơn nguyên 2, hành lang nhiều tầng cũng tràn lan xe đạp, tủ đồ, quần áo… thậm chí, có cư dân còn mang cả bộ sofa đặt trước cửa thang máy của tầng làm bàn uống nước, tiếp khách. Các tòa D2, N3B, N4A…cũng trong tình trạng tương tự, thậm chí cả máy chạy bộ, đồ gỗ cũng được gia chủ đẩy ra hành lang như thể đó là kho chứa đồ của gia đình.

"Căn hộ của tôi ở trong cùng, trong khi nhiều căn hộ chiếm gần hết hành lang để đồ. Mỗi khi di chuyển phải "lách" mới đi được", chị Thảo, một cư dân chia sẻ.

Bàn ghế được cư dân bày ra hành lang chung cư để tiếp khách.

Tại khu đô thị Kim Văn- Kim Lũ (phường Định Công), hành lang nhiều tầng trong các tòa nhà cũng bị một số cư dân chiếm dụng. Thậm chí, khu vực cầu thang thoát hiểm cũng bị chiếm dụng để đồ đạc. Chị Thoa, một cư dân cho biết, khi chị nhỏ nhẹ góp ý về đống giày dép lấn chiếm hành lang, hàng xóm đáp trả: "Không phải việc của chị".

Còn tại một chung cư trên đường Nguyễn Huy Tưởng (phường Thanh Xuân), xe đạp trẻ em, đồ chơi trẻ em nhiều hôm cũng được trẻ tập trung hết hành lang. Ban quản lý chung cư có nhắc, nhưng cũng chỉ được vài hôm rồi đâu lại vào đấy.

Chị Hoa, một cư dân khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính cho biết, tính mình vốn gọn gàng vì thế, khi thấy hành lang chung bị chiếm dụng như vậy rất bức xúc. Khi tôi góp ý thì hàng xóm “lườm nguýt”, rồi bất hòa từ đó.

Hành lang chung cư bị cư dân chiếm dụng

Khó xử lý

Ông Nguyễn Trọng An, Giám đốc Công ty Trường Sơn, đơn vị cung cấp dịch vụ vận hành tòa nhà cho biết, hầu hết ở các chung cư, nhất là chung cư tầm trung và tái định cư, hành lang bị chiếm dụng là phổ biến. Nhiều người, đặc biệt ở các căn hộ cuối hành lang, mặc nhiên coi phần diện tích chung trước cửa là diện tích riêng nên để đầy đồ ra ngoài.

Một phần, do diện tích căn hộ bé, nên những đồ không sử dụng nhiều gia đình “bỏ” thì tiếc nên mang ra hành lang để. Điều này đã chỉ gây mất mỹ quan, là nguyên nhân gây nên xô xát giữa các căn hộ, đồng thời cũng nguy hiểm khi có cháy nổ.

Việc xử lý chiếm dụng hành lang chung cư chủ yếu trông vào ý thức cư dân

Ban quản lý chung cư cũng chỉ nhắc nhở chứ không có thẩm quyền xử phạt. Vì thế, Ban quản lý cũng chỉ tuyên truyền, nhắc nhở, ông An nói.

Ông Trần Văn Ngọc, Trưởng ban quản trị một tòa nhà tại Khu đô thị Linh Đàm cho biết, việc cư dân lấn chiếm hành lang chung là phổ biến, hầu như tầng nào cũng có. Thậm chí, cầu thang thoát hiểm cũng là nơi được cư dân “chọn” làm nơi chứa đồ. Ban quản trị phối hợp cùng Ban quản lý nhắc nhở, chứ không thể xử phạt. Có trường hợp, tịch thu đồ cư dân để hành lang, nhưng rồi sau khi trình bày, cam kết cư dân lấy lại đồ nhưng được vài hôm lại tái diễn.

Luật sư Nguyễn Tuấn Anh (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho biết, theo Nghị định 16/2022/NĐ-CP, các cá nhân có hành vi chiếm dụng diện tích thuộc sở hữu chung bị xử phạt từ 30-40 triệu đồng, buộc khôi phục tình trạng ban đầu. Tuy nhiên, việc xử lý thực tế rất khó do chính quyền địa phương phải kiểm tra, phát hiện vi phạm và lập biên bản vi phạm hành chính. Nhưng lực lượng cấp xã hiện rất nhiều đầu việc, làm đến tối cũng không xong lấy đâu thời gian kiểm tra. Do đó, việc xử lý vẫn chủ trông vào nhắc nhở của Ban quản lý, Ban quản trị và ý thức của cư dân.