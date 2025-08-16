Người mang cả thùng tiền lẻ đi mua ô tô: 'Tôi tích cóp nhờ bán rau'

Ngoài 60 triệu đồng tiền lẻ, hơn 600 triệu đồng còn lại để mua xe hơi đều là thành quả vợ chồng anh Nguyễn Văn Lưu (tỉnh Bắc Ninh) gom góp sau nhiều năm buôn bán rau.

Anh Lưu nổi tiếng trên mạng xã hội khi mang thùng tiền lẻ đi mua xe hơi.

Kể từ khi mua chiếc ô tô Toyota Yaris Cross vào ngày 14/8, vợ chồng anh Nguyễn Văn Lưu (sống ở xã Kép, tỉnh Bắc Ninh) bất đắc dĩ trở thành vị khách nổi tiếng khắp mạng xã hội, sau khi hình ảnh nhân viên showroom đếm hàng thùng tiền lẻ anh mang đến mua xe được lan truyền.

Cặp vợ chồng sống bằng nghề buôn bán rau nhận được nhiều tin nhắn hỏi han, chúc mừng từ người quen, bạn bè, song cũng nhận một số bình luận trái chiều trên mạng, cho rằng hai người muốn "chơi trội" hoặc câu view khi mua xe với hình thức này.

Tuy nhiên, chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Lưu cho biết không quá để tâm đến các ý kiến của người lạ. Vợ chồng anh coi chiếc ôtô là thành quả đáng tự hào sau nhiều năm làm lụng chăm chỉ, kể cả những đồng tiền lẻ dùng để mua xe.

Trước đó vào sáng 14/8, vợ chồng anh Lưu đem thùng xốp chứa 20 kg tiền lẻ đến showroom Toyota Bắc Giang (Dĩnh Trì, Bắc Ninh), các tờ tiền mệnh giá chủ yếu 1.000 đồng, 2.000 đồng, 5.000 đồng. Đây là số tiền vợ chồng anh tích cóp sau những buổi bán rau 6 năm qua, không phải tiền ăn sáng để dành như một số trang mạng chia sẻ.

Anh Lưu kể vì vợ chồng anh bán mặt hàng nhỏ lẻ nên lượng tiền mệnh giá nhỏ sở hữu rất nhiều. Sau mỗi buổi chợ, vì quá mệt mỏi, không có thời gian, hai người chỉ nhặt lấy những tờ mệnh giá 10.000 đồng trở lên và một ít tiền nhỏ hơn để đem bù (thối) cho khách, số còn lại cất đi.

Cửa hàng xe đã huy động khoảng 20 nhân viên từ phòng kinh doanh và một số phòng ban khác để đếm số tiền trong 2 tiếng.

Dần dần, lượng tiền lẻ ngày càng nhiều, đến mức anh Lưu phải để trong bao tải. Bình thường, anh cất ở nơi khô ráo trong nhà, đến mùa nồm hay hôm thời tiết ẩm ướt, anh bỏ ra phơi và kiểm tra để tránh bị mốc hỏng.

Trước thắc mắc tại sao không "tổng kết" tiền sau mỗi năm để đỡ mất công tích trữ, anh Lưu chia sẻ vì công việc bận rộn ngày qua ngày, vợ chồng anh nhiều khi quên bẵng số tiền lẻ sở hữu.

"Đến vừa rồi cần gom tiền mua xe, chúng tôi mới đem ra đếm xem góp được bao nhiêu, cũng khá hồi hộp và thích thú", anh nói.

Chiếc xe mới của gia đình anh Lưu.

Vợ chồng anh phải huy động 10 người thân trong gia đình, phụ đếm từ khoảng 14h đến 22h, chỉ nghỉ lúc ăn cơm, mới xong. Tiền được buộc lại thành từng cọc, rồi được chở đến showroom xe để các nhân viên đếm lại xác minh.

"Lúc mua xe, tôi nói rằng bản thân không rành việc chuyển khoản online nên muốn trả bằng tiền mặt, trong đó có một khoản tiền mệnh giá nhỏ. Phía showroom nói không có vấn đề gì cả, tôi cứ mang tiền đến sẽ có người giúp đếm", anh kể.

Cặp vợ chồng Bắc Ninh quan niệm dù mệnh giá nhỏ, đây là số tiền được hai người kiếm được từ công việc làm ăn chân chính và còn lưu hành, không có gì phải xấu hổ khi sử dụng. Tổng cộng, số tiền lẻ anh Lưu mang tới là 60 triệu đồng.

Chiều cùng ngày, vợ chồng anh đem thêm hơn 600 triệu đồng đến thanh toán xe, đều là tiền hai người dành dụm sau nhiều năm làm lụng. Giá trị xe khi lăn bánh là 697 triệu đồng. Vốn từng là lái xe tải đường dài, anh Lưu đã có sẵn bằng lái, tự tin sử dụng ngay khi nhận xe.

"Với chúng tôi, đây là tài sản lớn và quý giá, thành tựu cho sự chăm chỉ làm việc. Chiếc ôtô sẽ giúp việc đi lại của gia đình thuận tiện hơn", anh Lưu bày tỏ.