Tiến hành 67 cuộc thanh tra với Cà Mau

TPO - Theo kế hoạch, năm nay Thanh tra Chính phủ tiến hành 67 cuộc thanh tra tại tỉnh Cà Mau, trọng tâm vào quản lý tài chính, tài sản công, dự án đầu tư và công tác thu chi ngân sách.

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kế hoạch thanh tra năm 2026, trong đó có 67 cuộc thanh tra chính thức tại tỉnh Cà Mau. Theo đó, các cuộc thanh tra tập trung vào việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản đối với các doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh, công tác sắp xếp, xử lý tài sản công, thực hiện một số dự án đầu tư, công tác thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành 67 cuộc thanh tra tại tỉnh Cà Mau.

Một điểm đáng chú ý trong kế hoạch là nội dung thanh tra liên quan đến "những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp" tại Cà Mau.

Mục đích của việc thanh tra là kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những yếu kém, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước, xử lý nghiêm minh, đúng quy định pháp luật đối với tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Bên cạnh đó, qua thanh tra cũng tăng cường công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, tổ chức thực hiện hiệu quả các quy định của pháp luật về thực hiện kết luận thanh tra, đặc biệt chú trọng nâng cao tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản do vi phạm pháp luật, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gây ra.