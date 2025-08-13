Thấy gì từ làn sóng cắt giảm nhân sự ngân hàng?

TPO - 6 tháng đầu năm nay, nhiều ngân hàng mạnh tay cắt giảm hàng nghìn nhân sự nhưng có nơi tiếp tục tuyển dụng. Ngành ngân hàng khát nhân sự công nghệ nghiêm trọng trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh như hiện nay.

Nhân sự biến động mạnh

Báo cáo tài chính của nhiều ngân hàng cho thấy, bức tranh nhân sự nửa đầu năm nay biến động mạnh, xu hướng cắt giảm nhân sự những năm trước tiếp tục diễn ra tại một số ngân hàng.

6 tháng đầu năm, VIB giảm 1.186 nhân viên (cả năm ngoái giảm gần 500). Sacombank cũng cắt giảm 1.158 người bán niên 2025, sau khi giảm 354 trong cả năm 2024.

Bên cạnh đó, ACB cũng giảm 607 người, còn 12.240 nhân sự; ABBank giảm 469 người, còn 3.240 người; Agribank giảm 273 người, duy trì mức 40.691 người.

Các ngân hàng đang mạnh tay cắt giảm nhân sự. Ảnh: VPBank.

Ngược lại, nhiều ngân hàng vẫn tăng mạnh nhân viên so với năm ngoái. Theo báo cáo tài chính riêng lẻ quý II của VPBank, tính đến cuối tháng 6, tổng số nhân viên Ngân hàng mẹ VPBank là 15.680 người, tăng 677 người so với cuối năm ngoái (tăng 4,5%).

Tính tới ngày 30/6, Techcombank ghi nhận 11.306 nhân viên, tăng gần 8,1% so với cùng kỳ năm ngoái. PGBank cũng ghi nhận tăng nhẹ nhân sự (tăng 127 người) so với cùng kỳ năm trước,

Ngân hàng khát nhân sự công nghệ cao

Ông Lưu Danh Đức - Phó Tổng giám đốc LPBank - cho hay, sở dĩ LPBank cắt giảm mạnh nhân sự nửa đầu năm nay vì ngân hàng đã sắp xếp, tinh gọn lại bộ máy từ 18 khối giảm còn 8 khối. Theo ông Đức, mong muốn của các ông chủ ngân hàng cực kỳ lớn, vốn đầu tư cũng không nhỏ, song việc tuyển dụng nhân sự công nghệ trình độ cao không hề dễ dàng. Nguyên nhân là thị trường nhân lực thiếu lao động vừa có trình độ công nghệ cao, vừa am hiểu lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Đại diện Ngân hàng VPBank cho biết: "Trước đây, công nghệ là một nhóm tách biệt, hỗ trợ cài đặt, sửa máy tính. Giờ đây, đó là kỹ năng mà mọi nhân sự đều cần".

Theo vị này, trong 5 năm trở lại đây, VPBank đã thay đổi mạnh mẽ trong cách sử dụng và phát triển nhân sự có năng lực công nghệ. Nếu trước đây các vị trí tuyển dụng chú trọng vào kinh nghiệm ngành thì hiện nay bên cạnh chuyên môn, khả năng sử dụng công cụ số để tối ưu hóa công việc là yêu cầu bắt buộc. Thay vì cần đến 10 người, giờ đây, một người làm chủ công cụ cũng có thể đảm đương khối lượng công việc lớn hơn.

"Không chỉ thay đổi trong mô hình tổ chức, VPBank cũng mở rộng tuyển dụng sang nhiều nguồn nhân lực khác, không giới hạn ở các trường tài chính - ngân hàng truyền thống. Các bạn trẻ am hiểu AI, mạng xã hội, kỹ năng số được trao cơ hội để làm mới bộ máy, bổ sung "luồng gió mới" thay vì chỉ tuyển từ hệ thống ngân hàng cũ", vị này nói.

Theo bà Ngô Lan - Giám đốc Navigos Search phía Bắc, năm nay, ngân hàng dù làm ăn có lãi, nhưng vẫn sa thải rất nhiều, chủ yếu do tác động của công nghệ. Hiện nay, trí tuệ nhân tạo (AI) có thể thay thế được rất nhiều tác vụ của nhân viên ngân hàng. Vì vậy, nhiều ngân hàng một mặt muốn sa thải nhiều nhân viên làm các công việc thủ công, đơn giản, một mặt lại tăng tuyển dụng ở một số nhóm, đặc biệt là nhóm công nghệ và kinh doanh bán hàng. Tuy nhiên, nguồn nhân lực tại các mảng này rất khan hiếm.

Bà Lan chia sẻ thêm, các ngân hàng đã tuyển sinh viên từ các trường đại học như Đại học FPT, Đại học Bách khoa, hoặc các trường đại học từ nước ngoài. Tuy nhiên, những người làm công nghệ lại thiếu kiến thức về kinh doanh.

PGS, TS. Phạm Thị Hoàng Anh - Phó Giám đốc Học viện Ngân hàng - đánh giá: “Nhu cầu nhân sự số của ngành ngân hàng đang tăng rất mạnh, nhưng hiện cung chưa đủ cầu. Ngành ngân hàng thiếu hụt nguồn cung nhân lực vừa có chuyên môn sâu về lĩnh vực ngân hàng, vừa am hiểu công nghệ thông tin. Đây là nguồn nhân lực có ý nghĩa quyết định năng lực cạnh tranh của ngân hàng”.