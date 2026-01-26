Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Chứng khoán giảm liên tiếp, hàng chục triệu cổ phiếu 'kẹt' giá sàn

Việt Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hôm nay (26/1), VN-Index giảm phiên thứ 5 liên tiếp, thị trường bước vào nhịp điều chỉnh rõ nét sau khi không thể vượt ngưỡng 1.900 điểm. VCG của Vinaconex trở thành tâm điểm với cú giảm sàn, đến kết phiên còn hơn 17 triệu cổ phiếu bán sàn "mắc kẹt".

Áp lực tăng đột biến trong phiên chiều khiến VN-Index có phiên thứ 5 liên tiếp giảm giá. Dù buổi sáng VN-Index vẫn duy trì trạng thái rung lắc với mức giảm không quá lớn, diễn biến tiêu cực bất ngờ bùng lên mạnh mẽ về cuối ngày.

Phiên giảm mạnh thứ 5 liên tiếp, thị trường bước vào nhịp điều chỉnh rõ nét sau khi không thể vượt ngưỡng 1.900 điểm. Số cổ phiếu giảm sâu tăng vọt trong phiên chiều. Trong mức giảm hơn 27 điểm của VN-Index, nhóm cổ phiếu trụ tiếp tục đóng vai trò kéo chỉ số đi xuống. Hàng loạt mã vốn hóa lớn giảm giá, nhóm VN30 ghi nhận DGC giảm sàn. VJC giảm 6%, HDB, VRE, MBB, VIC, SHB… giảm trên 3%.

Loạt cổ phiếu giảm sàn.
Loạt cổ phiếu giảm sàn.

Thị trường cũng ghi nhận hiện tượng bán tháo rõ nét tại một số cổ phiếu thanh khoản lớn. Toàn sàn có 11 mã giảm hết biên độ, trong đó đáng chú ý là VCG. Cổ phiếu Vinaconex giảm sàn về 21.250 đồng/cổ phiếu với lượng dư bán giá sàn lên tới gần 17 triệu đơn vị, thanh khoản vọt lên 24,7 triệu cổ phiếu - mức cao nhất kể từ giữa tháng 9 năm ngoái. Diễn biến này kéo thị giá VCG lùi về vùng thấp nhất trong 7 tháng, áp lực xả hàng rất mạnh.

Bên cạnh VCG, còn HAG, DGC, HID, KBC, PET, VSC, OGC… giảm sàn. Khối lượng giao dịch HAG cũng lên hơn 20 triệu đơn vị. Các nhóm cổ phiếu có sức ảnh hưởng lớn như ngân hàng, bất động sản, chứng khoán… đều trong trạng thái tiêu cực, áp lực bán lấn át.

Ở chiều ngược lại, nỗ lực nâng đỡ đến từ VCB, BID, thậm chí GAS tăng trần là chưa đủ để cân bằng sức ép quá lớn từ phần còn lại của nhóm bluechips. Rổ VN30 kết phiên chỉ còn 6 mã tăng và tới 24 mã giảm, trong đó phần lớn giảm trên 2%, khiến chỉ số VN30 giảm tới 2,19%, mức giảm mạnh nhất trong 20 phiên.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 27,07 điểm (1,45%) xuống 1.843,72 điểm. HNX-Index giảm 5,66 điểm (2,24%) xuống 247,3 điểm. UPCoM-Index giảm 0,51 điểm (0,4%) xuống 126,56 điểm. Thanh khoản tăng trước áp lực bán mạnh, giá trị giao dịch HoSE hơn 31.600 tỷ đồng.

Khối ngoại trở lại mua ròng hơn 170 tỷ đồng, tập trung vào BID, VNM, VCI, PLX, GAS…

Việt Linh
#VN-Index #Chứng khoán #Cổ phiếu giảm #Thị trường Việt Nam #Bán tháo #Blue-chip #Thanh khoản

