Hai xe tải tông trực diện trên quốc lộ, hai người tử vong

TPO - Vụ va chạm giữa hai xe tải trên quốc lộ 20 ở tỉnh Lâm Đồng khiến hai người tử vong và hai người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn nói trên xảy ra vào khoảng 3h20 ngày 25/1, trên quốc lộ 20 đoạn qua xã Bảo Lâm 2, tỉnh Lâm Đồng.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe tải do tài xế L.H.S. (42 tuổi, trú tỉnh Đồng Nai) điều khiển, trên xe có phụ xe H.T.T. (28 tuổi, trú TP.HCM) lưu thông theo hướng TPHCM - Đà Lạt. Khi đến khu vực trên, xe tải bất ngờ va chạm trực diện với một xe tải chạy hướng ngược lại do anh N.Đ.T. (37 tuổi, trú tỉnh Lâm Đồng) điều khiển.

Cú va chạm mạnh khiến anh N.Đ.T. cùng người đi cùng xe là N.V.K. (26 tuổi, trú TPHCM) tử vong tại chỗ. Tài xế L.H.S. và phụ xe H.T.T. bị thương và được đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông và các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Lâm Đồng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý, phân luồng giao thông và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.