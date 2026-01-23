Không khí lạnh tăng cường, TPHCM và Nam Bộ se lạnh những ngày cuối tuần

TPO - Từ nay đến cuối tháng 1, thời tiết TPHCM và các tỉnh Nam Bộ chịu tác động rõ nét của không khí lạnh tăng cường. Ngày nắng, đêm se lạnh và khô ráo, nhiệt độ có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm. Trên biển, gió Đông Bắc mạnh khiến sóng cao, biển động đến động mạnh.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, hiện nay áp cao lạnh lục địa (không khí lạnh) đang tăng cường xuống phía Nam. Trong hai ngày 23 và 24/1, không khí lạnh có cường độ ổn định, sau đó dịch dần ra phía đông và suy yếu. Tuy nhiên, sau đó, khoảng ngày 28 và 29/1, không khí lạnh sẽ tiếp tục được tăng cường trở lại, duy trì trạng thái thời tiết se lạnh về đêm và sáng sớm ở khu vực Nam Bộ.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục vắt qua Trung Bộ đang hoạt động ổn định và từ ngày 23/1 có xu hướng lấn xuống phía Nam, góp phần duy trì thời tiết nắng ráo trong nhiều ngày liên tiếp.

Không khí lạnh tăng cường, TPHCM và Nam Bộ se lạnh những ngày cuối tuần. Ảnh minh họa: Hữu Huy

Tại TPHCM, thời tiết phổ biến ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ trung bình dao động 25-26°C, xấp xỉ hoặc thấp hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-24°C, có nơi xuống dưới 20°C như khu vực ngoại thành và vùng giáp ranh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 29-33°C. Lượng mưa toàn khu vực ở mức rất thấp, hầu như không mưa.

Bảng dự báo cho thấy nhiều khu vực như Tân Bình, Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ, Thủ Dầu Một, Bến Cát, Dầu Tiếng, Phú Giáo, Vũng Tàu, Bà Rịa, Phú Mỹ và Xuyên Mộc đều có lượng mưa chỉ từ 0-3mm. Nhiệt độ trung bình phổ biến 25-26,5°C; nhiệt độ thấp nhất dao động 18-24°C, thấp nhất ghi nhận ở một số khu vực nội địa như Bến Cát và Phú Giáo (18-21°C). Nhiệt độ cao nhất phổ biến 29-33°C.

Trên vùng biển TPHCM và vùng biển phía Đông Nam Bộ, thời tiết diễn biến phức tạp hơn. Gió Đông Bắc hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh, phổ biến cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 7-9. Sóng biển cao từ 2 đến 5m, biển động đến động mạnh trong giai đoạn từ ngày 21 đến 25/1.