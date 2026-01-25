Miền Bắc mưa rét kéo dài

TPO - Hôm nay và ngày mai (25-26/1), khu vực miền Bắc trời nhiều mây, âm u, có mưa nhỏ rải rác vào đêm và sáng. Ngày 27/1, mưa nhỏ kéo dài cả ngày. Trời tiếp tục rét, vùng núi rét đậm, rét hại, riêng Tây Bắc Bộ hửng nắng nhẹ vào trưa chiều.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Trời rét, riêng vùng núi và trung du trời rét đậm, có nơi rét hại

Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, vùng núi 9-12 độ C, có nơi dưới 9 độ. Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại, riêng Điện Biên, Lai Châu trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, có nơi dưới 8 độ C. Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ C, khu Tây Bắc 21-24 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17-19 độ C.

Miền Bắc tiếp tục hình thái thời tiết nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác.

Dự báo ngày mai (26/1), miền Bắc tiếp tục rét, vùng núi rét đậm rét hại, trời nhiều mây, có mưa nhỏ vào đêm và sáng. Từ đêm 26 và ngày 27/1, trời mưa rải rác cả ngày, nền nhiệt tiếp tục thấp với nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, cao nhất 16-19 độ C, vùng núi thấp hơn.

Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, phía Nam có nơi trên 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, phía Nam 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi, Gia Lai (Bình Định cũ) nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng và đêm trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 25-28 độ C.

Dự báo khu vực Thanh Hoá - Huế rét kéo dài. Trong các ngày 28-29/1 và 31/1-2/2, các tỉnh/thành phố Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi, Bình Định cũ sẽ có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Từ Phú Yên cũ đến Bình Thuận cũ trời nắng, ít mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-24 độ C, cao nhất 28-30 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Miền Đông sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất miền Đông 19-22 độ C, miền Tây 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất miền Đông 31-33 độ C, miền Tây 29-31 độ C.

TPHCM ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm se lạnh với nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C, cao nhất 30-32 độ C.

Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì nhiều ngày tới ở Tây Nguyên và Nam Bộ.