Dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm nay

Duy Quang
TPO - VinaCapital dự báo GDP Việt Nam tăng khoảng 8% trong năm 2026. Ở kịch bản tích cực, tăng trưởng có thể đạt 10% nhờ dư địa chính sách vẫn còn tương đối lớn, cho phép Chính phủ chủ động triển khai các biện pháp hỗ trợ tăng trưởng khi cần thiết.

Trong báo cáo vĩ mô năm 2026, VinaCapital đưa ra đánh giá khá lạc quan về triển vọng tăng trưởng của kinh tế Việt Nam, với kỳ vọng GDP có thể đạt khoảng 10% trong kịch bản tích cực. Động lực tăng trưởng được VinaCapital cho là đến từ sự phục hồi dần của tiêu dùng nội địa, xuất khẩu duy trì ổn định, tác động lan tỏa từ làn sóng giải ngân đầu tư hạ tầng mạnh mẽ trong năm 2025.

Ông Michael Kokalari - Giám đốc Phân tích Kinh tế vĩ mô và Nghiên cứu thị trường của VinaCapital - nhận định, tăng trưởng GDP năm 2025 của Việt Nam chủ yếu được thúc đẩy bởi xuất khẩu và du lịch.

Trong đó, xuất khẩu các mặt hàng điện tử và máy tính sang Mỹ tăng tới 80% so với cùng kỳ, trong khi lượng khách du lịch từ Trung Quốc và Ấn Độ tăng 42%. Những động lực này đã phần nào bù đắp cho mức tăng trưởng còn khá khiêm tốn của tiêu dùng nội địa trong hai năm qua.

Trong năm 2026, ông Michael Kokalari cho rằng tăng trưởng xuất khẩu và tiêu dùng sẽ dần quay về trạng thái bình thường hóa hơn, đồng thời có xu hướng hỗ trợ lẫn nhau. Đáng chú ý, tác động trễ từ giải ngân đầu tư hạ tầng quy mô lớn trong năm 2025 được kỳ vọng sẽ trở thành một lực đỡ quan trọng cho tăng trưởng kinh tế.

Theo đó, 3 động lực then chốt được VinaCapital xác định cho tăng trưởng GDP năm 2026, gồm sự phục hồi vừa phải của tiêu dùng nội địa, mối liên kết chặt chẽ giữa đầu tư hạ tầng và thị trường bất động sản, cùng với việc xuất khẩu sang Mỹ tiếp tục duy trì đà ổn định.

2-1022.jpg
Tác động trễ từ giải ngân đầu tư hạ tầng quy mô lớn trong năm 2025 được kỳ vọng sẽ trở thành một lực đỡ quan trọng cho tăng trưởng kinh tế.

Trong kịch bản cơ sở, VinaCapital dự báo GDP Việt Nam tăng khoảng 8% trong năm 2026. Ở kịch bản tích cực, tăng trưởng có thể đạt 10% nhờ dư địa chính sách vẫn còn tương đối lớn, cho phép Chính phủ chủ động triển khai các biện pháp hỗ trợ tăng trưởng khi cần thiết.

Về trụ cột tiêu dùng, VinaCapital kỳ vọng tiêu dùng sẽ dần trở lại quỹ đạo tăng trưởng bình thường hơn vào khoảng giữa năm 2026, dù khó có sự bùng nổ mạnh. Sau gần 3 năm duy trì tỷ lệ tiết kiệm cao, các hộ gia đình đã có điều kiện tái tích lũy phần lớn mức tiết kiệm trước đại dịch.

Bên cạnh đó, thu nhập hộ gia đình tăng khoảng 6-7% mỗi năm trong 2 năm qua, trong khi thị trường chứng khoán và giá bất động sản cùng tăng hơn 30% trong năm 2025, qua đó tạo hiệu ứng tài sản tích cực, hỗ trợ chi tiêu.

Theo ước tính của VinaCapital, các biện pháp này chỉ đóng góp khoảng 0,5% cho tăng trưởng GDP, cho thấy dư địa để Chính phủ triển khai các chính sách quyết liệt hơn vẫn còn khá lớn.

Một trụ cột quan trọng khác trong chiến lược tăng trưởng năm 2026 là đầu tư hạ tầng. VinaCapital chỉ ra mối liên kết chặt chẽ giữa đầu tư công, phát triển bất động sản và tiêu dùng. Giải ngân đầu tư công đã tăng khoảng 40% trong năm 2025 và được dự báo sẽ tiếp tục tăng thêm 20-30% trong năm 2026.

Với dư địa tài khóa còn lớn khi nợ công dưới 40% GDP, cùng việc các vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và phê duyệt dự án dần được tháo gỡ, đầu tư hạ tầng được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng vai trò đầu tàu thúc đẩy tăng trưởng.

Ngoài ra, các cải cách pháp lý đang mở đường cho làn sóng gia tăng nguồn cung bất động sản. Nhiều dự án từng bị đình trệ có thể được “kích hoạt” trở lại, qua đó lan tỏa sang tiêu dùng và các ngành liên quan.

Duy Quang
