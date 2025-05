TPHCM 24/7: Ca COVID-19 tăng vọt, có người tử vong; Tin mới vụ bỏ thi thể mẹ ngoài đường

TPO - 2 người tử vong, số ca mắc COVID-19 tăng gấp ba lần; Truy nã hai đối tượng ‘dân anh chị’ tham gia trong hỗn chiến tại tiệc cưới; Tin mới vụ bỏ thi thể mẹ ngoài đường,... là những thông tin đáng chú ý ở TPHCM trong tuần.

2 người tử vong, số ca mắc COVID-19 tăng gấp ba lần

Từ đầu năm 2025 đến nay, TPHCM ghi nhận 204 ca COVID-19, trong đó có 54 ca nhập viện. Đáng chú ý, tuần 21 ghi nhận 79 ca mới – tăng gần ba lần so với mức trung bình các tuần trước.

Trong số các ca nặng, có 3 người phải hồi sức tích cực, 2 người đã tử vong. Biến thể chiếm ưu thế là NB.1.8.1 – thuộc nhóm cần theo dõi, đã lan rộng ở nhiều quốc gia. Ngành y tế TPHCM yêu cầu không chủ quan, nhất là với người cao tuổi và người có bệnh nền. (XEM CHI TIẾT)

Truy nã hai đối tượng ‘dân anh chị’ tham gia trong hỗn chiến tại tiệc cưới

Công an TPHCM vừa ra quyết định truy nã Lê Kim Long Vũ (hay còn gọi là Vũ “mụn”, SN 1983, ngụ quận 3) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, cơ quan công an cũng ra quyết định truy nã Ngô Văn Dũng (còn gọi là Dũng “AK”; SN 1995, quê Hà Nam, ngụ quận Bình Thạnh) về cùng tội danh.

Đây là hai đối tượng liên quan đến vụ hai nhóm giang hồ hỗn chiến ở tiệc cưới tại trung tâm hội nghị White Palace nằm trên đường Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận.

Quá trình điều tra, truy xét, ngày 4/10/2024, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) đã bắt tạm giam là 2 người cầm đầu trong vụ án trên là Hoàng Đức Trung và Nguyễn Hòa Nam.

Theo cơ quan điều tra, Nam “cây thị” và Trung “mọi” là 2 nhân vật có “số má” trong giới "anh chị xã hội" ở TPHCM và có mâu thuẫn với nhau từ trước.

PC02 kêu gọi Lê Kim Long Vũ, Ngô Văn Dũng cùng nhiều đối tượng khác ra trình diện. Tuy nhiên, Dũng và Vũ đều bỏ trốn, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã phát lệnh truy nã.

Công an cũng đề nghị Ngô Văn Dũng, Lê Kim Long Vũ hoặc những ai biết hai người này ở đâu, nhanh chóng liên hệ PC02 (459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1) hoặc để cung cấp thông qua số điện thoại 069.318.7200. (XEM CHI TIẾT)

Bắt khẩn cấp tài xế vi phạm nồng độ cồn chống đối làm CSGT gãy tay

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã bắt khẩn cấp Lê Chí Phong (SN 1978, quê tỉnh Vĩnh Long) để điều tra, làm rõ hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Thông tin ban đầu, tối 22/5, tổ công tác tuần tra kiểm soát và tổ xử lý chuyên đề nồng độ cồn thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đường Trần Đại Nghĩa (huyện Bình Chánh) thì phát hiện Lê Chí Phong điều khiển xe mô tô có biểu hiện say xỉn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, ông Phong không chấp hành, xuống xe bỏ chạy nên một cán bộ CSGT trong tổ công tác đã áp sát khống chế.

Trong quá trình khống chế, ông Phong chống cự, vùng vẫy khiến một cán bộ CSGT bị té ngã và gãy tay. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã bắt giữ, đưa ông Phong về trụ sở công an làm việc. Qua kiểm tra, ông Phong có nồng độ cồn trong hơi thở là 0,249 mg/l. Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý. (XEM CHI TIẾT)

Người phụ nữ tử vong sau khi nâng ngực, hút mỡ tại bệnh viện thẩm mỹ

Thanh tra Sở Y tế TPHCM thông tin, cơ quan này đang tiến hành các bước điều tra, xử lý liên quan đến một trường hợp tử vong vì sự cố y khoa nghiêm trọng sau phẫu thuật thẩm mỹ trên địa bàn.

Trước đó, Sở Y tế TPHCM nhận được báo cáo sự cố y khoa về trường hợp bệnh nhân P.T.T.D. (32 tuổi, giới tính nữ) tử vong do phẫu thuật nâng ngực và hút mỡ bắp tay tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thẩm mỹ Paris, địa chỉ số 84A Bà Huyện Thanh Quan, phường 9, quận 3.

