TPHCM 24/7: Bất ngờ lý do hàng nghìn hộp TPCN bị vứt; Hai TikToker bị bắt

TPO - Giám đốc nói lý do vứt bỏ hàng nghìn hộp thực phẩm chức năng; Phát hiện gần 70 tấn nội tạng, thịt động vật không rõ nguồn gốc; Bắt 2 đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Trung tướng Lê Hồng Nam,... là những thông tin đáng chú ý ở TPHCM trong tuần.

Giám đốc nói lý do vứt bỏ hàng nghìn hộp thực phẩm chức năng

Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03), Công an TPHCM đang làm việc với nhiều người liên quan trong vụ đổ trộm số lượng lớn thuốc, thực phẩm chức năng ở khu đất trống trên đường Nguyễn Văn Linh, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định người tổ chức tiêu hủy số hàng là ông N.P.S. (36 tuổi, ngụ quận 12), giám đốc Công ty TNHH SKX NC có địa chỉ tại quận 12, TPHCM.

Ông S. thừa nhận nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thiết bị y tế qua các nền tảng thương mại điện tử như Shopee, Lazada, TikTok Shop và một trang web bán thuốc.

Nguồn gốc số thực phẩm chức năng bị tiêu hủy được xác định do ông S. mua lại từ ông Đ.V.A. (44 tuổi), đại diện Công ty cổ phần liên doanh V.P, có trụ sở ở Hà Nội, chi nhánh tại quận 12, TPHCM.

Cuối tháng 4, qua phương tiện truyền thông, ông S. phát hiện 2 công ty trên bị Bộ Công an điều tra về hành vi “Kinh doanh thực phẩm chức năng giả”. Thế nên ông S. đã thu hồi sản phẩm mang đi tiêu hủy. (XEM CHI TIẾT)

Bắt 2 đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Trung tướng Lê Hồng Nam, nguyên Giám đốc Công an TPHCM

Công an TPHCM vừa phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa, Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ Trần Như Phước (SN 1987, quê Khánh Hòa) và Ngô Sơn Hà (SN 1974, quê Lâm Đồng) để điều tra, làm rõ về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Cơ quan điều tra lấy lời khai đối với Trần Như Phước. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo đó, ngày 1/6, Trung tướng Lê Hồng Nam, nguyên Giám đốc Công an TPHCM đã nghỉ chờ hưởng chế độ hưu theo đúng quy định của Đảng và của ngành Công an.

Tuy nhiên, trong những ngày qua, đối tượng Phước và Hà đăng tải nhiều video clip sử dụng hình ảnh của lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ, ngành, của lãnh đạo Công an TPHCM… có tiêu đề "giật gân" để thu hút sự chú ý với nội dung xuyên tạc về công tác cán bộ từ Trung ương đến địa phương.

Các video clip thu hút hàng ngàn lượt xem, tương tác; gây phức tạp, hoang mang dư luận; ảnh hưởng đến uy tín của Trung tướng Lê Hồng Nam nói riêng và của ngành công an nói chung. (XEM CHI TIẾT)

Lấy lời khai người đạp ngã nam thanh niên đi xe máy

Công an phường Trường Thọ (TP Thủ Đức) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lấy lời khai, lập hồ sơ xử lý đối với T.T.A. (19 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) về hành vi đạp ngã nam thanh niên đi xe máy trên đường.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là anh L.M.T., 24 tuổi, quê Đồng Tháp.

Theo thông tin ban đầu, anh T. điều khiển xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Văn Bá, hướng từ ngã tư Bình Thái đến cầu Rạch Chiếc.

Khi qua phường Trường Thọ (TP Thủ Đức), anh T. bất ngờ bị một người đàn ông chạy cùng chiều từ phía sau vượt lên, vung chân đạp mạnh vào xe. Cú đạp mạnh khiến anh T. ngã xuống đường, bị xước tay và chân. Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã hỗ trợ đưa anh T. và xe vào lề đường để sơ cứu. (XEM CHI TIẾT)

Phát hiện gần 70 tấn nội tạng, thịt động vật không rõ nguồn gốc

Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TPHCM vừa kiểm tra một công ty kinh doanh thực phẩm tại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh và xác định tại kho lạnh công ty đang lưu chứa hơn 61,5 tấn nội tạng và thịt động vật không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật.

