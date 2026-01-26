Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Thủ tướng: Khẩn trương vận hành sàn giao dịch vàng ngay trong tháng 2

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, trong tháng 2, khẩn trương đưa vào vận hành sàn giao dịch vàng, thí điểm vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa, thành lập trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý.

Triển khai ngay Nghị quyết Đại hội XIV

Sáng 26/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô (Ban chỉ đạo) - chủ trì Phiên họp thứ hai của Ban chỉ đạo.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các bộ, các ngành triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng ngay từ những ngày đầu, tuần đầu, tháng đầu cùng với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Chính phủ và Nghị quyết Đại hội của các Đảng bộ nhiệm kỳ 2026-2030. Thủ tướng lưu ý, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính với tinh thần "nói đi đôi với làm"; làm thật, hiệu quả thật, nhân dân hưởng thụ thành quả thật; tránh hình thức, màu mè.

261ttg1.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: VGP

Chỉ rõ 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa mở rộng có trọng tâm, trọng điểm, phục vụ sự phát triển, đặc biệt là thúc đẩy các động lực tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; tiếp tục thực hiện các chính sách giảm, gia hạn thuế, phí, tiền thuê đất… để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nhất là cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh, trong điều hành chính sách tiền tệ, cần sử dụng tối đa các công cụ để kiểm soát lãi suất phù hợp tình hình và đáp ứng nhu cầu phát triển, nhất là trong các lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng, đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Vận hành sàn giao dịch vàng trong tháng 2

Thủ tướng cũng lưu ý đổi mới, sáng tạo trong huy động nguồn lực một cách công khai, minh bạch, giảm chi phí; xây dựng cơ sở dữ liệu, phát triển các thị trường vốn, thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản, nhà ở, thị trường tài sản mã hóa, thị trường vàng… an toàn, lành mạnh, công khai, minh bạch.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu, trong tháng 2, khẩn trương đưa vào vận hành sàn giao dịch vàng, thí điểm vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa, thành lập trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý.

261ttg2.jpg
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà. Ảnh: VGP

Thủ tướng lưu ý Bộ Xây dựng quản lý phát triển thị trường nhà ở với chính sách phù hợp cho cả 3 phân khúc: Nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở cho người có thu nhập trung bình; tinh thần là tăng nguồn cung, cắt giảm các thủ tục theo hướng đơn giản, giảm chi phí, phát triển thị trường lành mạnh, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đồng thời, Thủ tướng cũng nhấn mạnh đến việc tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, pháp luật, cơ chế, chính sách; giải quyết các dự án tồn đọng theo Kết luận của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội, khẩn xử lý các vấn đề liên quan giá FIT cho các dự án năng lượng tái tạo theo tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.

Cùng với đó, lãnh đạo Chính phủ cũng lưu ý việc rà soát, tổ chức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đảm bảo hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả cao nhất.

Luân Dũng
#sàn giao dịch vàng #Thủ tướng Chính phủ #tài chính #thị trường vàng #kinh tế #tài sản mã hóa #bất động sản #nhà ở #Nghị quyết Đại hội XIV

Xem thêm

Cùng chuyên mục