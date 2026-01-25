Bơm ‘xi măng’ vào đốt sống cứu cụ bà 100 tuổi

TPO - Ở tuổi 100, cơn đau lưng dữ dội do gãy xẹp đốt sống đã khiến cụ bà gần như bất động. Các bác sĩ đã thực hiện phương pháp bơm xi măng vào đốt sống giúp cụ thoát khỏi đau đớn, phục hồi vận động.

Ngày 25/1, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn cho biết, tại đây vừa tiếp nhận, can thiệp cho một trường hợp bị gãy, xẹp đốt sống ở người cao tuổi. Bệnh nhân là cụ N.T.D. (100 tuổi, ngụ tại Lâm Đồng). Theo bệnh sử, trước khi nhập viện, cụ D. không thể tự ngồi dậy, không đi lại được, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc hoàn toàn vào người thân. Đau tăng lên mỗi khi thay đổi tư thế, kéo dài cả ngày lẫn đêm, khiến thể trạng cụ bà suy kiệt nhanh, đối mặt với nguy cơ tử vong.

Tình trạng gãy xẹp đốt sống là nguyên nhân khiến cụ bà thường xuyên đối mặt với những cơn đau dữ dội

Khi đến bệnh viện thăm khám, các bác sĩ ghi nhận cụ bà trong tình trạng đau lưng dữ dội, hạn chế vận động nghiêm trọng. Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh ban đầu, người bệnh được xác định bị gãy xẹp nhiều thân đốt sống trên nền loãng xương nặng – tình trạng thường gặp ở người rất cao tuổi, đặc biệt là phụ nữ.

Do lo ngại rủi ro can thiệp ở tuổi quá cao, gia đình xin tạm hoãn nhập viện điều trị, đưa cụ về nhà theo dõi. Tuy nhiên, chỉ sau một tuần, cơn đau ngày càng trầm trọng, gần như không thể chịu đựng. Người nhà buộc phải đưa cụ quay lại bệnh viện với hy vọng tìm được giải pháp giúp người bệnh giảm đau.

Kết quả chụp MRI cột sống cho thấy cụ bà bị gãy xẹp cấp tính thân đốt sống thắt lưng L3, kèm phù tủy xương. Đây chính là nguyên nhân trực tiếp gây ra cơn đau dữ dội kéo dài. Trường hợp trở nên phức tạp hơn khi người bệnh có tuổi đời rất cao, kèm nhiều bệnh lý nội khoa và nghi ngờ tổn thương u phổi được phát hiện trong quá trình chuẩn bị tiền phẫu.

Trước bài toán khó này, bệnh viện đã tổ chức hội chẩn liên chuyên khoa, tìm giải pháp cứu chữa. Hội đồng chuyên môn thống nhất nhận định, nếu tiếp tục điều trị bảo tồn, người bệnh sẽ phải chịu đau kéo dài và đối mặt nhiều nguy cơ biến chứng do nằm lâu như loét tì đè, viêm phổi, nhiễm trùng tiết niệu, suy kiệt toàn thân.

Từ tình trạng nằm một chỗ, sau can thiệp cụ bà đã có thể đi lại được

BS-CKII Nguyễn Quốc Hùng – khoa Chấn thương Chỉnh hình Cột sống cho biết, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng giữa lợi ích và nguy cơ, hội đồng quyết định lựa chọn phương án can thiệp sớm bằng bơm xi măng sinh học vào đốt sống bị gãy. Mục tiêu không chỉ là giảm đau nhanh chóng mà còn giúp cụ bà sớm phục hồi vận động, hạn chế tối đa các biến chứng nguy hiểm ở người rất cao tuổi.

Sau khi gây tê cho người bệnh, dưới hướng dẫn của hệ thống C-arm, toàn bộ quá trình bơm xi măng sinh học vào thân đốt sống L3 đã được các bác sĩ thực hiện nhanh trong thời gian 23 phút. Người bệnh không bị mất máu và hoàn toàn tỉnh táo trong suốt quá trình can thiệp. Theo các bác sĩ đây là yếu tố đặc biệt quan trọng, giúp đảm bảo an toàn cho một ca điều trị ở tuổi 100.

Chỉ sau 12 giờ sau can thiệp, cụ bà đã có thể ngồi dậy. Một ngày sau, với sự hỗ trợ của kỹ thuật viên vật lý trị liệu, người bệnh bước đi chậm rãi, cơn đau giảm rõ rệt. Cụ được xuất viện chỉ sau 24 giờ điều trị, trong trạng thái tỉnh táo, vận động cải thiện và tinh thần ổn định. Theo BS Quốc Hùng, người bệnh rất cao tuổi, việc giúp giảm đau, phục hồi khả năng ngồi dậy và đi lại được có ý nghĩa vô cùng lớn, không chỉ cải thiện chất lượng sống cho người bệnh mà còn giảm gánh nặng chăm sóc cho gia đình.