Vụ án Hoàng Hường: Nổ toàn thần dược, khoe mẽ giàu sang, lộng ngôn trên mạng

TPO - Trong suốt mấy năm qua, cái tên Hoàng Hường gây sốt trên mạng xã hội. Từ những buổi quảng cáo thực phẩm chức năng ồn ào, đến những màn khoe tiền, khoe nhà trên mạng xã hội khiến dư luận choáng ngợp bởi vẻ ngoài giàu sang. Nhưng sự hào nhoáng ấy đã nhanh chóng bị bóc trần khi cơ quan điều tra vừa công bố các sai phạm tài chính nghiêm trọng.

Chiêu trò “đánh bóng” và đế chế kinh doanh đa tầng

Sinh năm 1987 tại Phú Thọ, Hoàng Thị Hường khởi nghiệp bằng chuỗi nha khoa Confident Smile tại Hà Nội. Chuỗi này nhanh chóng gây chú ý không chỉ nhờ truyền thông rầm rộ mà còn bởi phong cách quảng cáo vượt quá sự thật. Năm 2019, Sở Y tế Hà Nội rút giấy phép một cơ sở vì không đủ điều kiện nhân sự và thay đổi cơ sở vật chất sai hồ sơ thẩm định. Nhưng sự việc ấy chỉ như một nốt trầm ngắn ngủi, bởi sau đó Hoàng Hường tiếp tục mở rộng sang lĩnh vực thực phẩm chức năng, mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe.

Tháng 8/2021, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường ra đời, vốn điều lệ 6 tỷ đồng. Cái tên “Hoàng Hường” từ đây được phủ sóng trên các nền tảng, từ Facebook, TikTok đến YouTube. Các sản phẩm mà hệ sinh thái này đưa ra thị trường rất đa dạng và đánh vào tâm lý tiêu dùng phổ biến của người dân như: Nước súc miệng, viên xương khớp, viên uống hoạt huyết, viên trinh nữ hoàng cung, sản phẩm sinh lý nam - nữ, thực phẩm giảm cân, mỹ phẩm làm đẹp, kem răng miệng, nước detox, sản phẩm cho tóc - da - móng. Cứ mỗi mặt hàng đều được Hoàng Hường “nổ” như “bảo bối”, có khả năng giải quyết dứt điểm các căn bệnh dai dẳng.

Hoàng Hường không ít lần livestream "nổ" công dụng các sản phẩm của mình.

Điển hình, có lần Hoàng Hường tuyên bố: “Tất cả bệnh về xương khớp từ đầu đến chân, tôi giải quyết hết. 1-2 tuần khỏi 50-60%, ai nặng thì 2 tháng là dứt điểm”. Với sản phẩm nước súc miệng, Hoàng Hường khẳng định có thể “trị hôi miệng từ kiếp trước sang kiếp này”. Hay khi quảng bá viên trinh nữ hoàng cung Crilin Women Health, bà nói “đã được hội đồng khoa học thế giới công nhận”. Đây đều là những tuyên bố gây tranh cãi dữ dội vì không có cơ sở khoa học.

Không dừng lại ở đó, Hoàng Hường còn tung ra những “combo sản phẩm” được đóng gói dưới dạng bộ giải pháp toàn diện: “Từ răng miệng đến dạ dày, từ xương khớp đến sinh lý”. Có gói trị giá hàng chục triệu đồng nhưng vẫn được hàng nghìn khách hàng đặt mua chỉ sau vài buổi livestream. Đây chính là cách Hoàng Hường biến một mạng lưới chăm sóc sức khỏe thành “con gà đẻ trứng vàng” với 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân đứng tên.

Livestream ồn ào, khoe tiền phô trương và những phát ngôn sốc

Để tạo niềm tin và đánh bóng tên tuổi, Hoàng Hường chọn con đường livestream phô trương. Những buổi phát trực tiếp của bà luôn thu hút hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn lượt xem. Ở đó, Hoàng Hường vừa quảng cáo sản phẩm, vừa không quên khoe tài sản: căn nhà mặt tiền rộng lớn, những tờ tiền dày cộp, xe sang, kim cương, vàng bạc.

Có lần, Hoàng Hường tung tiền từ tầng hai xuống cho nhân viên nhặt; một lần khác, bà đập heo đất khổng lồ chứa toàn tiền mệnh giá 500.000 đồng để lì xì Tết, dùng máy đếm tiền kiểm đếm. Tết 2025, hình ảnh cả một bàn chất đầy những cọc tiền dày được bà sắp đặt để lì xì cho nhân viên đã lan truyền viral trên mạng xã hội, tạo cảm giác giàu “ngập trong tiền”.