Tổ công tác xác định tất cả hàng hoá được đựng trong các thùng carton và có dán nhãn in chữ nước ngoài, không có dán nhãn phụ tiếng Việt và không có hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Hiện PC03 đang tạm giữ tất cả hàng hoá nêu trên để xác minh, xử lý theo quy định. (XEM CHI TIẾT)

102 phường, xã mới đồng loạt ‘chạy thử’

TPHCM vừa tổ chức vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền cấp xã ở tất cả 102 phường, xã mới. Tại buổi thử nghiệm, các tình huống nghiệp vụ cụ thể đã được đưa ra.

Điển hình như văn bản được chuyển đến Trung tâm chuyển đổi số thành phố, từ trung tâm này, văn bản được chuyển đến UBND các phường, xã. Khi văn bản đến các phường, xã, Chánh văn phòng UBND sẽ gửi Chủ tịch UBND để xin ý kiến. Sau đó, Chủ tịch UBND sẽ phân công lãnh đạo phòng chuyên môn xử lý và chuyên viên phòng chuyên môn giải quyết cụ thể các vấn đề.

Sau buổi vận hành thử nghiệm, các phường, xã sẽ báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm và họp rút kinh nghiệm với các cấp lãnh đạo. TPHCM cũng phân công cho nhiều lãnh đạo chủ chốt đến trực tiếp tại các phường để chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện.

Lộ trình lưu thông khi cấm xe qua đường hầm sông Sài Gòn

Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM vừa phát đi thông báo về việc điều chỉnh phân luồng giao thông tại đường hầm sông Sài Gòn để đảm bảo công tác an ninh trật tự, trật tự, an toàn giao thông phục vụ công tác vận hành hệ thống chữa cháy tự động.

Cụ thể, từ 23h ngày 27/6 đến 4h ngày 28/6, cấm các phương tiện lưu thông qua đường hầm sông Sài Gòn.

Các phương tiện di chuyển hướng từ TP Thủ Đức sang quận 1 lưu thông theo lộ trình: đường Mai Chí Thọ - đường Tố Hữu - đường R12 - Cầu Ba Son - đường Lê Duẩn - đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - đường Võ Văn Kiệt.

Các phương tiện di chuyển hướng từ quận 1 sang TP Thủ Đức lưu thông theo lộ trình: đường Võ Văn Kiệt - đường song hành Võ Văn Kiệt - đường Võ Văn Kiệt - đường Tôn Đức Thắng - cầu Ba Son - đường R12 - đường Tố Hữu - đường Mai Chí Thọ.

Cảnh chưa từng thấy tại những 'thiên đường mua sắm' ở TPHCM

Nhiều khu chợ, trung tâm thương mại vốn được mệnh danh là “thiên đường mua sắm” tại TPHCM hiện đang trong tình trạng hàng loạt ki-ốt cửa đóng then cài, trùm bạt kín mít.

Ghi nhận tại trung tâm thương mại Saigon Square, khi có khách quen, tiểu thương mở hé cửa để bán hàng rồi nhanh chóng đóng sập lại, hoặc đưa hàng lên bán online, khi có khách đặt hàng, họ giao shipper vận chuyển tận nơi.

Tình trạng tiểu thương đóng cửa bắt đầu từ việc quản lý thị trường TPHCM kiểm tra hồi cuối tháng 5/2025, thu giữ hàng nghìn sản phẩm thời trang nghi giả, nhái. Mặc dù đóng cửa nhưng nhân viên bán hàng vẫn ngồi túc trực xung quanh nhiều ngày qua. (XEM CHI TIẾT)