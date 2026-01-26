Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lưu ý quan trọng về kê khai thuế với người dân, doanh nghiệp

Việt Linh
TPO - Thời điểm cuối tháng 1 và đầu tháng 2 là giai đoạn cao điểm tiếp nhận hồ sơ khai thuế, có thể làm phát sinh tình trạng nghẽn hệ thống, lỗi kỹ thuật, chậm xử lý... Theo đó, cơ quan thuế khuyến nghị người nộp thuế chủ động kê khai, nộp thuế sớm đối với kỳ quyết toán quý IV/2025.

Theo Thuế tỉnh Sơn La, thời điểm cuối tháng 1 và đầu tháng 2 hàng năm luôn là giai đoạn cao điểm tiếp nhận hồ sơ khai thuế. Riêng tháng 1/2026, thời hạn kê khai, nộp thuế kỳ quý IV/2025 trùng với thời điểm ngành Thuế đang triển khai lộ trình chuyển đổi từ các cổng kê khai riêng lẻ (eTax, iCanhan, Thuế điện tử…) sang Cổng Dịch vụ công/Cổng Giải quyết thủ tục hành chính.

a22-16491206641031462171486.jpg
Cơ quan thuế khuyến nghị người nộp thuế chủ động kê khai, nộp thuế sớm, tránh rủi ro quá hạn.

Trong bối cảnh đó, lượng hồ sơ tăng cao trong thời gian ngắn có thể phát sinh tình trạng nghẽn hệ thống, lỗi kỹ thuật, chậm xử lý hồ sơ, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ kê khai, nộp thuế đúng hạn của người nộp thuế. Để chủ động kiểm soát rủi ro, kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh và bảo đảm tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ thuế, cơ quan Thuế khuyến cáo và kêu gọi người nộp thuế thực hiện kê khai, nộp thuế sớm, không chờ đến sát hạn cuối.

Đối với hồ sơ khai thuế theo quý (quý IV/2025), thời hạn nộp theo quy định là ngày 31/1/2026. Tuy nhiên, do ngày này rơi vào thứ Bảy, thời hạn cuối được lùi sang ngày 2/2/2026, áp dụng cho cả việc nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý IV/2025, doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế theo quý, nhưng vẫn phải thực hiện nghĩa vụ nộp tiền thuế tạm nộp. Thời hạn chót cho quý IV/2025 là ngày 30/1/2026.

Cơ quan thuế lưu ý, theo quy định hiện hành, tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của 4 quý trong năm phải đạt tối thiểu 80% số thuế phải nộp theo quyết toán năm. Trường hợp doanh nghiệp nộp thiếu so với mức 80%, phần chênh lệch thiếu sẽ bị tính tiền chậm nộp với mức 0,03% mỗi ngày.

Thời gian tính tiền chậm nộp được xác định kể từ ngày 31/1/2026 (ngày liền kề sau hạn nộp 30/1/2026) cho đến ngày nộp đủ số thuế còn thiếu. Cơ quan thuế khuyến nghị doanh nghiệp chủ động rà soát, ước tính sát nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp và nộp đủ, nộp sớm, tránh phát sinh chi phí chậm nộp, hạn chế rủi ro pháp lý về thuế trong quá trình quyết toán năm.

Trường hợp phát sinh vướng mắc, người nộp thuế cần liên hệ sớm với cơ quan thuế để được hỗ trợ kịp thời, tránh để dồn việc vào thời điểm cao điểm cuối kỳ.

Cơ quan thuế cũng nhấn mạnh chỉ làm việc với người nộp thuế thông qua các kênh chính thức như văn bản hành chính và các cổng thông tin điện tử của ngành Thuế. Người nộp thuế cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển tiền cho các đối tượng giả danh cán bộ thuế; báo ngay cho cơ quan chức năng khi có dấu hiệu nghi ngờ.

Việt Linh
