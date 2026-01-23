Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

Không khí lạnh tăng cường, TPHCM và Nam Bộ se lạnh những ngày cuối tuần

Hữu Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từ nay đến cuối tháng 1, thời tiết TPHCM và các tỉnh Nam Bộ chịu tác động rõ nét của không khí lạnh tăng cường. Ngày nắng, đêm se lạnh và khô ráo, nhiệt độ có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm. Trên biển, gió Đông Bắc mạnh khiến sóng cao, biển động đến động mạnh.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, hiện nay áp cao lạnh lục địa (không khí lạnh) đang tăng cường xuống phía Nam. Trong hai ngày 23 và 24/1, không khí lạnh có cường độ ổn định, sau đó dịch dần ra phía đông và suy yếu. Tuy nhiên, sau đó, khoảng ngày 28 và 29/1, không khí lạnh sẽ tiếp tục được tăng cường trở lại, duy trì trạng thái thời tiết se lạnh về đêm và sáng sớm ở khu vực Nam Bộ.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục vắt qua Trung Bộ đang hoạt động ổn định và từ ngày 23/1 có xu hướng lấn xuống phía Nam, góp phần duy trì thời tiết nắng ráo trong nhiều ngày liên tiếp.

image.jpg
Không khí lạnh tăng cường, TPHCM và Nam Bộ se lạnh những ngày cuối tuần. Ảnh minh họa: Hữu Huy

Tại TPHCM, thời tiết phổ biến ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ trung bình dao động 25-26°C, xấp xỉ hoặc thấp hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-24°C, có nơi xuống dưới 20°C như khu vực ngoại thành và vùng giáp ranh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 29-33°C. Lượng mưa toàn khu vực ở mức rất thấp, hầu như không mưa.

Bảng dự báo cho thấy nhiều khu vực như Tân Bình, Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ, Thủ Dầu Một, Bến Cát, Dầu Tiếng, Phú Giáo, Vũng Tàu, Bà Rịa, Phú Mỹ và Xuyên Mộc đều có lượng mưa chỉ từ 0-3mm. Nhiệt độ trung bình phổ biến 25-26,5°C; nhiệt độ thấp nhất dao động 18-24°C, thấp nhất ghi nhận ở một số khu vực nội địa như Bến Cát và Phú Giáo (18-21°C). Nhiệt độ cao nhất phổ biến 29-33°C.

Trên vùng biển TPHCM và vùng biển phía Đông Nam Bộ, thời tiết diễn biến phức tạp hơn. Gió Đông Bắc hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh, phổ biến cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 7-9. Sóng biển cao từ 2 đến 5m, biển động đến động mạnh trong giai đoạn từ ngày 21 đến 25/1.

Hữu Huy
#thời tiết #TPHCM #Nam Bộ #không khí lạnh #nhiệt độ #biển động #dự báo

Xem thêm

Cùng chuyên mục