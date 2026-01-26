Đánh thức nội lực, khơi thông dòng vốn cho Startup trẻ

Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Startup Vietnam Foundation - SVF) phối hợp cùng các đối tác chiến lược đã tổ chức thành công sự kiện “Tổng kết và Pitching gọi vốn - Từ Vững Nội Lực Đến Hiệu Quả Đầu Tư”. Đây là cột mốc quan trọng khép lại hành trình huấn luyện chuyên sâu của Chương trình Tăng tốc “Vững Tài chính – Sáng Niềm tin” thuộc sáng kiến Co4Growth.

Sự kiện được tổ chức theo hình thức hybrid (trực tiếp tại TP.HCM và livestream trên Fanpage SVF), thu hút sự tham gia của các chuyên gia tài chính, nhà đầu tư thiên thần và cộng đồng khởi nghiệp trẻ từ 18-35 tuổi,...

Bứt phá từ nội lực để chinh phục nhà đầu tư

Sau chặng đường từ huấn luyện tăng tốc đến hoàn thiện kế hoạch tăng trưởng, Top 10 doanh nghiệp tiêu biểu nhất đã bước vào vòng Pitching để thể hiện bản lĩnh và khát vọng bứt phá. Tại đây, mỗi doanh nghiệp có 6 phút thuyết trình và 7 phút phản biện trực tiếp cùng Hội đồng đánh giá để làm rõ tiềm năng tăng trưởng và hiệu quả sử dụng nguồn vốn.

Hội đồng đánh giá của chương trình quy tụ các chuyên gia uy tín: bà Phạm Thị Thùy Trinh (Lead, Digital Partnership Sales, Khối SME Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam), ông Phan Minh Tiến (Nhà đầu tư thiên thần), ông Nguyễn Tiến Trung (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư khởi nghiệp quốc gia), ông Nguyễn Thành Vũ (Giám đốc Chiến lược Microfund) và bà Trần Thị Giang Thủy (Đại diện Thái Bình Group),.

Vinh danh Top 5 Doanh nghiệp xuất sắc nhận khoản vốn mồi từ chương trình

Khoảnh khắc được mong chờ nhất tại sự kiện chính là phần công bố các dự án phù hợp và xứng đáng nhất để nhận khoản vốn mồi (tài trợ) từ chương trình trị giá 98.000.000 đồng. Đây là nguồn lực thiết thực giúp doanh nghiệp hiện thực hóa kế hoạch tăng trưởng đã được hoàn thiện trong suốt quá trình tham gia.

Dưới đây là danh sách 05 doanh nghiệp xuất sắc nhất được vinh danh:

1. Doanh nghiệp DAG Dalat

2. Doanh nghiệp TataMart

3. Doanh nghiệp Parent Tech

4. Doanh nghiệp Dược liệu hữu cơ An Xuân

5. Doanh nghiệp RightChoiceVN

Những doanh nghiệp này không chỉ sở hữu mô hình kinh doanh tiềm năng mà còn thể hiện được kế hoạch sử dụng vốn minh bạch, hiệu quả và cam kết hướng đến các giá trị phát triển bền vững,. Sự hỗ trợ này được kỳ vọng sẽ tạo đà để các doanh nghiệp duy trì, tạo thêm việc làm và đóng góp tích cực vào kinh tế địa phương.

Co4Growth: Kiến tạo tương lai thịnh vượng cho startup Việt

Co4Growth là sáng kiến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) Việt Nam thích ứng với môi trường kinh doanh biến động. Thông qua các chương trình thiết thực, Co4Growth giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực, tăng trưởng doanh thu, duy trì và tạo thêm việc làm, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội.

Tiếp nối thành công của Co4Growth mùa 2022-2023, sáng kiến “Phụ nữ hợp tác – Kiến tạo tương lai”, cuối năm 2024, SVF đã khởi động chặng đường Chương trình Tăng tốc “Vững Tài chính – Sáng Niềm tin”. Chương trình sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nhân trẻ và cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam cho tới năm 2027, hướng đến phát triển bền vững và thịnh vượng. Chương trình này được Standard Chartered Foundation tài trợ và Youth Business International (YBI) hỗ trợ.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Nhã Quyên – Giám đốc vận hành SVF nhấn mạnh: “Việc các doanh nghiệp nhận được Thư ngỏ Quan tâm Đầu tư (EOI) và hoàn thiện hồ sơ sẵn sàng bứt phá là minh chứng cho tinh thần quyết liệt, sự chuyển hóa nội lực bản thân và doanh nghiệp thành công trong việc tiếp cận tài chính”,

Ông Phan Minh Tiến nhận định, các doanh nghiệp năm nay không chỉ sở hữu nội lực vững vàng mà còn thể hiện rõ nét tinh thần "tạo tác động", hướng đến những giá trị bền vững cho cộng đồng.

Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp hiện đại

Sự kiện không chỉ là nơi kết nối vốn mà còn lan tỏa những câu chuyện thành công về tinh thần đầu tư giá trị và đầu tư tạo tác động. Vai trò của các nhà đầu tư thiên thần (Angel Investors) đã được đề cao trong việc dẫn dắt đội ngũ doanh nhân trẻ hướng tới những giá trị nhân văn và bền vững cho cộng đồng.

Chương trình kỳ vọng sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều dự án mới tham gia tích cực vào các mùa tiếp theo của “Vững tài chính - Sáng niềm tin”, cùng nhau xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Việt Nam vững mạnh.