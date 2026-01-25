Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đà Nẵng:

Người dân 'làng 4 không' ở biên giới vỡ òa niềm vui lần đầu có điện

Hoài Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Người dân 'làng 4 không' ở xã biên giới Đà Nẵng vỡ òa niềm vui khi điện năng lượng mặt trời chính thức có mặt, ánh điện bừng lên thắp sáng cả bản làng.

Ngày 24/1, ông Briu Quân - Chủ tịch UBND xã A Vương, TP. Đà Nẵng - cho biết, địa phương vừa đưa vào vận hành hệ thống điện năng lượng mặt trời phục vụ người dân thôn A'ur.

tp-a-vuong-4.jpg
tp-a-vuong.jpg
tp-a-vuong-1.jpg
Hệ thống điện năng lượng mặt trời phục vụ người dân thôn A'ur.

A’ur là thôn khó khăn, nằm biệt lập trong khu vực rừng đặc dụng và phòng hộ. Cách trung tâm xã 25km, vào A'ur phải đi bộ hơn 16km, trèo đèo lội suối. Thôn có 23 hộ dân/103 nhân khẩu, là đồng bào dân tộc Cơ Tu.

Theo Chủ tịch UBND xã A Vương Briu Quân, việc lựa chọn phương án đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời là giải pháp tối ưu nhất nhằm phục vụ đời sống bà con vùng biên giới.

Dự án hệ thống điện năng lượng mặt trời thôn A’ur có tổng mức đầu tư hơn 2,4 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 2025. Dự án bao gồm 80 tấm thu năng lượng mặt trời công suất 580W, 20 pin lưu trữ điện công suất 25kW, bộ chuyển đổi điện 1 chiều qua điện 3 pha, đường dây hạ thế 3 pha dài 300m… Sau khi đưa vào vận hành chính thức, dự án đảm bảo cung cấp điện 3 pha phục vụ sinh hoạt cho 23 hộ/103 nhân khẩu tại thôn A’ur.

tp-a-vuong-2.jpg
tp-a-vuong-3.jpg
Bà con trong thôn vỡ òa niềm vui lớn.

Theo ông Briu Quân, trước đây, thôn A'ur hay được gọi là "làng 4 không" - không điện, không đường, không chợ, không sóng điện thoại. Lần đầu tiên có điện chiếu sáng khiến bà con vỡ òa.

“Bà con Cơ Tu trong thôn vui mừng, phấn khởi khi lần đầu tiên được sử dụng nguồn điện ổn định. Kỳ tích đến từ nỗ lực rất lớn của lãnh đạo và các đơn vị, đơn vị thi công cũng rất vất vả. Ý nghĩa hơn khi niềm vui lớn này đến với bà con đúng dịp Đại hội XIV của Đảng thành công, Tết Nguyên đán đã cận kề” - ông Quân chia sẻ.

Hoài Văn
#Đà Nẵng #A Vương #năng lượng mặt trời #dân tộc Cơ Tu #làng biệt lập #dự án điện #biên giới

