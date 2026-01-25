Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Phát hiện 3 người tử vong trên đường

Hoàng Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Rạng sáng 25/1, người dân phát hiện 3 người tử vong, một người bị thương trên đường Võ Nguyên Giáp, bán đảo Bảo Ninh (phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị). Lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Khoảng 0h30 ngày 25/1, người dân lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp phát hiện 3 người nằm bất động trên mặt đường, đã tử vong. Một người khác trong tình trạng bị thương được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

img-5768.jpg
Hiện trường nơi phát hiện 3 người tử vong.

Nhận được tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phong tỏa khu vực để phục vụ công tác khám nghiệm và điều tra.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều vật dụng nghi liên quan đến vụ việc như bình xịt hơi cay, dao, vỏ chai bia. Gần vị trí các nạn nhân có một xe máy bị hư hỏng phần đầu, nghi xảy ra va chạm hoặc xô xát trước đó.

Danh tính các nạn nhân hiện chưa được cơ quan chức năng công bố. Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Hoàng Nam
#phường Đồng Hới #Quảng Trị #3 người tử vong #Võ Nguyên Giáp #điều tra nguyên nhân #Công an

Xem thêm

Cùng chuyên mục