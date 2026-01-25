16 chủ tịch UBND tỉnh, thành phố là Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIV

TPO - Đại hội XIV của Đảng, diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ 19-23/1, bầu ra 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV, trong đó 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Đáng chú ý, có 16 Ủy viên Trung ương khoá XIV là chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố.

Thông tin Ủy viên Trung ương là chủ tịch UBND tỉnh thành

Trong tổng số 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV, có 113 Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII tái cử, 87 người lần đầu trúng cử Ban Chấp hành Trung ương.

Có 179 ủy viên là nam (trong đó 159 là ủy viên chính thức), 21 ủy viên là nữ (đều là ủy viên chính thức). Ủy viên chính thức trẻ nhất 46 tuổi; Ủy viên dự khuyết trẻ nhất là 38 tuổi.

Trong danh sách 180 Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV, có 123 ủy viên thuộc khối các cơ quan Trung ương; 57 ủy viên thuộc khối địa phương.

Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt các Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIV phát biểu nhận nhiệm vụ trước Đại hội XIV. Ảnh: Như Ý.



Một số địa phương có nhiều nhân sự tham gia Trung ương. Trong đó, TPHCM là địa phương có nhiều Ủy viên Trung ương nhất, với 6 người gồm cả chính thức và dự khuyết. TP. Hà Nội và Thanh Hóa cùng có 3 Ủy viên Trung ương, trong khi TP. Cần Thơ và TP. Hải Phòng mỗi nơi có 2 Ủy viên Trung ương.

Đáng chú ý, có 16 Ủy viên Trung ương là chủ tịch UBND tỉnh, thành phố, gồm: Đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; đồng chí Phạm Đức Ấn - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng; đồng chí Lê Ngọc Châu - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng; đồng chí Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TPHCM; đồng chí Nguyễn Hoàng Giang - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; đồng chí Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; đồng chí Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; đồng chí Phạm Quang Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên; đồng chí Trần Phong - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; đồng chí Vũ Đại Thắng - Chủ tịch UBND TP Hà Nội; đồng chí Nguyễn Khắc Toàn - Chủ tịch UBND TP. Huế; đồng chí Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; đồng chí Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình; đồng chí Vương Quốc Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên; đồng chí Trần Duy Đông - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (dự khuyết); đồng chí Lê Hải Hòa - Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng (dự khuyết).

6 Ủy viên Trung ương là chủ tịch HĐND tỉnh, thành phố, gồm: Đồng chí Cao Thị Hòa An - Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk; đồng chí Tôn Ngọc Hạnh - Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh; đồng chí Võ Văn Minh - Chủ tịch HĐND TPHCM; đồng chí Đồng Văn Thanh - Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ; đồng chí Nguyễn Minh Dũng - Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long (dự khuyết).

Lãnh đạo các ban Đảng Trung ương trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV: Ban Tổ chức Trung ương (7 đồng chí, có 2 phó ban kiêm nhiệm); Ủy ban Kiểm tra Trung ương (7 đồng chí); Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (6 đồng chí, có 1 phó ban kiêm nhiệm); Ban Nội chính Trung ương (4 đồng chí); Ban Chính sách, chiến lược Trung ương (3 đồng chí).



9 đồng chí lần đầu tham gia Bộ Chính trị

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khoá XIV đã bầu 19 đồng chí vào Bộ Chính trị khoá XIV, bầu 3 đồng chí vào Ban Bí thư khoá XIV. Trong 19 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khoá XIV, có 10 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khoá XIII tái cử.

Danh sách các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khoá XIV. Đồ họa: Thu Trang.



10 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII tái cử vào Bộ Chính trị khóa XIV, gồm: Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Chủ tịch Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa.

9 đồng chí lần đầu tham gia Bộ Chính trị, gồm: Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng.

Trong 9 đồng chí lần đầu tham gia Bộ Chính trị, có 4 đồng chí là Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, sau khi tái cử Trung ương khóa XIV được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu vào Bộ Chính trị khóa XIV, gồm đồng chí Trịnh Văn Quyết, đồng chí Lê Hoài Trung, Lê Minh Trí, đồng chí Trần Lưu Quang.

Với Ban Bí thư, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã biểu quyết thông qua số lượng Ban Bí thư khóa XIV gồm 13 thành viên, trong đó có 10 Ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 3 đồng chí được bầu mới tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, gồm: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng.