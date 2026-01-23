Số lượng lúa gạo nhập kho dự trữ cao chưa từng thấy

TPO - Cục Dự trữ Nhà nước đã nhập kho 500.000 tấn lúa gạo, con số cao kỷ lục ngành dự trữ từ trước tới nay. Số lúa gạo nhập kho năm 2025 tăng gấp đôi so với kế hoạch.

Ngày 23/1, tại hội nghị cung cấp thông tin đầu năm 2026, bà Nguyễn Thị Phố Giang - Phó Cục trưởng Dự trữ Nhà nước, Bộ Tài chính - cho biết Cục Dự trữ Nhà nước đã đấu thầu, nhập kho thành công 500.000 tấn lúa gạo. Trong đó, có 220.000 tấn lúa gạo nhập kho theo kế hoạch và bổ sung 280.000 tấn nhằm điều chỉnh giá cả mặt hàng lúa gạo trong nước.

Mức dự trữ từ trước tới nay thường rơi vào khoảng 220.000 tấn. Trước thực tế, thị trường lúa gạo Đồng bằng Sông Cửu Long mất cung cầu, cơ quan dự trữ đã bổ sung gấp 280.000 tấn lúa gạo. Để đạt mục tiêu nhập bổ sung 280.000 tấn lúa gạo, lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước chia thành 3 đoàn công tác trực tiếp địa phương.

Bên cạnh việc tăng cường nguồn lực dự trữ quốc gia, việc nhập kho 500.000 tấn lúa gạo còn hướng tới mục tiêu kép: hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, ổn định kinh tế vĩ mô, điều tiết cung cầu thị trường; nâng cao năng lực ứng phó nhanh trong mọi tình huống khẩn cấp, bảo đảm an ninh lương thực, an sinh xã hội và phục vụ đối ngoại.

Bà Nguyễn Thị Phố Giang - Phó Cục trưởng Dự trữ Nhà nước, Bộ Tài chính - cho biết năm 2025 đã đấu thầu, nhập kho thành công 500.000 tấn lúa gạo,

“Năm 2025 là một năm kỷ lục chưa từng có đối với ngành dự trữ. Theo đó, tổ chức bộ máy của ngành gọn nhất từ trước đến nay, số lượng cán bộ, công chức ít nhất, trong khi khối lượng công việc lại nhiều nhất”, bà Giang nói.

Cục Dự trữ Nhà nước cũng xuất cấp hàng dự trữ quốc gia ngay trong ngày, ngay trong đêm góp phần giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra thiên tai, mưa lũ.

Tổng giá trị hàng đã xuất cấp không thu tiền khoảng 2.611 tỷ đồng. Trong đó, xuất cấp 128.954 tấn gạo với tổng giá trị 1.763 tỷ đồng; xuất cấp vật tư, thiết bị giá trị khoảng 261 tỷ đồng cho các bộ, ngành, địa phương phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; xuất cấp 1.271 tấn muối ăn cho tỉnh Sơn La để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh.