Đại hội XIV của Đảng: Tâm thế mới, ý chí mới trong kỷ nguyên vươn mình

TPO - Trao đổi với PV Tiền Phong, PGS, TS. Lê Quốc Lý - nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - nhấn mạnh, trong bài phát biểu bế mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV do Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày đã khẳng định về “một tâm thế mới của đất nước, một phương thức tiếp cận mới, một quyết tâm mới, một ý chí mới của toàn Đảng, toàn dân tộc để đưa đất nước phát triển mạnh trong kỷ nguyên vươn mình”.

Đại hội đại biểu toàn quốc XIV của Đảng diễn ra từ 19-23/1 tại Thủ đô Hà Nội đã thành công tốt đẹp. Phát biểu bế mạc Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt của nhiệm kỳ Đại hội XIV là tự chủ chiến lược, nắm chắc thời cơ, chung sức đồng lòng, vượt qua mọi thách thức, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển; biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả cụ thể; nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả.

Thổi bùng khí thế tiến về phía trước

Trao đổi với PV Tiền Phong, PGS, TS. Lê Quốc Lý - nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - nhấn mạnh, Đại hội XIV của Đảng đã thành công tốt đẹp về mọi mặt, đã đem lại một cảm hứng, một khát vọng vươn mình đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên hùng cường, thịnh vượng và giàu mạnh cho toàn Đảng, toàn dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Như Ý.



“Phát biểu bế mạc Đại hội XIV của Đảng, Tổng bí thư Tô Lâm đã khẳng định: Một tâm thế mới của đất nước, một phương thức tiếp cận mới, một quyết tâm mới, một tinh thần mới, một ý chí mới của toàn Đảng, toàn dân tộc đưa đất nước phát triển mạnh trong kỷ nguyên vươn mình. Bài phát biểu đã thổi bùng lên khí thế, đạp bằng mọi khó khăn, thử thách, tiến về phía trước, dựng xây đất nước sớm trở thành một đất nước phát triển, sánh vai với các cường quốc năm châu”, PGS, TS. Lê Quốc Lý nói và phân tích bài phát biểu khẳng định một cách làm mới khác với trước đây: Nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng; một đòi hỏi, một yêu cầu cụ thể mới (làm hiệu quả) đối với toàn Đảng, toàn dân tộc ta trong giai đoạn phát triển phía trước.

Bài phát biểu thể hiện một ý chí, một quyết tâm và một cam kết trách nhiệm to lớn trước dân, trước đất nước của Đảng. Tất cả những điều này cho thấy một sự thay đổi sâu rộng về chất của Đảng trước sứ mệnh của đất nước, của dân tộc, cho mọi người thấy rõ cần phải vượt lên chính mình, vượt lên lẽ thường tình để làm nên kỳ tích có lợi cho dân, cho nước.

PGS, TS. Lê Quốc Lý.

“Tôi tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Tổng Bí thư với “tư duy hành động” để đưa đất nước ta, dân tộc ta sánh vai với các cường quốc, trở thành nước phát triển, giàu mạnh, nhân dân ta sẽ được hưởng cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc thực sự như Bác Hồ hằng mong đợi”, PGS, TS. Lê Quốc Lý bày tỏ.

Động lực to lớn đưa đất nước bứt phá

Nhấn mạnh thêm, ông Lê Quốc Lý cho rằng Đại hội XIV của Đảng thành công tốt đẹp. Toàn Đảng, toàn dân bước vào một khí thế mới, vì thế mỗi đảng viên cần không ngừng rèn luyện, tu dưỡng mình, ngày đêm học hỏi để có được kiến thức, tầm nhìn phù hợp với thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, thời kỳ kinh tế số, trí tuệ thông minh, công nghệ cao để có thể ”nói đi đôi với làm”, làm thật tốt để cống hiến ngày một nhiều và thực chất cho đất nước, cho nhân dân.

“Đặc biệt, thế hệ trẻ Việt Nam cần ra sức học tập để chiếm lĩnh các đỉnh cao trí tuệ, đạt được đỉnh cao khoa học và công nghệ, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp dựng xây CNXH ở Việt Nam”, ông Lê Quốc Lý nêu.

Các đại biểu tham dự Đại hội XIV của Đảng.

Về công tác nhân sự, PGS, TS. Lê Quốc Lý nhấn mạnh, Đại hội XIV của Đảng đã bầu ra 200 Ủy viên Trung ương khoá XIV. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ nhất (khoá XIV) đã bầu 19 Uỷ viên Bộ Chính trị, bầu Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục làm Tổng Bí thư khoá XIV.

“Như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh với tinh thần “nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả”, tôi tin rằng tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV sẽ có sự tự tin, có sức mạnh và có động lực to lớn vượt qua mọi trở ngại, đưa đất nước bứt phá trong kỷ nguyên mới”, PGS.TS Lê Quốc Lý bày tỏ.