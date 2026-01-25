Khánh thành cầu nối yêu thương số 114 tại Cà Mau

Sau gần 2 tháng thi công khẩn trương, Cầu Rạch Cái Nhum - Cầu Nối Yêu Thương số 114 đã chính thức khánh thành tại xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau, mở ra tuyến giao thông an toàn, mang đến niềm vui và sự an tâm cho người dân địa phương sau nhiều năm mong đợi.

Sáng ngày 25/01/2026, trong không khí phấn khởi của những ngày đầu năm mới, Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam (Tiền Phong Nam) phối hợp cùng UBND xã Lương Thế Trân và các đơn vị tài trợ tổ chức Lễ khánh thành Cầu Rạch Cái Nhum - Cầu nối yêu thương số 114 (còn gọi là Cầu Đồng hương 192). Tham dự buổi lễ có ông Lê Thanh Triều, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, đại diện lãnh đạo các cấp chính quyền xã Lương Thế Trân, các đơn vị tài trợ cùng đông đảo người dân trong khu vực.

Đại diện lãnh đạo các cấp chính quyền, nhà tài trợ cùng người dân thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Cầu Rạch Cái Nhum -“Cầu nối yêu thương 114”

Xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau là địa bàn nông thôn với điều kiện hạ tầng giao thông còn nhiều hạn chế. Trước đây, việc đi lại của người dân chủ yếu phụ thuộc vào cây cầu sắt cũ đã xuống cấp nghiêm trọng, mặt cầu hẹp, trơn trượt, lan can gỉ sét khiến việc qua lại luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt vào mùa mưa khi nước dâng cao.

Bên cạnh đó, cây cầu còn là tuyến giao thông gắn liền với sinh hoạt thường ngày và hành trình đến trường của học sinh Trường Tiểu học Cái Nhum và Trường Tiểu học Lương Thế Trân 2. Vào những thời điểm thời tiết bất lợi, việc đi lại khó khăn khiến không ít người dân, nhất là phụ huynh có con nhỏ, buộc phải chọn đường vòng xa hơn để đảm bảo an toàn.

Xuất phát từ thực tế đó, với tinh thần khẩn trương, Cầu Rạch Cái Nhum - Cầu nối yêu thương số 114 bắt đầu được xây dựng từ tháng 11/2025. Cầu có chiều dài 30m, mặt cầu rộng 3,5m, tải trọng 5 tấn, trở thành cầu nối huyết mạch hỗ trợ nhu cầu đi lại cho hơn 200 hộ dân, nâng bước hàng trăm em học sinh đến trường. Đây còn là trục đường giao thông quan trọng dẫn tới đền thờ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lương Thế Trân, nơi sinh hoạt văn hóa - tín ngưỡng quan trọng đối với người dân địa phương.

Cây cầu mới giữ vai trò là tuyến giao thông huyết mạch, phục vụ nhu cầu đi lại và gắn liền với con đường đến trường của hàng trăm học sinh

Sau gần 2 tháng thi công, công trình đã chính thức hoàn thành và được bàn giao cho địa phương với tổng kinh phí xây dựng 760 triệu đồng. Trong đó, chương trình Cầu nối yêu thương tài trợ 600 triệu đồng, cùng sự đồng hành của Nhựa Tín Kim, Tập đoàn Đại Dũng, Công ty Minh Hưng và Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA). Nguồn vốn đối ứng 160 triệu đồng đến từ địa phương, gồm Ban Liên lạc đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau, UBND xã Lương Thế Trân và gia đình Anh hùng LLVTND Lương Thế Trân.

Sự phối hợp chặt chẽ, đồng lòng của đơn vị đã góp phần quan trọng giúp công trình thi công đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng kỹ thuật và an toàn khai thác, phù hợp với quy hoạch phát triển giao thông nông thôn của xã Lương Thế Trân.