Ngay sau khi nhận thông tin, Sở Y tế đã thành lập Tổ công tác để đánh giá nhanh quá trình tiếp nhận, điều trị, phẫu thuật, xử trí cấp cứu khi người bệnh trở nặng…

Khi Tổ công tác đến bệnh viện, vụ việc cũng đang được Công an TPHCM thụ lý điều tra, niêm phong hồ sơ bệnh án. Thanh tra Sở Y tế sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng để làm rõ và xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có).

Thăng bậc hàm, nâng bậc lương cho 5.000 cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM

Công an TPHCM vừa tổ chức lễ trao quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương đối với lãnh đạo, chỉ huy Công an TPHCM năm 2025. Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM, chủ trì buổi lễ.

Trong năm nay, Công an TPHCM có hơn 80 lãnh đạo, chỉ huy và gần 5.000 cán bộ, chiến sĩ được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương theo quy định.

Trung tướng Lê Hồng Nam chúc mừng toàn thể cán bộ, chiến sĩ được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương trong dịp này. Đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an và Công an TPHCM đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an Nhân dân.

Tin mới vụ con trai quấn thi thể mẹ đem vứt ngoài đường

Liên quan đến vụ con trai quấn thi thể mẹ, đem vứt ra đường ở TPHCM, hiện gia đình đã hoàn tất hậu sự cho bà N.T.C.T. (63 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM). Phía Công an TPHCM đã có thông báo kết quả khám nghiệm và xác định rõ, bà T. tử vong do bệnh lý.

Người con trai gói thi thể mẹ, vứt ra đường là N.N.C. (27 tuổi) sau khi hợp tác với cơ quan điều tra đã trở lại công việc thường ngày. Anh C. là con duy nhất của bà T. và ông Nguyễn Hữu Bôn (62 tuổi), anh làm nhân viên bảo vệ cho một bệnh viện gần nhà.

Ông Bôn cho biết, vợ chồng và con trai sống tại căn nhà nhỏ ở hẻm 207 đường Bạch Đằng, quận Bình Thạnh 25 năm nay. Bà T. từ trước đến nay có bệnh về thần kinh, rối loạn tiền đình, viêm phổi nên chỉ ở nhà nội trợ. 3 tháng trở lại đây, bà T. nằm liệt một chỗ.

Ông Bôn khẳng định, con trai ông cũng có gen của mẹ, thần kinh không bình thường. “Việc con trai gói ghém thi thể mẹ trong chăn, mền vứt ra đường, tôi cũng hiểu phần nào câu chuyện, bởi vì tính khí nó không như người bình thường. Ban đầu tôi giận nhưng khi con giải thích là do hoảng loạn nên cũng thương nó", người đàn ông chia sẻ.

Xe máy bị cấm tuyệt đối vào cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây

Sở Xây dựng TPHCM vừa có thông báo điều chỉnh giao thông trên đường dẫn cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây.

Theo đó, từ ngày 7/6, xe máy bị cấm lưu thông trên đường dẫn cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây, đoạn từ nút giao An Phú đến đường Võ Chí Công (hay còn gọi là nút giao Vành đai 2) theo 2 hướng lưu thông.

Sở Xây dựng hướng dẫn lộ trình thay thế: đường Võ Chí Công → đường Nguyễn Duy Trinh → đường Đỗ Xuân Hợp → đường song hành phải cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây – đường Mai Chí Thọ và ngược lại. (XEM CHI TIẾT)

Chiếu sáng mỹ thuật cầu Mống, Bảo tàng, Nhà thiếu nhi TPHCM

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP HCM (chủ đầu tư), Bảo tàng thành phố, Nhà thiếu nhi, cầu Mống được đầu tư hệ thống chiếu sáng mỹ thuật tạo điểm nhấn cảnh quan ở trung tâm TPHCM trong tháng 6 với kinh phí 50 tỷ đồng. Dự kiến, việc chiếu sáng mỹ thuật cho 3 công trình này sẽ hoàn thành trong năm nay.

Hệ thống chiếu sáng mỹ thuật tại cầu Mống bắc qua rạch Bến Nghé (quận 1, 4) sẽ thay đổi màu theo kịch bản, phù hợp không gian, cảnh quan khu vực. Còn ở Bảo tàng thành phố và Nhà thiếu nhi, hệ thống đèn sẽ thay đổi màu nhẹ nhàng hơn, tạo tính trang nghiêm.

Ngoài các địa điểm trên, một số công trình bảo tồn khác ở TP HCM cũng sẽ được đầu tư hệ thống chiếu sáng mỹ thuật mới, như: Cột cờ Thủ Ngữ, chợ Bến Thành, Bảo tàng Tôn Đức Thắng.