Phát hiện 3 người tử vong trên đường

TPO - Rạng sáng 25/1, người dân phát hiện 3 người tử vong, một người bị thương trên đường Võ Nguyên Giáp, bán đảo Bảo Ninh (phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị). Lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Khoảng 0h30 ngày 25/1, người dân lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp phát hiện 3 người nằm bất động trên mặt đường, đã tử vong. Một người khác trong tình trạng bị thương được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Hiện trường nơi phát hiện 3 người tử vong.

Nhận được tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phong tỏa khu vực để phục vụ công tác khám nghiệm và điều tra.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều vật dụng nghi liên quan đến vụ việc như bình xịt hơi cay, dao, vỏ chai bia. Gần vị trí các nạn nhân có một xe máy bị hư hỏng phần đầu, nghi xảy ra va chạm hoặc xô xát trước đó.

Danh tính các nạn nhân hiện chưa được cơ quan chức năng công bố. Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.