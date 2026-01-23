Quy định mới về khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ ngày 14/2

Từ 14/2, khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công thuộc diện tổ chức chi trả khấu trừ tại nguồn từ hai nơi trở lên thực hiện theo quy định mới.

Nghị định số 373/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020 của Chính phủ, quy định chi tiết Luật Quản lý thuế, sẽ có hiệu lực từ ngày 14/2/2026 với nhiều điểm mới liên quan đến khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Theo Thuế cơ sở 12 tỉnh Thanh Hóa, nghị định đã sửa đổi, bổ sung quy định về khai quyết toán thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công thuộc diện tổ chức chi trả khấu trừ tại nguồn từ hai nơi trở lên.

Theo đó, Điều 3 Nghị định 373 quy định cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công thuộc diện tổ chức chi trả khấu trừ tại nguồn từ hai nơi trở lên thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức trả thu nhập lớn nhất trong năm.

Trường hợp có nhiều nguồn thu nhập lớn nhất trong năm mà các nguồn thu nhập đó bằng nhau thì cá nhân nộp hồ sơ quyết toán tại một trong những cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức chi trả các nguồn thu nhập lớn nhất trên.

Trường hợp cá nhân nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân không đúng quy định nêu trên thì cơ quan thuế nơi đã tiếp nhận hồ sơ của cá nhân đó căn cứ thông tin trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành thuế hỗ trợ chuyển hồ sơ đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức trả thu nhập để thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

Từ 14/2, khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện khấu trừ tại nguồn từ hai nơi trở lên thực hiện theo quy định mới. Ảnh: N.K.

Cùng với đó, nghị định sửa đổi bổ sung quy định về khai thuế thu nhập cá nhân theo quý như sau: Nghị định 373/2025 sửa đổi bổ sung điểm b khoản 1 Điều 9 Nghị định 126/2020 quy định người nộp thuế thuộc diện khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định 126 nếu đủ điều kiện khai thuế giá trị gia tăng theo quý thì được lựa chọn khai thuế thu nhập cá nhân theo quý.

Đồng thời, nghị định bổ sung quy định xử lý trường hợp người nộp thuế đã khai thuế theo quý nhưng không đủ điều kiện khai thuế theo quý.

Theo quy định mới, trường hợp người nộp thuế đã khai thuế theo quý nhưng thực tế không đủ điều kiện thì sẽ bị xử lý theo hai tình huống như sau:

- Trường hợp người nộp thuế tự phát hiện không đủ điều kiện khai thuế theo quý thì người nộp thuế phải thực hiện khai thuế theo tháng kể từ tháng đầu của quý tiếp theo, nộp lại hồ sơ khai thuế theo tháng của các quý trước đó và tính tiền chậm nộp theo quy định.

- Trường hợp cơ quan thuế phát hiện người nộp thuế không đủ điều kiện khai thuế theo quý thì cơ quan thuế ban hành văn bản yêu cầu người nộp thuế khai thuế theo tháng kể từ tháng đầu của quý tiếp theo, nộp lại hồ sơ khai thuế theo tháng của các quý trước đó và tính tiền chậm nộp theo quy định, trừ trường hợp cơ quan thuế phát hiện qua kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế.

Người nộp thuế phải thực hiện khai thuế theo tháng và nộp lại hồ sơ khai thuế theo tháng theo văn bản đề nghị của cơ quan thuế.

- Người nộp thuế không bị xử phạt vi phạm hành chính về chậm nộp hồ sơ khai thuế đối với hồ sơ khai thuế của các kỳ tính thuế phải nộp lại do thay đổi kỳ tính thuế. Hồ sơ khai thuế các tháng đã nộp lại được xác định là hồ sơ thay thế cho hồ sơ khai thuế theo quý đã nộp.