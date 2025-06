Kết quả kiểm tra các cửa hàng C.P ở Bình Dương; Loạt thuốc, TPCN bỗng thành rác ven đường

TPO - Sinh viên y mất tích sau khi tài khoản 'bay' 7 tỷ đồng; Thuốc, thực phẩm chức năng bị vứt thành đống ven đường ở TPHCM; Nữ đại gia Vũng Tàu bị phạt 14,5 năm tù vì cho vay lãi nặng gần 1.000 tỷ đồng và rửa tiền,...là những thông tin phía Nam đáng chú ý trong tuần.

Sinh viên y mất tích khi tài khoản 'bay' 7 tỷ đồng

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch mới đây nhận được đơn trình báo của gia đình sinh viên T. đang học năm thứ 6. Theo đơn trình báo, T. gọi điện về cho mẹ nói về việc nhà trường chọn đi giao lưu sinh viên quốc tế tại Cộng hòa Liên bang Đức và nhờ gia đình nộp tiền vào tài khoản để sao kê, nộp cho trường làm hồ sơ.

Ngày 26/5, gia đình chuyển vào tài khoản của T. 1,5 tỷ đồng. T. đã gửi về danh sách sao kê có 10 sinh viên và nói trường sẽ ưu tiên cho 5 sinh viên có tài khoản sao kê nhiều nhất để nhận học bổng đi du học. Sau nhiều lần T. yêu cầu, gia đình gửi thêm 3 lần nữa với 4,5 tỷ đồng vào tài khoản của sinh viên này.

Do nghi ngờ, gia đình T. nhờ người quen trong ngân hàng kiểm tra số dư trong tài khoản của T. mới biết trong tài khoản không còn tiền và T. cũng mất liên lạc. Sau nhiều ngày tìm kiếm, gia đình đã tìm được sinh viên T. Hiện tại, sức khỏe tinh thần của em vẫn chưa ổn định.

Đại diện Trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết, sinh viên T. bị lừa do tin vào một văn bản giả mạo về chương trình giao lưu sinh viên quốc tế. Con dấu và chữ ký của Phó Hiệu trưởng trong văn bản trên bị làm giả.

Thuốc, thực phẩm chức năng bị vứt thành đống ven đường ở TPHCM

Các hộp thực phẩm chức năng, vỉ thuốc, tuýp dạng lỏng chất thành đống nằm rải rác ở bãi đất trống cạnh đường Nguyễn Văn Linh (xã Phong Phú, huyện Bình Chánh). Hầu hết sản phẩm còn hạn sử dụng đến năm 2026 và 2028.

Ngoài tiếng Việt, trên nhiều vỏ hộp còn ghi chữ Hàn, Nhật và Anh... ghi nơi sản xuất tại nhà máy có địa chỉ ở Hà Nội. Bao bì, nhãn mác vẫn còn mới, còn nguyên tem dán.

Trên bao bì của hơn 10 loại thực phẩm chức năng có ghi nhiều công dụng như: cung cấp vitamin cho phụ nữ mang thai và cho con bú, chiết xuất nhung hươu bổ thận tráng dương, cao xương ngựa bạch bổ xương khớp, sụn cá mập bổ não, tuýp uống bổ sung vitamin C... Ngoài ra còn có một số loại thuốc trị bệnh xương khớp.

Chiếm nhiều nhất trong số này còn có nhiều loại thực phẩm bổ sung cho trẻ em với nội dung trên hộp giúp bé ăn ngon - ngủ tốt, bổ sung DHA, canxi để phát triển trí tuệ, thể chất... (XEM CHI TIẾT)

Xử phạt bác sĩ đăng thông tin sai sự thật về bệnh viện ở TPHCM

Phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Tăng Hà Nam Anh (SN 1974, bác sĩ, ngụ quận Phú Nhuận) về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Theo quy định, ông Nam Anh bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

Ông Anh hiện đang làm việc tại Phòng khám Xương Khớp Việt, quận Phú Nhuận. Qua tài khoản Facebook “Tang Ha Nam Anh”, ông Anh đăng tải bài viết với nội dung chưa được kiểm chứng, sai sự thật về bệnh viện đa khoa Tâm Anh.

Làm việc với cơ quan công an, ông Anh đã thừa nhận hành vi vi phạm, gỡ bỏ bài viết vi phạm, chấp hành hình thức xử lý theo quy định của pháp luật và cam kết không tái phạm. (XEM CHI TIẾT)

Nữ đại gia Vũng Tàu bị phạt 14,5 năm tù vì cho vay lãi nặng gần 1.000 tỷ đồng và rửa tiền

Bà Lâm Thị Thu Trà (vợ của diễn viên Kinh Quốc) là người có máu mặt trong giới “tín dụng đen” ở Bà Rịa - Vũng Tàu vừa bị toà tuyên 14 năm 6 tháng tù về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Rửa tiền”. Nữ đại gia này bị cáo buộc đã cho vay lãi nặng với tổng số tiền gần 1.000 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, bà Trà hoạt động trong lĩnh vực tín dụng đen. Trong thời gian từ năm 2018 - 2020, nữ đại gia này đã cho nhiều người vay tiền với mức lãi từ 3.000 - 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Khi người vay không trả lãi đúng hạn, khoản tiền này được cộng dồn vào gốc, lập hợp đồng vay mới và tiếp tục tính lãi theo cách tương tự.

