Kinh tế

Google News

Ngân hàng Nhà nước lên tiếng về thông tin bỏ tiền mệnh giá 1.000 - 5.000 đồng

Ngọc Mai
TPO - Vừa qua, trên một số trang mạng xã hội lan truyền thông tin Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dự kiến loại bỏ các mệnh giá tiền từ 1.000 - 5.000 đồng. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định thông tin nêu trên là không chính xác, không có cơ sở pháp lý.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, việc phát hành, quản lý và lưu hành tiền Việt Nam được Ngân hàng Nhà nước thực hiện đúng quy định pháp luật trên cơ sở đáp ứng đầy đủ nhu cầu thanh toán của nền kinh tế, phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị các tổ chức, cá nhân không đăng tải, chia sẻ thông tin không chính xác về việc dự kiến loại bỏ tiền mệnh giá từ 1.000 - 5.000 đồng, trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Các loại tiền lẻ lưu hành bình thường. Ảnh minh họa: VOV.

Hiện nay, Việt Nam có tổng cộng 12 mệnh giá tiền giấy (polymer và cotton) cùng 5 mệnh giá tiền kim loại (tiền xu) vẫn đang có giá trị lưu hành hợp pháp, theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Trong đó, tiền polymer - loại tiền chính được sử dụng hàng ngày trong mọi giao dịch có 6 loại: 500.000 đồng; 200.000 đồng; 100.000 đồng; 50.000 đồng; 20.000 đồng và 10.000 đồng. Tiền giấy cotton - chủ yếu là các tờ tiền lẻ, gồm 6 loại: 5.000 đồng; 2.000 đồng; 1.000 đồng; 500 đồng; 200 đồng; 100 đồng.

Đối với tiền kim loại (xu), mặc dù tiền này không còn được đúc mới và các mệnh giá dưới 1.000 đồng (100 đồng, 200 đồng, 500 đồng) rất hiếm gặp, nhưng chúng vẫn được Ngân hàng Nhà nước công nhận là có giá trị lưu hành hợp pháp.

Trước bối cảnh Tết Nguyên đán 2026 đang đến gần và nhu cầu đổi tiền đổi tiền mới, tiền lẻ để mừng tuổi và phục vụ lễ hội đầu năm tăng cao, các cơ quan chức năng khuyến nghị người dân nên tiếp cận các kênh đổi tiền hợp pháp tại ngân hàng và tổ chức tín dụng, đồng thời cảnh giác với các dịch vụ thu phí tràn lan trên mạng xã hội để tránh thiệt hại kinh tế và rủi ro pháp lý.

Ngọc Mai
#tiền tệ #Ngân hàng Nhà nước #tiền mệnh giá #đổi tiền #tin đồn

