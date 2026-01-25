Ám ảnh tai nạn pháo, một tiếng nổ hủy hoại cả cuộc đời

TPO - Tết là mùa vui đoàn viên nhưng cũng là thời điểm tai nạn ở trẻ em gia tăng đột biến. Trong số đó, tai nạn do pháo nổ được các bác sĩ cảnh báo là “thảm họa thực sự” để lại những tổn thương kinh hoàng, di chứng suốt đời cho trẻ. Nhiều ca nhập viện với khuôn mặt biến dạng, bàn tay nát vụn, thậm chí tử vong.

Ngày 25/12, thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, tại đây vừa tiếp nhận, điều trị cho một trường hợp bị tai nạn pháo nổ đặc biệt nguy hiểm. Bệnh nhi là bé trai 13 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai nhập viện trong tình trạng bỏng nặng, cháy đen vùng đầu mặt sau khi chơi pháo mua trên mạng xã hội. Khai thác bệnh sử ghi nhận, trước đó cậu bé đặt mua pháo trên mạng xã hội, khi đốt pháo chơi do khoảng cách quá gần hỏa khí do pháo gây ra đã khiến bệnh nhi bị bỏng nặng.

Theo BS CKII Bùi Hải Trung, Phó khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Nhi Đồng 2, dù pháp luật Việt Nam đã nghiêm cấm sản xuất, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, nhưng tai nạn pháo ở trẻ em vẫn liên tục xảy ra, đặc biệt ở nhóm trẻ nam từ 8 đến 16 tuổi. Sự hiếu kỳ, tâm lý thích thử nghiệm, tụ tập bạn bè cùng với các video hướng dẫn chế tạo pháo tràn lan trên mạng xã hội đã đẩy trẻ vào nguy hiểm chết người.

Tai nạn pháo nổ thường xảy ra vào dịp Tết là nguyên nhân khiến nhiều trẻ rơi vào cảnh tàn phế

Tai nạn có thể xảy ra ngay trong quá trình chế tạo pháo. Bác sĩ dẫn lại một trường hợp đau lòng từng nhập cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, bệnh nhi là nhóm bé trai ngụ tại Lâm Đồng, trước khi nhập viện trẻ tự mua hóa chất, dùng máy xay sinh tố để trộn thuốc pháo. Vụ nổ xảy ra ngay lúc xay, các mảnh thủy tinh văng tung tóe, ghim khắp mặt, ngực, bụng, tay chân các bé. Vụ việc khiến nhiều trẻ bị thương nặng, trong đó có một trường hợp tử vong.

Theo BS Trung, tai nạn pháo thường gây bỏng nặng vùng mặt, cổ, tay, kèm theo dị vật kim loại hoặc mảnh vỡ găm sâu vào cơ thể, chảy máu ồ ạt. Nặng hơn, trẻ có thể mất chi, mù mắt, hoặc tử vong. Những trẻ sống sót thường phải đối mặt với di chứng suốt đời, cả về thể chất lẫn tâm lý. “Không chỉ là nỗi ám ảnh của trẻ, tai nạn pháo còn trở thành cú sốc tinh thần kéo dài với cả gia đình, khi chứng kiến con mình từ một đứa trẻ khỏe mạnh trở thành người khuyết tật” – BS Trung nói.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi trẻ bị tai nạn pháo, việc sơ cứu ban đầu đúng cách có vai trò quan trọng. Với những trẻ bị bỏng do hỏa khí, người sơ cứu cần xối nước sạch, nước mát liên tục để giảm nhiệt, che phủ vết thương bằng gạc hoặc vải sạch, tuyệt đối không bôi các chất theo mẹo truyền miệng như kem đánh răng, dầu, nước mắm lên vết bỏng vì sẽ khiến tình trạng nhiễm trùng trở nên nặng nề hơn. Với vết thương chảy máu, hoặc máu bắn thành tia, cần băng ép cầm máu, kê cao chi bị thương và nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế.

Để tránh tai nạn do pháo nổ gây ra, BS Trung cảnh báo, pháo không phải đồ chơi. Phụ huynh tuyệt đối không cho trẻ tiếp xúc với pháo, không cho tiền để mua pháo, đồng thời phải giáo dục trẻ nhận thức rõ mức độ nguy hiểm. Một phút chủ quan của người lớn có thể đánh đổi bằng cả cuộc đời của một đứa trẻ.