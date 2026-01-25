Không khí Hà Nội rất xấu, khuyến cáo người dân hạn chế ở ngoài trời

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Lúc 13h hôm nay (25/1), trên bảng xếp hạng ô nhiễm không khí của Air Visual, Hà Nội xếp ở vị trí thứ 2 thế giới. WHO khuyến cáo người dân hạn chế hoạt động ngoài trời, đeo khẩu trang nếu ra ngoài và rửa mắt mũi bằng nước muối sinh lý khi về nhà.

Điểm nóng ô nhiễm không khí

Theo ứng dụng quan trắc không khí của Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ sáng sớm 25/1, ô nhiễm không khí có xu hướng xấu đi tại Hà Nội và một số tỉnh đồng bằng Sông Hồng như Hưng Yên, Hải Phòng (khu vực Hải Dương cũ), Ninh Bình.

Không khí tại bốn địa phương trong ngày hôm nay chủ yếu ở ngưỡng đỏ (có hại cho sức khỏe mọi người) và ngưỡng tím (rất có hại cho sức khỏe mọi người), nhất là người già, trẻ em, người mắc các bệnh về hô hấp, tim mạch.

Thái Nguyên và Phú Thọ là hai "điểm nóng" ô nhiễm không khí của miền Bắc, trong ngày hôm nay ghi nhận ở ngưỡng trung bình và kém.

Ô nhiễm không khí kết hợp với tình trạng sương mù khiến cho bầu trời Hà Nội mù mịt, tầm nhìn hạn chế. Lúc 13h, trên bảng xếp hạng ô nhiễm không khí của Air Visual, Hà Nội xếp ở vị trí thứ hai, chỉ sau thành phố Dhaka của Bangladesh.

o-nhiem-kk.jpg
Hà Nội ô nhiễm không khí nghiêm trọng trong hôm nay. Ảnh minh họa.

Hệ thống dự báo chất lượng không khí Hà Nội Air dự báo, tình trạng ô nhiễm không khí ở Hà Nội và các tỉnh/thành phố lân cận có thể kéo dài đến ngày 28/1. Sau đó các đợt không khí lạnh liên tiếp tràn xuống nước ta, giúp tình trạng ô nhiễm không khí được cải thiện.

Biện pháp nào?

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tiếp xúc với các chất ô nhiễm không khí làm tăng nguy cơ mắc các bệnh viêm đường hô hấp cấp, viêm phổi tắc nghẽn mãn tính, hen suyễn, bệnh tim mạch, đột quỵ, tổn thương da, bệnh về mắt, đồng thời tác động đến hệ thần kinh, hệ miễn dịch và sức khỏe tâm thần.

Để bảo vệ sức khỏe người dân, nhất là nhóm đối tượng nhạy cảm như trẻ em, phụ nữ mang thai, người cao tuổi, người mắc bệnh hô hấp và tim mạch, Cục Phòng bệnh - Bộ Y tế đã ban hành các khuyến cáo phòng chống tác động của ô nhiễm không khí.

Theo đó, khi chỉ số AQI ở mức đỏ từ 151-200, người dân cần hạn chế hoạt động ngoài trời, lựa chọn thời điểm ít ô nhiễm để làm việc và nghỉ ngơi nhiều hơn, khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng thay cho phương tiện cá nhân, việc đạp xe được khuyến khích để giảm tiếp xúc với không khí ô nhiễm.

Người nhạy cảm được khuyến nghị thực hiện các hoạt động trong nhà, vệ sinh mũi, họng và mắt bằng nước muối sinh lý.

Với AQI ở mức tím từ 201-300, mọi hoạt động ngoài trời nên được hạn chế tối đa. Các gia đình sống gần khu vực ô nhiễm cần đóng cửa sổ và cửa ra vào để giảm tiếp xúc với không khí ô nhiễm. Người nhạy cảm được khuyến nghị thực hiện các hoạt động trong nhà, vệ sinh mũi, họng và mắt bằng nước muối sinh lý, đồng thời thực hiện theo dõi sức khoẻ.

Ô nhiễm không khí là vấn đề môi trường nghiêm trọng của Thủ đô Hà Nội và các địa phương trong Vùng Thủ đô gồm Thái Nguyên, Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình, Bắc Ninh và Hải Phòng.

Ô nhiễm không khí thường xuyên xảy ra vào mùa đông, từ tháng 10 năm trước đến tháng 3 năm sau, do điều kiện thời tiết bất lợi. Thời điểm áp Tết Nguyên đán hằng năm cũng là thời gian thường xuyên xảy ra các đợt ô nhiễm không khí nghiêm trọng, do việc gia tăng hoạt động giao thông, hoạt động sản xuất và hoạt động đốt mở.

Nguyễn Hoài
