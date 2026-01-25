Generali truyền động lực cho đội ngũ tư vấn tài chính miền Bắc, sẵn sàng chinh phục những mục tiêu tăng trưởng mới

Ngày 24/01, Generali Việt Nam đã hoàn thành trọn vẹn chuỗi Hội nghị Thúc đẩy Khí thế Kinh doanh Leading with Excellence – Khẳng định vị thế tại Hà Nội. Sự kiện tiếp thêm nhiệt huyết cho đội ngũ tư vấn tài chính khu vực miền Bắc, sẵn sàng bứt phá và chinh phục những mục tiêu mới trong năm 2026.

Hội nghị quy tụ đông đảo đội ngũ Tư vấn Tài chính Generali Việt Nam khu vực miền Bắc, sẵn sàng khẳng định vị thế bằng sự xuất sắc, hướng tới năm 2026 thành công rực rỡ.

Với chủ đề Leading with Excellence – Khẳng định vị thế, hội nghị được tổ chức tại Nhà hát Âu Cơ, Hà Nội - tiếp tục truyền tải thông điệp mạnh mẽ về tinh thần vượt trội, sự đồng lòng và khát vọng vươn xa của toàn thể đội ngũ. Bước sang năm 2026, mỗi thành viên Generali được khuyến khích phát huy tối đa thế mạnh cá nhân, đồng hành cùng chiến lược phát triển dựa trên 6 trụ cột: Năng lực cốt lõi, Dịch vụ Vượt trội, Vận hành Ưu việt, Ứng dụng AI và Dữ liệu, Cam kết Bền vững và Tiềm lực Con người.

Đây cũng chính là những giá trị trọng tâm trong chiến lược “Người bạn trọn đời 27: Tiên phong vượt trội” mà Generali Việt Nam kiên định theo đuổi, nhằm tạo điều kiện để mỗi cá nhân phát triển toàn diện, từ đó cùng nhau xây dựng và củng cố vị thế của một thương hiệu bảo hiểm uy tín trên thị trường.

Hội nghị có sự hiện diện của các lãnh đạo cấp cao đến từ Tập đoàn Generali, thể hiện cam kết đồng hành mạnh mẽ dành cho thị trường Việt Nam.

Hội nghị cũng là dịp để đội ngũ miền Bắc nhìn lại chặng đường năm 2025 với nhiều dấu ấn đáng tự hào. Trong không khí hân hoan, chương trình đã vinh danh các cá nhân và tập thể xuất sắc – những gương mặt tiêu biểu đã góp phần tạo nên kết quả kinh doanh ấn tượng trong khu vực. Sự ghi nhận này không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ, mà còn tiếp thêm động lực để toàn thể đội ngũ giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết, sẵn sàng tăng tốc trong năm mới.

Ông Rob Leonardi – Tổng Giám đốc Generali khu vực Châu Á chia sẻ tại hội nghị, tiếp thêm niềm tin để đội ngũ tư vấn tài chính tự tin chinh phục những mục tiêu mới trong năm 2026.

Đặc biệt, hội nghị tại Hà Nội có sự tham dự của ông Rob Leonardi – Tổng Giám đốc Generali khu vực Châu Á, ông Rakesh Wadhwa - Phó Tổng Giám đốc phụ trách các kênh Phân phối và Tiếp thị Generali khu vực Châu Á, và ông Jared Chew - Giám đốc Phát triển Kênh Đại lý. Sự hiện diện của lãnh đạo cấp cao Tập đoàn thể hiện sự quan tâm sát sao và cam kết đồng hành mạnh mẽ dành cho thị trường Việt Nam, tiếp thêm niềm tin để đội ngũ tư vấn tài chính tự tin chinh phục những mục tiêu mới trong năm 2026.

Bà Nguyễn Phương Anh – Tổng Giám đốc Generali Việt Nam khẳng định niềm tin vững chắc vào năng lực, bản lĩnh và khát vọng chinh phục của đội ngũ Tư vấn Tài chính.

Tại sự kiện, bà Nguyễn Phương Anh – Tổng Giám đốc Generali Việt Nam đã mang đến những chia sẻ đầy cảm hứng về tầm nhìn và chiến lược của công ty trong năm 2026. Không chỉ nhấn mạnh định hướng phát triển dài hạn, bà khẳng định niềm tin vững chắc vào năng lực, bản lĩnh và khát vọng chinh phục của đội ngũ tư vấn tài chính – những người đang trực tiếp kiến tạo giá trị và làm nên dấu ấn của Generali trên thị trường.

Góp phần hiện thực hóa các mục tiêu đó, ông Lục Tài Ba – Phó Tổng Giám đốc Phát triển Kinh doanh Kênh Đại lý Toàn quốc đã chia sẻ cụ thể về chiến lược phát triển trong năm 2026, cùng các chính sách thi đua hấp dẫn. Từ đó, tất cả sẽ cùng đồng tâm để phát triển hoạt động kinh doanh thành công rực rỡ trong một năm đầy khởi sắc.

Ông Lục Tài Ba – Phó Tổng Giám đốc Phát triển Kinh doanh Kênh Đại lý Toàn quốc chia sẻ cụ thể về chiến lược phát triển trong năm 2026.

Chuỗi Hội nghị Thúc đẩy Khí thế Kinh doanh Leading with Excellence – Khẳng định vị thế đã được lan tỏa trọn vẹn trên toàn quốc. Với chiến lược rõ ràng và sự đồng lòng của toàn thể đội ngũ, Generali Việt Nam sẵn sàng khẳng định vị thế bằng sự xuất sắc và khác biệt trên thị trường bảo hiểm, hướng tới năm 2026 thành công rực rỡ.