Đại diện chính quyền địa phương, ông Lê Thanh Triều - Phó Chủ tịch Thường trực MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau trao tặng bằng khen ghi nhận đóng góp xây dựng Cầu Rạch Cái Nhum cho Tiền Phong Nam

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Cà Mau và cấp ủy, chính quyền địa phương, ông Lê Thanh Triều - Phó Chủ tịch Thường trực MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam cùng các đơn vị tài trợ đã phối hợp chặt chẽ để dự án được hoàn thiện. Đồng thời địa phương mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành và hỗ trợ từ các doanh nghiệp, nhà tài trợ trong các hoạt động an sinh xã hội và đầu tư hạ tầng nông thôn, góp phần nâng cao đời sống của người dân xã Lương Thế Trân.

Phát biểu tại Lễ Khánh thành, ông Lê Quốc Duy - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lương Thế Trân nhấn mạnh ý nghĩa thiết thực của công trình, góp phần nâng cao đời sống, phát triển kinh tế và văn hóa xã hội tại địa phương.“Cầu Rạch Cái Nhum được hoàn thành và đưa vào sử dụng đã đáp ứng mong mỏi bấy lâu của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn. Đại diện lãnh đạo địa phương cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, bảo quản và khai thác công trình, bảo đảm cầu được sử dụng đúng mục đích, đúng tải trọng thiết kế, phát huy hiệu quả lâu dài, phục vụ an toàn và nhu cầu đi lại của người dân.”

Ông Lê Quốc Duy - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lương Thế Trân, phát biểu tại Lễ khánh thành Cầu Rạch Cái Nhum

Chia sẻ về việc xây dựng “Cầu nối yêu thương” tại Cà Mau, đại diện phía nhà tài trợ, ông Nguyễn Ngọc Tâm - Phó TGĐ Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam khẳng định: “Mỗi cây cầu trong chương trình Cầu Nối Yêu Thương không chỉ là sự kết nối về mặt giao thông mà còn là sự kết nối của trách nhiệm, niềm tin và tình người. Việc Cầu Rạch Cái Nhum hoàn thành và đi vào sử dụng đúng dịp đầu năm mới mang ý nghĩa rất đặc biệt, như một món quà thiết thực dành cho bà con địa phương. Chúng tôi trân trọng sự đồng hành của các đơn vị tài trợ và sự ủng hộ của chính quyền, người dân để cùng nhau tạo nên một công trình bền vững cho cộng đồng.”

Ông Nguyễn Ngọc Tâm - Phó TGĐ Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam chia sẻ tại Lễ khánh thành Cầu Rạch Cái Nhum

Nhân dịp khánh thành công trình, Tiền Phong Nam cùng Nhà phân phối Lê Vy tại Cà Mau đã trao tặng tổng cộng 30 phần quà (trong đó Tiền Phong Nam trao 20 phần, Nhà phân phối Lê Vy trao 10 phần) đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Lương Thế Trân, góp thêm niềm vui, động viên bà con đón một mùa xuân mới an lành, ấm áp.

Tiền Phong Nam và Nhà phân phối Lê Vy trao những phần quà nghĩa tình đến các hộ gia đình khó khăn tại xã Lương Thế Trân

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Cầu Rạch Cái Nhum là cây cầu thứ 12 của chương trình “Cầu nối yêu thương” được xây dựng tại tỉnh Cà Mau. Không chỉ mang ý nghĩa về mặt giao thông, mỗi cây cầu được xây dựng tại địa phương còn góp phần nâng cao chất lượng đời sống, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững cho khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Được biết, Chương trình Cầu nối yêu thương là hoạt động xã hội vì cộng đồng do Nhựa Tiền Phong khởi xướng vào năm 2017 với mục đích xây dựng những cây cầu dân sinh cho các địa phương trên cả nước, những nơi có cơ sở hạ tầng giao thông còn nhiều hạn chế, tạo điều kiện để trẻ em đến trường an toàn, và việc đi lại giao thương của người dân được thuận tiện hơn. Sau gần 9 năm triển khai, Nhựa Tiền Phong tự hào khi hành trình lan tỏa yêu thương mang tên “Cầu nối yêu thương” đã nối nhịp hơn 120 cây cầu nhân ái trên mọi miền tổ quốc, lan tỏa và kêu gọi được sự đóng góp đến từ nhiều đơn vị, tổ chức và cá nhân cùng tham gia đồng hành.