Tổng số tiền gốc bị cáo Trà cho 7 người vay là gần 1.000 tỷ đồng. Quá trình cho vay, những người vay đã trả cho bà Trà tổng số tiền hơn 1.054 tỷ đồng. Số tiền bị cáo Trà thu lợi bất chính từ việc cho vay là hơn 116 tỷ đồng. (XEM CHI TIẾT)

Kiểm tra loạt cửa hàng C.P tại Bình Dương sau thông tin thịt bẩn

Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương vừa tổ chức đoàn kiểm tra đột xuất hoạt động kinh doanh của các cơ sở Công ty C.P Việt Nam. Động thái này được thực hiện sau khi trên mạng xã hội xuất hiện thông tin lùm xùm liên quan sản phẩm của doanh nghiệp này tại một cơ sở ở tỉnh Sóc Trăng bị tố bán thịt heo bẩn.

Theo đó, Bình Dương lập 2 đoàn công tác tiến hành kiểm tra 9 cửa hàng của C.P. Việt Nam ở Thuận An, Dĩ An, Thủ Dầu Một, Tân Uyên và Bến Cát.

Theo đánh giá ban đầu của Chi cục Thú y tỉnh Bình Dương, các cửa hàng kinh doanh của C.P Việt Nam trên địa bàn chấp hành tốt quy định, chưa phát hiện sai phạm. (XEM CHI TIẾT)

Sập giàn giáo trong khu du lịch ở Đồng Nai, 2 người tử vong

Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai vừa báo cáo UBND tỉnh và Bộ Xây dựng về vụ tai nạn nghiêm trọng trong Khu du lịch Sơn Tiên tại TP Biên Hòa (Đồng Nai) làm 2 công nhân tử vong.

Theo đó, vụ tai nạn sập giàn giáo cao khoảng 8m xảy ra tại công trường đang thi công mái vòm hình hoa trong Khu du lịch Sơn Tiên.

Trong lúc thi công, giàn giáo bị sập khiến ông Nguyễn Văn Hùng (SN 1975, quê Đồng Nai) và ông Bùi Văn Mạnh (SN 1963, quê Thái Bình) bị thương nặng, nguy kịch được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, các nạn nhân đã không qua khỏi. Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ việc. (XEM CHI TIẾT)

Đường dây chiêu dụ đầu tư tiền ảo, lừa đảo gần 10.000 tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 5 người để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Nguyễn Quốc Hùng (41 tuổi), Bùi Thị Thanh Nga (34 tuổi, cùng ngụ ở Hà Nội), Hồ Long Trí (45 tuổi, ngụ TPHCM), Đinh Hữu Hay (34 tuổi, ngụ Bình Định) và Thân Văn Hiệp (43 tuổi, ngụ Đồng Nai).

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, nhóm người trên hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng, với thủ đoạn lập sàn giao dịch tiền ảo (MTC - Matrix Chain), lôi kéo nhiều người ở các tỉnh, thành trên cả nước tham gia với vai trò là nhà đầu tư tiền ảo.

Thông qua tổ chức các sự kiện quảng bá, xây dựng hệ thống theo hình thức đa cấp, phân chia theo khu vực 3 miền từ Bắc vào Nam, nhóm người trên đã quảng bá tiềm năng, lợi nhuận siêu khủng từ đầu tư tiền ảo (dù đồng tiền không giá trị). Hàng chục nghìn người bị dụ dỗ đã đầu tư với số tiền gần 10.000 tỷ đồng. (XEM CHI TIẾT)

Bắt tạm giam cụ ông dâm ô nữ sinh 13 tuổi ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hồ Ngư (72 tuổi, ngụ xã Cù Bị, huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu), để điều tra về hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi. Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Đức đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Hồ Ngư.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Ngư là giáo viên về hưu. Nhiều năm qua, ông Ngư nhận dạy kèm miễn phí cho một nữ sinh 13 tuổi ở cạnh nhà.

Trong hai ngày 29 và 30/4, ông Ngư đã hai lần dùng tay sờ vào vùng nhạy cảm của nữ sinh này. Có lần, bé gái phản ứng thì ông này rút tay ra. Sau khi về nhà, nữ sinh kể lại hành vi của ông Ngư với gia đình. Bố mẹ nữ sinh đã làm đơn trình báo cơ quan công an địa phương.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều tra, làm rõ.