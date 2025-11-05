Phim Việt 18+ về vụ án mạng man rợ ở Đà Lạt, dồn dập cảnh gây sốc

TPO - "Trái tim què quặt" có sự tham gia của Quách Ngọc Ngoan lấy bối cảnh Đà Lạt những năm 1990, kể câu chuyện về vụ án mạng man rợ khiến vùng quê chìm trong kinh hoàng. Tác phẩm được xếp hạng 18+ với hàng loạt cảnh bạo lực và tâm lý cực đoan, tái hiện không khí đặc quánh, ghê rợn và bức bối của bi kịch tình yêu đi kèm sự kiểm soát.

Bộ phim ám ảnh, thách thức dàn diễn viên

Tối 4/11, ê-kíp phim Trái tim què quặt tổ chức buổi ra mắt tại TPHCM, giới thiệu đến khán giả và giới chuyên môn bộ phim tâm lý, án mạng gắn nhãn 18+. Bộ phim đánh dấu màn trở lại màn ảnh của Quách Ngọc Ngoan sau 7 năm vắng bóng. Phim còn gây chú ý khi là dự án đầu tay của đạo diễn Quốc Công - từng đảm nhận vai trò nhà sản xuất ở Tử chiến trên không.

Quách Ngọc Ngoan nhận được sự quan tâm của khán giả khi đóng chính trong phim 18+ sau 7 năm dừng đóng phim điện ảnh, kể từ tác phẩm Người bất tử (Victor Vũ). Nam diễn viên nói vai họa sĩ Triết trong Trái tim què quặt khiến anh bị ám ảnh và thôi thúc anh trở lại điện ảnh.

“Từ cái tên đến cách phát triển tâm lý của bộ phim đều độc đáo. Nhân vật Triết là người tưởng chừng có tất cả, từ tình yêu, danh tiếng, sự nghiệp nhưng lại mang trong mình một khiếm khuyết sâu kín. Tôi tò mò muốn thử xem nếu mình là Triết, tôi sẽ đối mặt với nỗi khiếm khuyết ấy thế nào”, Quách Ngọc Ngoan chia sẻ.

Sau suất chiếu sớm, Quách Ngọc Ngoan được khán giả nhận xét diễn xuất ổn, gương mặt, đài từ điện ảnh. Nam diễn viên nói anh thở phào vì sau 7 năm mới có cơ hội on-set, nhiều lần bị khớp trên phim trường. Tuy nhiên, anh được đạo diễn tin tưởng, bạn diễn chịu khó trao đổi để diễn ăn ý, khớp tâm lý đẩy được cao trào cho bộ phim nhiều cảnh gây sốc.

Dàn diễn viên chính của Trái tim què quặt.

Nữ diễn viên Xuân Văn - diễn viên gây chú ý với vai chủ mưu vụ cướp máy bay trong Tử chiến trên không - đóng vai Xuân, vợ của Triết, có diễn biến tâm lý phức tạp. Nhân vật có nhiều phân cảnh bùng nổ, tâm lý khó hiểu, tạo không khí ngột ngạt.

“Nhân vật Xuân có nhiều tầng lớp tâm lý đan xen, vừa chịu đựng, vừa hy sinh, vừa bộc lộ sự tổn thương. Cô ấy từng đứng dưới ánh đèn sân khấu nhưng chọn rút lui để làm hậu phương cho chồng. Chính sự dồn nén và tủi thân khiến Xuân trở thành vai diễn đầy thử thách với tôi”, Xuân Văn nói về vai diễn.

Đạo diễn Quốc Công cho biết mình vẫn hồi hộp khi Trái tim què quặt ra mắt khán giả. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết của Pháp, tham vọng của anh là lấy toàn bộ tinh túy của tác phẩm khi đưa Trái tim què quặt lên màn ảnh rộng.

"Ngay từ khi đọc lại tiểu thuyết À Cloche Coeur của nhà văn Catherine Arley, tôi đã muốn giữ nguyên tinh thần nguyên tác. Các câu thoại được chuyển ngữ mang nhịp điệu của văn học châu Âu. Tôi cố gắng giữ chất đó, không chỉ để tôn trọng nguyên tác mà còn muốn khán giả Việt cảm nhận được nét ‘retro’ của phim, vừa cổ điển, vừa đầy ám ảnh. Nếu muốn xem phim đời thì chọn phim khác, không phải phim của tôi", Quốc Công chia sẻ tại buổi premiere.

Dồn dập cảnh máu me gây sốc

Trái tim què quặt lấy bối cảnh Đà Lạt những năm 1990, tái hiện khung cảnh tưởng yên bình nhưng lại ẩn chứa nhiều bất ổn. Một vụ án mạng rùng rợn làm chấn động dư luận. Thi thể của cô gái trẻ được phát hiện không toàn thây tại rìa quốc lộ. Từ đó, hàng loạt nghi ngờ bắt đầu bủa vây quanh một gia đình nghệ sĩ có vẻ ngoài hoàn hảo nhưng đang rạn vỡ bên trong.

Trung tâm câu chuyện là Triết (Quách Ngọc Ngoan), họa sĩ nổi tiếng, thành đạt, có cuộc hôn nhân tưởng chừng viên mãn với Xuân (Xuân Văn), một nữ diễn viên đã rời bỏ ánh đèn sân khấu để làm hậu phương cho chồng.

Tuy nhiên, sự ngột ngạt và trống rỗng trong đời sống hôn nhân khiến Triết dần đánh mất kiểm soát. Người em trai Sơn (Việt Hưng) là kẻ mang nhiều mặc cảm lại vướng vào mối quan hệ đầy toan tính và ham muốn với cô phóng viên văn hóa Ngọc Ánh (Phạm Nhật Linh đóng). Khi vụ án mạng xảy ra, bốn con người bị cuốn vào vòng nghi ngờ và dằn vặt, khiến gia đình xào xáo.

Cảnh máu me, điên rồ gây bức bối xuất hiện dồn dập trong Trái tim què quặt.

Không khí phim được đạo diễn Quốc Công xây dựng theo hướng u tối, mang lại cảm giác bức bối. Bối cảnh Đà Lạt những năm 1990 hiện lên vừa lãng mạn vừa ghê rợn, với gam màu trầm, ánh sáng yếu và sương mù bao phủ.

Đằng sau cảnh đẹp của vùng đất sương mù là hàng loạt tình tiết gây sốc như những vụ ẩu đả đẫm máu, té lầu, tự tử, cảnh giết người tàn bạo, tình yêu chiếm đoạt và lệch lạc. Với phong cách dàn dựng cảm hứng điện ảnh Pháp thập niên 1990, Trái tim què quặt khắc họa tâm lý con người trong trạng thái bị bóp nghẹt bởi những ẩn ức và tội lỗi.

Đạo diễn muốn khi xem phim, càng đi sâu vào vụ án, người xem nhận ra điều đáng sợ nhất không nằm ở hung thủ mà nằm trong “trái tim què quặt” của chính các nhân vật, nơi tình yêu và tội lỗi cùng tồn tại, vừa cứu rỗi vừa hủy diệt lẫn nhau.