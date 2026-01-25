Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Phát hiện 16 quả đạn cối còn nguyên kíp nổ ngay bờ sông Đà

Viết Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 25/1, công an tỉnh Phú Thọ cho biết lực lượng Cảnh sát 113 - cảnh sát trật tự khu vực Hòa Bình đã phát hiện, phối hợp xử lý và thu giữ 16 quả đạn cối còn nguyên kíp nổ tại khu vực bờ sông Đà, bảo đảm an toàn cho người dân và khu dân cư xung quanh.

a2.jpg
Lực lượng chức năng tiếp nhận từ ông Nguyễn Văn Dương phát hiện 16 quả đạn cối trên sông Đà.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, ngày 24/1, tổ công tác cảnh sát 113 - cảnh sát trật tự khu vực Hòa Bình tiếp nhận tin báo của ông Nguyễn Văn Dương (SN 1961, Tổ 15, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ) về việc phát hiện nhiều vật thể nghi là đạn pháo tại khu vực dưới gầm cầu Hòa Bình 1.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ cần thiết.

Tại hiện trường, tổ công tác tiến hành khoanh vùng, phong tỏa khu vực nguy hiểm, bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường. Đồng thời, lực lượng chức năng tuyên truyền, hướng dẫn người dân không lại gần nơi phát hiện vật liệu nổ nhằm phòng ngừa rủi ro.

Lực lượng cảnh sát 113 - cảnh sát trật tự đã phối hợp với công an phường Hòa Bình, công an phường Tân Hòa và Ban Chỉ huy Quân sự phường Hòa Bình để tổ chức kiểm tra, xác minh và xử lý theo đúng quy định.

a1.jpg
Những quả đạn cối còn nguyên kíp nổ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định số vật thể trên là 15 quả đạn cối loại 60 mm và một quả đạn cối loại 81 mm. Toàn bộ số đạn đều còn nguyên kíp nổ, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao, có thể gây hậu quả nghiêm trọng nếu xảy ra va chạm hoặc bị tác động từ bên ngoài.

Sau khi hoàn tất các biện pháp bảo đảm an toàn, toàn bộ số tang vật đã được bàn giao cho Ban Chỉ huy Quân sự phường Hòa Bình để quản lý, xử lý và tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật.

Viết Hà
#Phú Thọ #đạn cối #sông Đà #bảo vệ an ninh #nguy cơ nổ #cảnh sát #Công an #vật liệu nổ

Xem thêm

Cùng chuyên mục