Ngân hàng Anh dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam vượt kỳ vọng

TPO - Ngân hàng Standard Chartered đã nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm nay lên 7,5% và trong năm 2026 là 7,2% sau khi đánh giá năng phục hồi và thích ứng được minh chứng bằng việc thu hút dòng vốn FDI mạnh mẽ, tăng trưởng xuất khẩu ổn định, từ đó củng cố vai trò chiến lược của Việt Nam trong việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ngày 30/10, trong báo cáo kinh tế vĩ mô về Việt Nam, Ngân hàng Standard Chartered (Anh) nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2025 lên 7,5% (trước đó ở mức 6,1%) và 7,2% (trước đó ở mức 6,2%) vào năm 2026. Standard Chartered cũng điều chỉnh dự báo lạm phát ở mức 3,4% năm 2025 và 3,7% năm 2026 - phản ánh đà tăng trưởng mạnh mẽ và áp lực giá đang dần hạ nhiệt.

Theo Standard Chartered, Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu, được thúc đẩy bởi hoạt động thương mại mạnh mẽ và hội nhập sâu rộng hơn vào thương mại toàn cầu thông qua nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA).

Tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 42,7 tỷ USD trong tháng 9/2025, tăng gần 25% so với cùng kỳ năm trước, nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ ở các nhóm ngành chủ chốt như điện tử và máy tính (66%), điện thoại (hơn 17%), máy móc (hơn 11%). Nhập khẩu cũng tăng gần 25% lên 39,8 tỷ USD - chủ yếu là ở nhóm linh kiện điện tử và máy tính (gần 44%) và máy móc (hơn 33%) - phản ánh sự mở rộng liên tục về sản xuất và đầu tư công nghiệp.

Ngân hàng Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2025 lên 7,5% - trước đó ở mức 6,1%.

Standard Chartered cũng cho rằng, cán cân đối ngoại của Việt Nam vẫn duy trì vững chắc, được hỗ trợ bởi dòng thương mại mạnh mẽ và triển vọng tỷ giá ổn định. Sau giai đoạn dự trữ ngoại hối (FX) bị suy giảm do đồng USD mạnh lên trước đó, dự trữ ngoại hối của Việt Nam nhiều khả năng sẽ được phục hồi, phản ánh nền kinh tế vĩ mô ổn định hơn và hoạt động thương mại tích cực.

“Tăng trưởng tín dụng trong nước đang phục hồi mạnh mẽ, cho thấy nền kinh tế đang tiếp tục phục hồi ngay cả khi lãi suất chính sách không giảm. Tăng trưởng tín dụng hiện đạt trên 15% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh niềm tin kinh doanh được cải thiện và nhu cầu tài chính tăng. Hoạt động cho vay vẫn mạnh mẽ, được hỗ trợ bởi các điều kiện thanh khoản dồi dào và các biện pháp của chính phủ nhằm kích thích tăng trưởng”, báo cáo của Standard Chartered nêu.

Ngoài ra, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục là động lực tăng trưởng chính. Vốn FDI giải ngân tăng 8,5% (đạt 18,8 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước trong 9 tháng năm nay. Các chuyên gia kinh tế ngân hàng Standard Chartered dự báo, lãi suất tái cấp vốn duy trì ở mức 4,5% trong giai đoạn còn lại năm 2025 và năm 2026 - tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư và mở rộng sản xuất.

Ông Tim Leelahaphan - chuyên gia kinh tế cấp cao phụ trách Việt Nam và Thái Lan, Ngân hàng Standard Chartered - chia sẻ: “Khả năng phục hồi và thích ứng của Việt Nam được minh chứng bằng việc thu hút thành công dòng vốn FDI mạnh mẽ, tăng trưởng xuất khẩu ổn định, và củng cố vai trò chiến lược của Việt Nam trong việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu và cho thấy triển vọng mạnh mẽ cho sự tăng trưởng kinh tế liên tục”.

Ngân hàng Standard Chartered giữ nguyên dự báo tỷ giá USD/VNĐ ở mức 26.300 cho năm 2025 và 26.750 cho năm 2026.