Những lần khoe tiền "ngập ngụa" của Hoàng Hường.

Đặc biệt, Hoàng Hường còn nhiều lần bày sẵn tiền trong nhà để quay clip bước đi trên những tờ tiền, gây phản ứng dữ dội. Trên mạng xã hội, bà cũng thường xuyên khoe sổ đỏ, vàng bạc, kim cương và xe sang để chứng minh sự giàu có, xa hoa. Những hình ảnh ấy khiến nhiều người tin tưởng rằng bà là một “đại gia thật sự”, qua đó dễ dàng thuyết phục khách hàng tin vào sản phẩm.

Ngoài ra, Hoàng Hường cũng sử dụng chiêu “chi tiền không tiếc” để khẳng định uy tín. Một sự kiện tri ân khách hàng từng ngốn tới 7 tỷ đồng, thu hút 4.000 người tham dự, được tổ chức hoành tráng chẳng kém showbiz. Fanpage của bà thường xuyên tung chương trình bốc thăm trúng thưởng: “Trúng ô tô, SH, vàng, hoàn tiền 100%”, nhưng nhiều khách hàng phản ánh rằng thực tế họ chưa bao giờ thấy ai nhận được giải.

Điều khiến dư luận dậy sóng hơn cả chính là những phát ngôn gây sốc của Hoàng Hường. Trong một livestream ở Hà Giang, người này gọi món mèn mén, đặc sản của người Mông - là “cám lợn” và ví người bán hoa ven đường là “ăn xin”.

Bên cạnh những màn khoe tiền và quảng bá sản phẩm rầm rộ, Hoàng Hường cũng xây dựng cho mình hình ảnh một người thường xuyên làm từ thiện. Bà từng xuất hiện trong nhiều chuyến cứu trợ vùng lũ ở Nghệ An, Quảng Bình, Hà Giang, trao tiền và quà cho các hộ gia đình khó khăn. Trên mạng xã hội, bà tạo hẳn một kênh riêng để cập nhật hoạt động thiện nguyện, có lúc tuyên bố dùng tiền túi, không kêu gọi quyên góp, thậm chí khẳng định đã “chia đều cho cả làng, không giữ lại đồng nào”.

Màn đập lợn "khủng" toàn tiền mệnh giá 500.000 đồng gây sốt dư luận của Hoàng Hường.

Tuy nhiên, cách làm từ thiện của Hoàng Hường thường gắn liền với livestream, nơi vừa phát quà, vừa quảng bá sản phẩm, như bán “sữa xương khớp” ngay giữa vùng lũ và cam kết “mua một hộp sẽ trích tiền ủng hộ bà con”. Chính sự đan xen này khiến dư luận chia rẽ: một bên ghi nhận tấm lòng, một bên chỉ trích bà lợi dụng hoàn cảnh để đánh bóng tên tuổi và thúc đẩy kinh doanh.

Ngày 3/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can, trong đó có Hoàng Hường cùng tội danh “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Hai em rể và ba nhân viên thân cận cũng bị bắt tạm giam.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2025, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán gần 1.800 tỷ đồng doanh thu và kê khai sai thuế giá trị gia tăng với số doanh thu khoảng 2.100 tỷ đồng. Bà bị cáo buộc đã chỉ đạo nhân viên “áp doanh thu” vào các hộ kinh doanh cá nhân để trốn tránh nghĩa vụ thuế.

Tại cơ quan điều tra, bà Hường thừa nhận: “Tôi chỉ tập trung vào bán hàng và quảng bá, còn vận hành, tài chính, kế toán giao cho ê-kíp”. Song bà Hường cũng nói thêm: “Dù lý do gì, đứng đầu hệ thống, tôi vẫn phải chịu trách nhiệm, chỉ vì năng lực yếu kém mà không thấy những điều làm chưa tốt”.

Trường hợp của Hoàng Hường là minh chứng điển hình cho hiện tượng “KOL doanh nhân” thời mạng xã hội, không chỉ bán hàng, mà còn bán hình ảnh, bán sự hào nhoáng, dùng phô trương tài sản để tạo niềm tin. Những sản phẩm như nước súc miệng, viên uống xương khớp, hoạt huyết, thực phẩm sinh lý, giảm cân, làm đẹp vốn không xa lạ trên thị trường, nhưng được bà thổi phồng thành “phép màu” nhờ kỹ năng livestream và chiêu trò marketing.