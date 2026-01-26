Giá vàng lập kỷ lục mới

TPO - 9h sáng nay (26/1), các doanh nghiệp tăng mạnh giá vàng miếng SJC, lên mức 176,5 triệu đồng/lượng; giá bạc tăng lên 112 triệu đồng/kg. Ngân hàng Nhà nước cho biết, cơ quan quản lý đang phối hợp triển khai các giải pháp bình ổn thị trường vàng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 174,5 - 176,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 2,2 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng. Đây tiếp tục là mốc kỷ lục mới của vàng miếng SJC.

Giá vàng nhẫn cũng có mức tăng tương tự. Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết 173,5 - 176,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Phú Quý, Doji cùng niêm yết 173 - 176 triệu đồng/lượng; nhẫn SJC niêm yết 173 - 175,5 triệu đồng/lượng.

Giá bạc miếng, bạc thỏi cũng ghi nhận mức cao chưa từng có. Theo đó, bạc Phú Quý niêm yết 4,07 - 4,2 triệu đồng/lượng, tương đương 112 triệu đồng/kg, tăng 6 triệu đồng/kg so với đầu giờ sáng. Bạc Ancarat niêm yết 110 triệu đồng/kg…

Hiện giá vàng thế giới niêm yết 5.038 USD/ounce, tăng 53 USD/ounce so với sáng qua.

Giá vàng miếng SJC tăng mạnh trong 1 tuần qua.

Sáng sớm nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 172,3 - 174,3 triệu đồng/lượng. Chỉ trong 1 tuần qua, giá vàng miếng SJC tăng gần 10 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh trong 1 tuần qua. Hiện vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết 171,3 - 174,3 triệu đồng/lượng; Vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 170,5 - 173,5 triệu đồng/lượng; Vàng nhẫn SJC niêm yết 170,5 - 173 triệu đồng/lượng…

Sáng nay, giá bạc thế giới cũng lên mốc 105 USD/ounce. Giá bạc trong nước cũng duy trì mức cao chưa từng có.

Theo đó, bạc Phú Quý niêm yết 3,8 - 4 triệu đồng/lượng, tương đương 106 triệu đồng/kg, tăng 4 triệu đồng/kg so với sáng qua. Bạc Ancarat niêm yết hơn 105 triệu đồng/kg...

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.125 đồng/USD, giữ nguyên so với sáng qua.

Ngân hàng Vietcombank niêm yết ở mức 26.051 - 26.381 đồng/USD (mua - bán). Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch ở mức 26.400 - 26.450 đồng/USD

Trong bối cảnh giá vàng trong nước liên tục tăng, Ngân hàng Nhà nước trả lời cử tri: Từ tháng 4/2025 đến nay, giá vàng thế giới liên tục biến động, chủ yếu theo xu hướng tăng do nguyên nhân căng thẳng địa chính trị, ngoại giao, xung đột vũ trang tại nhiều quốc gia trên thế giới leo thang (Nga - Ukraine, khu vực Trung Đông). Theo đó, giá vàng miếng SJC trong nước cũng tăng cao theo đà tăng của giá vàng thế giới.

Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh Việt Nam không phải là quốc gia sản xuất vàng, do vậy nguồn cung vàng chủ yếu từ nhập khẩu. Tuy nhiên, nguồn cung vàng miếng nhập khẩu từ Ngân hàng Nhà nước hạn chế do cần tập trung ngoại tệ cho các nhu cầu thiết yếu hơn.

Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp cùng các Bộ, ngành và địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp để bình ổn thị trường vàng, xử lý tình trạng chênh lệch ở mức cao giữa giá vàng miếng trong nước và vàng quốc tế.

Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết đã ban hành Thông tư 34/2025 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 232/2025.

Ngoài ra, trên cơ sở phối hợp với các Bộ, ngành, ngày 10/11/2025, Ngân hàng Nhà nước đã có Tờ trình Thủ tướng báo cáo về việc nghiên cứu, đề xuất thành lập sàn giao dịch vàng tại Việt Nam.