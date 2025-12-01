Biến động nhân sự cấp cao nhiều ngân hàng

TPO - Nhiều ngân hàng vừa đồng loạt công bố thông tin thay đổi nhân sự cấp cao. Những biến động này được xem là một phần trong quá trình tái cấu trúc tổ chức nhằm chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới.

Sau khi được sự chấp thuận từ Ngân hàng Nhà nước, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long công bố ông Trần Hồng Minh đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc từ ngày 1/12.

Ông Trần Hồng Minh sinh năm 1985, là cử nhân Kinh tế đầu tư với gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng, từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng tại các Ngân hàng TMCP lớn tại Việt Nam trước khi gia nhập KienlongBank vào tháng 3/2021.

Ông Trần Hồng Minh đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc KienlongBank từ ngày 1/12.

Ông bắt đầu tham gia vào công tác điều hành tại KienlongBank trên cương vị Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh từ tháng 11/2022. Đến tháng 7/2024, ông được bổ nhiệm làm Quyền Tổng Giám đốc KienlongBank và chính thức nắm giữ cương vị Tổng Giám đốc kể từ ngày 1/12/2025.

Như vậy, hiện tại Ban Điều hành của KienlongBank gồm 5 thành viên, ông Trần Hồng Minh - Tổng Giám đốc, 4 Phó Tổng Giám đốc và 1 Kế toán trưởng phụ trách các mảng kinh doanh và vận hành của Ngân hàng.

Chỉ tính riêng 9 tháng đầu năm nay, KienlongBank đạt 1.537 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, gấp đôi cùng kỳ và vượt 112% kế hoạch năm, lập mốc cao nhất trong 30 năm hoạt động. Quy mô tài sản, huy động và tín dụng đều tăng mạnh.

Trước đó, ngày 14/11, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) đã ban hành các Nghị quyết điều chỉnh các vị trí lãnh đạo chủ chốt của Hội đồng quản trị và Ban điều hành ngân hàng nhằm củng cố nền tảng quản trị, tăng tốc hiệu quả hoạt động.

Theo đó ông Vũ Văn Tiền đảm nhận vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Đào Mạnh Kháng là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ông Lê Mạnh Hùng, sinh năm 1979 - được Hội đồng quản trị bổ nhiệm giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc và giao đảm nhận nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc ABBank kể từ ngày 14/11/2025.

Ông Lê Mạnh Hùng đã có hơn 23 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng. Trước đó, ông Hùng đảm nhận chức danh Thành Viên Ban Điều hành kiêm Giám đốc Khối Ngân hàng Bán buôn ABBank từ năm 2017.

Ông Vũ Văn Tiền - Chủ tịch Hội đồng quản trị ABBank và ông Lê Mạnh Hùng - Phó Tổng giám đốc.

Phát biểu về quyết định nhân sự mới, ông Vũ Văn Tiền - Chủ tịch Hội đồng quản trị - chia sẻ: “Việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo lần này nằm trong chiến lược phát triển của ABBank, hướng tới nâng cao vị thế, tăng cường nguồn lực quản trị chiến lược, bảo đảm đạt được các mục tiêu phát triển trong các năm tiếp theo...".

Năm nay, hoạt động của ABBank ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế lũy kế 10 tháng đạt hơn 3.000 tỷ đồng, hoàn thành 167% kế hoạch năm.

Cùng với đó, ABBank đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm hơn 3.600 tỷ đồng. Ngân hàng đang triển khai các khâu xin cấp phép cuối cùng để triển khai lộ trình tăng vốn, dự kiến trong đầu năm 2026.