Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương vào cuộc sau phản ánh của Báo Tiền Phong về lúa gạo

TPO - Trước thông tin giá lúa giảm sâu do Philippines ngừng nhập khẩu, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, doanh nghiệp khẩn trương vào cuộc, tổ chức thu mua tạm trữ, tìm kiếm thị trường mới, ổn định giá lúa, hỗ trợ kịp thời cho nông dân.

Thủ tướng chỉ đạo sau bài phản ánh của Tiền Phong

Ngày 8/9, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 8414/VPCP-NN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về xử lý thông tin, báo chí phản ánh “Giá lúa giảm mạnh, nông dân đứng ngồi không yên”.

Văn bản nêu rõ, ngày 4/9, báo điện tử Tiền Phong có bài: "Giá lúa giảm mạnh, nông dân đứng ngồi không yên". Theo bài báo phản ánh, giá lúa tại đồng bằng sông Cửu Long đang giảm mạnh, khiến thương lái và doanh nghiệp thu mua chậm, còn nông dân lo thua lỗ. Tình hình xuất khẩu cũng có dấu hiệu chậm lại sau động thái ngưng nhập khẩu gạo tạm thời của Philippines.

Về việc này, Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) nghiên cứu thông tin nêu trên, chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các doanh nghiệp có giải pháp phù hợp để duy trì sản xuất bền vững, chỉ đạo, hướng dẫn doanh nghiệp tổ chức thu mua lúa gạo tạm trữ, tìm kiếm mở rộng thị trường mới để ổn định giá lúa, hỗ trợ nông dân.

Giá lúa gạo trong nước đầu tháng 9 vẫn duy trì ổn định. Ảnh: VFA.

Theo ông Phùng Đức Tiến - Thứ trưởng Bộ NN&MT, để ứng phó với tình hình hiện tại, các doanh nghiệp cần tích cực mua tạm trữ lúa gạo để hỗ trợ nông dân, đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo.

Việc mở rộng sang các thị trường mới sẽ giúp phân tán rủi ro, nâng cao khả năng thích ứng và củng cố vị thế gạo Việt Nam trên bản đồ lúa gạo thế giới.

Rốt ráo tìm biện pháp ổn định thị trường

Từ ngày 1/9, Philippines tạm dừng nhập khẩu các loại gạo trong vòng 60 ngày đã khiến xuất khẩu gạo của Việt Nam chững lại, ảnh hưởng đến giá gạo trong nước. Vì thế, nhiều tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đã đưa ra những khuyến nghị cho doanh nghiệp xuất khẩu gạo, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Theo đó, Sở Công Thương Vĩnh Long đề nghị doanh nghiệp xuất khẩu gạo thận trọng, tránh chủ quan trước biến động thương mại quốc tế. Ngoài việc giữ vững thị trường truyền thống, thương nhân cần chủ động mở rộng thị trường mới, đồng thời thu mua, tạm trữ lúa hỗ trợ nông dân và chấp hành nghiêm các quy định xuất khẩu gạo.

Tại Cần Thơ, Đoàn Đại biểu Quốc hội đã trực tiếp khảo sát tình hình sản xuất – kinh doanh lúa gạo ở xã Trung Hưng, nơi có 18 doanh nghiệp thu mua lúa phục vụ xuất khẩu.

Trong khi đó, UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo Sở NN&MT, Sở Công Thương phối hợp các ngành, địa phương nhanh chóng thông tin đến nông dân, hợp tác xã, thương nhân để điều chỉnh kế hoạch sản xuất, tiêu thụ phù hợp. Đồng thời hỗ trợ kết nối thương lái, khuyến khích ký hợp đồng nội địa, tìm thị trường thay thế hoặc tạm trữ để tránh bán tháo; rà soát khó khăn của doanh nghiệp xuất khẩu sang Philippines, đề xuất giải pháp và tăng cường xúc tiến thương mại.

Gạo của Việt Nam được xuất nhiều sang thị trường Philippines

Theo đánh giá của Bộ NN&MT, mặc dù hoạt động xuất khẩu gạo sang Philippines đang tạm thời gián đoạn, song giá lúa gạo trong nước trong tuần đầu của tháng 9 vẫn duy trì ổn định.

Thị trường lúa gạo trong nước ngày 9/9, chỉ giảm nhẹ ở một số mặt hàng phổ thông, trong khi nhóm gạo đặc sản vẫn duy trì mức giá cao kỷ lục.

Theo cập nhật từ Sở NN&MT tỉnh An Giang, tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, giá gạo sáng nay giảm so với cuối tuần trước. Gạo nguyên liệu OM 380 hạ 100 đồng/kg, còn 7.400 – 7.500 đồng/kg. Gạo nguyên liệu OM 18 cũng giảm 100 đồng/kg, dao động ở mức 8.400 – 8.600 đồng/kg.

Tại các chợ dân sinh, giá gạo bán lẻ đi ngang so với hôm qua: gạo thường ở mức 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo Hương Lài niêm yết 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Nhen vẫn giữ mức cao nhất với giá 28.000 đồng/kg.